Quán bún nổi tiếng ở Hà Nội bị khách nước ngoài phản ánh kém vệ sinh

Không nghĩ câu chuyện lại lan truyền theo hướng tiêu cực

Những ngày gần đây, mạng xã hội lan truyền bức ảnh được cho là do một khách Trung Quốc chụp tại khu vực chế biến món ăn của quán bún riêu trên phố Hàng Lược (Hà Nội). Hình ảnh nền bếp ẩm ướt, vương vãi giấy ăn khiến nhiều người đặt câu hỏi về vấn đề vệ sinh của quán.

Khu vực vị khách chụp ảnh là chỗ người chế biến ngồi. Vị trí này có nồi nước dùng kích thước lớn, bàn đựng bát để chia đồ ăn, rổ đựng bún.

Sau khi bức ảnh đăng tải, nhiều thực khách để lại bình luận bày tỏ sự không hài lòng về cách dọn dẹp của quán.

"Khách phản ánh là đúng. Nếu không cải thiện không gian quán đỡ cũ thì cũng nên sắp xếp gọn gàng, đừng vứt rác như vậy", cư dân mạng Trang Đỗ viết.

Tài khoản David Nguyễn bày tỏ: "Vào một số quán ăn ở Hà Nội đúng là bẩn, bếp và chỗ rửa bát cũng gần nhà vệ sinh".

"Tôi thà nhịn đói chứ không bao giờ ngồi ăn ở quán thế này", tài khoản Bùi Hiền Anh viết.

Bức ảnh do khách nước ngoài chụp được lan truyền trên mạng xã hội (Ảnh: Thread).

Trao đổi với phóng viên Dân trí, anh Dương Đức Thắng, quản lý quán bún riêu cô Hoàn 14 Hàng Lược xác nhận bức ảnh trên được chụp tại quán của gia đình anh.

Bản thân anh cảm thấy khá buồn khi hình ảnh bị lan truyền theo hướng tiêu cực, trong khi thực tế bối cảnh không như nhiều người suy đoán.

Theo anh Thắng, bức ảnh được chụp vào một ngày thời tiết có mưa, không khí nồm ẩm khiến khu vực sàn bếp có nước. Nhân viên khi đó đã thả một số giấy ăn xuống sàn để thấm nước và dự định gom lại quét dọn cho sạch.

“Mặt sàn quán là sân của một ngôi nhà cũ do gia đình thuê. Phía trên có mái che nhưng một bên hông thì trống, không có vách ngăn nên dễ bị hắt nước mưa. Khu bếp vì thế khó khô ráo trong những ngày mưa, nồm ẩm. Có thể đúng lúc đó khách chụp ảnh nên nhìn vào thấy giấy vương vãi, kém vệ sinh”, anh Thắng nói.

Khu vực chế biến đồ ăn của quán (Ảnh: Phạm Hồng Hạnh).

Theo quản lý của quán, người chụp bức ảnh là một du khách nước ngoài ghé quán và thưởng thức món bún riêu. Vị khách khá vui vẻ, thậm chí còn cảm ơn vì quán tạo điều kiện cho chụp hình chứ không đưa ra phàn nàn. Phía quán không nghĩ câu chuyện lại lan truyền theo chiều hướng khác.

Sau khi bức ảnh được chia sẻ trên mạng xã hội, anh Thắng nhận được thông tin từ các khách hàng quen. Nhiều người khá bất ngờ nhưng đa phần đều thông cảm, hiểu đặc thù của những quán nhỏ trong phố cổ Hà Nội. Lượng khách của quán về cơ bản không bị sụt giảm.

Sau sự việc, quản lý quán cho biết, cửa hàng đã tiếp đón đoàn kiểm tra liên ngành của UBND phường Hoàn Kiếm và bị xử phạt vì vi phạm liên quan đến an toàn vệ sinh thực phẩm. Quán cam kết rút kinh nghiệm, chú trọng hơn đến việc giữ gìn vệ sinh và không gian phục vụ.

Đại diện quán cho biết những ngày tới sẽ tạm dừng phục vụ để khắc phục các lỗi.

Lượng khách đến quán vẫn rất đông sau khi bức ảnh được lan truyền (Ảnh: Trần Thành Công).

Quán vẫn kín chỗ sau khi bức ảnh được lan truyền

Theo ghi nhận của phóng viên Dân trí, trưa 5/3, quán bún riêu cô Hoàn trên phố Hàng Lược nườm nượp khách ra vào. Bên trong gần 30 bàn kín chỗ, một số khách kiên nhẫn xếp hàng chờ đến lượt. Khu vực chế biến đồ ăn vẫn còn sợi bún rơi vương vãi.

