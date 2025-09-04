Quán ăn ở sông Nho quế có bàn ghế mốc, khách chấp nhận mất tiền cọc

Trên một diễn đàn chia sẻ về du lịch ẩm thực, vị khách tên T. cho biết vừa có trải nghiệm kém vui khi tới hẻm Tu Sản nằm ở hạ nguồn sông Nho Quế, tỉnh Tuyên Quang (địa phận tỉnh Hà Giang cũ).

Vị khách không hài lòng khi thấy bàn ghế bị mốc, kém vệ sinh (Ảnh của nhân vật).

Vị khách cho biết, đây là lần thứ 3 cô cùng gia đình quay lại nơi này. Trước khi tới, cô đã liên hệ với một quán ăn có tầm nhìn về phía hẻm Tu Sản. Vị khách được chủ nhà hàng gửi cho hình ảnh về mẹt cơm và phải thanh toán trước 50% giá thành. Cô gái đã chuyển cọc 700.000 đồng.

Ngày 31/8, gia đình vị khách tới nơi nhưng thấy thất vọng vì bàn ghế ngổn ngang mốc meo, sàn nhà không vệ sinh. Khu vực ngồi ăn nhiều muỗi, khác hẳn với hình dung ban đầu và ảnh của quán gửi khi cô đặt chỗ.

Vì những lý do này, nhóm khách không muốn dùng bữa, chấp nhận mất khoản cọc 700.000 đồng.

Đoàn khách quyết định không ăn, chấp nhận mất tiền cọc vì không hài lòng (Ảnh của nhân vật).

Bài viết nhanh chóng nhận về lượng tương tác cao với nhiều ý kiến trái chiều. Trong đó, một số nhận định cho rằng, có thể đây là mức giá bao gồm cả chi phí mua tầm nhìn đẹp nên sẽ cao hơn mặt bằng chung.

Vài năm trở lại đây, việc thưởng thức những bữa cơm bên dòng sông Nho Quế nhìn thẳng về phía hẻm Tu Sản đã trở thành xu hướng được nhiều du khách trẻ yêu thích và lựa chọn. Xu hướng này vẫn được gọi vui là bữa cơm "view triệu đô" bởi tầm nhìn hướng về cảnh quan hùng vĩ không nơi nào có được.

Theo tìm hiểu của phóng viên Dân trí, các mâm cơm tại khu vực này thường phục vụ món ăn đặc trưng của người dân địa phương như cá suối nướng, gà đồi, cải mèo chấm xì dầu trứng, thịt lợn rừng nướng lá mắc mật.

Tất cả bày biện trên mẹt tre có lót lá chuối xanh, tạo cảm giác mộc mạc dân dã. Giá một mẹt đồ ăn như vậy thường dao động từ 400.000 đồng đến 2 triệu đồng, phù hợp với nhóm từ 2 đến 10 người.

Trong khi đó, cơ sở kinh doanh nơi vị khách có trải nghiệm không tốt được nhắc tới phía trên là quán Aladdin, có tầm nhìn hướng thẳng về hẻm Tu Sản.

Trao đổi với phóng viên, anh M. chủ quán xác nhận đây là vụ việc xảy ra tại quán vào sáng 31/8.

Mẹt đồ ăn giá 1,5 triệu đồng với tầm nhìn về sông Nho Quế (Ảnh của nhân vật).

Chủ cơ sở cho biết, do nhà hàng chế biến các món đặc sản địa phương như cá chép sông nuôi lồng, gà đen, lợn bản, nên khách muốn ăn phải đặt trước để chuẩn bị. Bởi vậy, khách phải chuyển cọc trước 50% để nhà hàng chuẩn bị nguyên liệu.

Khoảng 8h ngày 31/8, đoàn khách di chuyển tới nhà hàng, trong khi cơ sở này 11h mới phục vụ bữa trưa. Nhóm khách nói muốn tới chơi trước và có thể đợi. Một lúc sau, do khách không hài lòng nên quyết định không ăn.

Trao đổi về những điều khách không hài lòng, chủ quán phân trần, do bàn ghế đặt ngoài trời dưới điều kiện mưa ẩm kéo dài nên có màu tối, không phải ẩm mốc hay mất vệ sinh.

"Quán của chúng tôi không phục vụ cơm bình dân. Mức giá mẹt cơm 1,5 triệu đồng cho 6 người là hợp lý, không đắt hơn so với mặt bằng chung. Mẹt cơm gồm cá chép sông nướng, thịt lợn bản nướng, gà nướng, cơm lam, rau rừng", đại diện nhà hàng chia sẻ thêm.

Cũng theo vị này, sau vụ việc, quán đã dọn dẹp sạch sẽ toàn bộ khu vực, rút kinh nghiệm nhằm đón tiếp khách chỉn chu hơn, không để tình trạng tương tự xảy ra.