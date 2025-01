Vụ tai nạn xảy ra tại thác Hắc Sơn Xá, một điểm du lịch nổi tiếng hút khách thuộc thành phố Tây An tỉnh Thiểm Tây (Trung Quốc) khiến ban quản lý phải tạm dừng hoạt động khu vực này vì lý do an toàn.

Theo đó, sự cố bất ngờ xảy ra vào ngày 5/1. Một cột băng khổng lồ với trọng lượng hàng chục tấn bất ngờ rơi từ trên cao, lao trúng một du khách đang tham quan phía dưới.

Cột băng khổng lồ rơi từ trên cao (Ảnh cắt từ clip).

Đoạn video được lan truyền trên mạng xã hội được các nhân chứng có mặt tại hiện trường chia sẻ cho thấy, cột băng khi rơi từ trên cao đã đập vào đá và thác băng rồi vỡ tan. Thời điểm đó, hơn chục khách du lịch đang đứng chụp ảnh bên dưới.

Khi nghe thấy tiếng động lạ, tất cả đều hoảng hốt rồi bỏ chạy. Tại hiện trường, nhiều tiếng la hét vang lên. Cùng với đó, không ít du khách cũng bị trượt chân ngã vì băng tuyết trơn trượt. Rất may không trường hợp nào tử vong sau sự cố.

Chiều cùng ngày, các bác sĩ tại Bệnh viện Y học cổ truyền Huyi tại địa phương cho biết họ đang điều trị một bệnh nhân bị chấn thương sau vụ rơi cột băng tuyết. Sau khi hội chẩn chỉnh hình, bệnh nhân được chẩn đoán gãy xương chậu và đã chuyển tới khoa cấp cứu tại một bệnh viện khác.

Cột băng khổng lồ hàng chục tấn bất ngờ đổ sụp, khách bỏ chạy tán loạn (Video: Mail).

Theo giới chức địa phương, thác Hắc Sơn Xá nằm ở quận Huyi của thành phố Tây An trước kia không phải là danh lam thắng cảnh chính thức. Nhưng sau này, khi quá đông khách du lịch tới trải nghiệm, check-in rồi đăng tải trên mạng xã hội khiến nơi này bất ngờ nổi tiếng.

Trước khi sự cố xảy ra, các cơ quan liên quan đã cho để những biển cảnh báo xung quanh nhằm nhắc nhở du khách nên tránh xa khu vực này. Khi thời tiết ấm hơn, các cột băng từ trên cao có thể rơi xuống bất ngờ.

Tuy nhiên bất chấp cảnh báo, vẫn có du khách muốn tiếp cận thác băng ở cự ly gần để chụp hình. Trước đó vào năm 2019, một vụ tai nạn tương tự từng xảy ra tại đây khiến 9 người bị thương.

Vẻ đẹp hùng vĩ của thác Hắc Sơn Xá đóng băng vào mùa đông thu hút du khách (Ảnh: Trip).

"Chúng tôi luôn nhắc nhở nhân viên cần cảnh báo khách chú ý tới an toàn hàng đầu. Nhưng một số cá nhân vẫn bỏ ngoài tai và tới thác băng theo tuyến đường mòn. Do khu vực này có cảnh quan thiên nhiên rất rộng nên nhân viên không thể quản lý hết. Trước mắt, khu vực xảy ra sự cố đã bị phong tỏa", người đại diện lên tiếng.

Một người dân địa phương sống trong vùng cho biết, những cột băng cỡ lớn có thể cao hơn 100m, nặng hàng chục tấn. Khi nhiệt độ ấm lên khiến cột băng tan chảy và vỡ bất cứ lúc nào. Đặc biệt thời điểm buổi trưa nhiệt độ tăng cao, băng tuyết vỡ ra rồi rơi xuống càng nguy hiểm.