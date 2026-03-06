Thủ môn Bùi Tiến Dũng tắm sông băng ở châu Âu giữa thời tiết lạnh -6 độ C

Sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán tại quê nhà Thanh Hóa, hồi đầu tháng 3 vừa qua, gia đình nam thủ môn Bùi Tiến Dũng và nữ người mẫu Dianka Zakhidova thực hiện chuyến đi đặc biệt tới châu Âu.

Họ lựa chọn điểm dừng chân ở Estonia (quốc gia ở khu vực Bắc Âu) làm điểm dừng chân để các thành viên bên nhà vợ từ Ukraine có thể di chuyển sang và cùng đoàn tụ.

Đây là chuyến đi mang nhiều ý nghĩa, bởi kể từ khi kết hôn vào năm 2022, Bùi Tiến Dũng chưa có nhiều cơ hội sang thăm chính thức gia đình vợ Dianka Zakhidova.

Khoảnh khắc hạnh phúc của gia đình vào dịp Tết vừa qua (Ảnh: FB nhân vật).

Để tới Estonia, gia đình đã trải qua hành trình di chuyển dài. Họ xuất phát từ sân bay quốc tế Đà Nẵng, quá cảnh tại Kuala Lumpur (Malaysia) và Istanbul (Thổ Nhĩ Kỳ). Dù trải qua chuyến đi dài mệt mỏi, nhưng khoảnh khắc được gặp lại người thân sau những tháng ngày xa cách là điều không gì có thể đánh đổi.

Trong suốt quãng thời gian ở Estonia, nam thủ môn cũng dành nhiều thời gian để khám phá những điều thú vị ở vùng đất mới.

Đáng chú ý trong hành trình này, chàng trai người Thanh Hóa có dịp trải nghiệm tắm sông băng vốn là nét truyền thống của người dân bản địa.

Theo chia sẻ của nam thủ môn, nhận được lời mời của những người họ hàng bên gia đình nhà vợ rủ đi tắm ở sông băng, anh cũng muốn thử sức. Thời điểm đó, nhiệt độ ngoài trời hạ xuống chỉ -6 độ C. Anh có mặc trang phục giữ ấm cơ thể khi di chuyển ra ngoài.

Tuy nhiên tới khu vực sông băng, nam thủ môn bắt đầu cởi bỏ trang phục. Trước khi xuống sông, anh và mọi người thực hiện các động tác khởi động để làm nóng cơ thể.

Nam thủ môn trải nghiệm ngâm mình trong dòng nước lạnh buốt của sông băng (Ảnh cắt từ video).

Cũng giống như mọi người, Tiến Dũng chỉ đội một chiếc mũ len trên đầu và mặc quần ngắn, từng bước di chuyển xuống làn nước lạnh cóng. Xung quanh sông, tuyết vẫn phủ trắng. Sau đó, anh hít một hơi dài lấy dũng khí, ngâm mình xuống dòng nước lạnh như băng.

Khi cảm thấy vừa đủ, Tiến Dũng cùng mọi người vội vã lên bờ. Họ nhanh chóng làm khô cơ thể rồi mặc quần áo, giữ ấm cơ thể khỏi cái lạnh âm độ C.

Tắm sông băng hay ngâm mình trong dòng nước lạnh âm độ vốn là truyền thống phổ biến tại các nước Bắc Âu và Tây Âu (như Thụy Điển, Đan Mạch, Estonia, Lithuania, Latvia, Anh) hay Nga vào mùa đông. Người dân địa phương cho rằng, đây là cách làm giúp cải thiện sức khỏe, giảm trầm cảm và chào đón năm mới.

Thậm chí tại Nga, vào giữa tháng 1 hàng năm, người dân sẽ nô nức tới những nơi có sông, hồ lạnh giá để thực hiện nghi lễ ngâm mình. Được biết, nghi lễ này bắt nguồn từ truyền thuyết Chúa Giê Su rửa tội bằng nước sông Jordan cách đây hơn 2.000 năm.

Người truyền cảm hứng về trào lưu tắm ở sông băng là một du khách người Hà Lan có tên Wim Hof. Ông cho biết, khi ngâm mình ở hồ nước lạnh sẽ luôn áp dụng những bài thở riêng. Nhờ điều này giúp ông giảm chứng trầm cảm và lo âu.

Không phải ai cũng đủ điều kiện và sức khỏe để tắm sông băng nên các chuyên gia nhiều lần lên tiếng cảnh báo (Ảnh: News).

Du khách này đã chia sẻ phương pháp với nhiều người dân ở khắp nơi trên thế giới, mục đích để truyền cảm hứng.

Dù vậy, các chuyên gia sức khỏe lại không khuyến khích điều này bởi cho rằng có thể gây nguy hiểm với những ai không quen tắm lạnh. Khi đột ngột ngâm trong nước lạnh có thể khiến cơ thể sốc nhiệt và ngưng tim. Đây cũng là những nguyên nhân tử vong phổ biến liên quan tới việc tắm trong nước lạnh.