Mặt bằng của quán là khoảng sân cũ kê 3 dãy bàn ghế, chứa được khoảng 60-70 khách. Khoảng 12h, các dãy bàn đều không còn chỗ trống. Khách phải ngồi sát nhau. Cạnh mỗi bàn đều có giỏ đựng rác.

Các món bún ở đây có giá dao động từ 20.000 đồng đến 65.000 đồng/bát (Ảnh: Trần Thành Công).

Chị Hà (sống ở Hà Nội) - khách quen của quán - cho biết, chị đã nhìn thấy bức ảnh do khách nước ngoài chụp, phản ánh sự mất vệ sinh xung quanh chỗ ngồi của người chế biến.

“Khi có thực khách phản ánh, quán nên có sự điều chỉnh. Một số lần tôi nhìn thấy các sợi bún thừa vương vãi bên dưới sàn, trông khá phản cảm. Quán nên bố trí nhân viên dọn dẹp ngay khi có bún rơi xuống, tránh đợi đến cuối buổi mới tổng vệ sinh”, chị bày tỏ.

Anh Erik (người Philippines, sống ở Mỹ) lần đầu tiên đến Việt Nam du lịch đã lựa chọn quán bún riêu này làm điểm dừng chân để ăn trưa. Anh và người bạn đi cùng gọi 2 suất bún riêu kèm giò, bò với giá 50.000 đồng/suất.

Anh Erik (trái) và người bạn thích vị của nước dùng trong lần đầu ăn tại quán (Ảnh: Phạm Hồng Hạnh).

“Tôi thích hương vị của món ăn, dù đây là lần đầu thưởng thức”, nam du khách cho biết.

Khi lựa chọn quán ăn, yếu tố vệ sinh cũng được nam du khách quan tâm. Đến quán bún riêu này, anh cảm thấy hài lòng với không gian quán, các vật dụng cho đến bàn, ghế đều bình dân.

“Tôi thích thưởng thức trong không gian có những căn nhà cổ, ngồi ghế nhựa giống như mình đang được trở về nhà”, anh bày tỏ.

Theo tìm hiểu của phóng viên, quán bún này luôn kín chỗ vào những giờ cao điểm, được nhiều thực khách biết đến, trong đó có không ít khách nước ngoài. Quán được gợi ý trên nhiều diễn đàn ẩm thực, du lịch. Trên Google, bún riêu cô Hoàn được đánh giá 4,3 sao. Đa số ý kiến khen món ăn hợp khẩu vị, giá cả phải chăng.

Các dãy bàn đều kín khách đặc biệt là khung giờ trưa (Ảnh: Trần Thành Công).

Quán bún hơn 20 năm, vẫn giữ suất bán 20.000 đồng

Anh Thắng cho biết quán bún riêu của gia đình anh mở từ hơn 20 năm trước, bắt đầu từ một gánh hàng nhỏ của mẹ.

Quán nằm trong khu phố cổ Hà Nội, lượng khách khá ổn định. Mỗi ngày, quán sử dụng hơn 100kg bún để phục vụ thực khách.

“Có ngày đông, ngày vắng nhưng nhìn chung giờ nào cũng có khách”, anh Thắng nói.

Cũng theo nam quản lý, quán hiện duy trì khoảng 6-8 nhân viên, phục vụ khách từ 6h sáng đến khoảng 13h mỗi ngày. Một điểm đáng chú ý của quán là thực đơn có nhiều mức giá, trong đó có suất bún chỉ 20.000 đồng.

Trong 20 năm qua, quán vẫn bán những suất bún có giá 20.000 đồng để khách hàng lựa chọn (Ảnh: Phạm Hồng Hạnh).

Theo anh Thắng, việc duy trì mức giá thấp xuất phát từ mong muốn đáp ứng nhu cầu của nhiều nhóm khách khác nhau từ trẻ nhỏ đến người già, người có thu nhập bình dân đến những người có điều kiện kinh tế hơn.

Dù vật giá tăng cao, quán vẫn duy trì suất bún 20.000 đồng để ai cũng có thể thưởng thức. Các suất ăn giá thấp vẫn đảm bảo đầy đủ nguyên liệu cơ bản, chỉ khác nhau về lượng.

Trong hơn 2 thập kỷ bán hàng, anh Thắng cho biết, quán đã trải qua nhiều kỷ niệm với khách, đặc biệt khi mạng xã hội phát triển, mọi sự việc liên quan đến cửa hàng đều có thể nhanh chóng lan truyền.

“Một câu chuyện nhỏ cũng có thể được chia sẻ rộng rãi. Chúng tôi đều lắng nghe mọi ý kiến đóng góp và cố gắng khắc phục”, anh nói.

Quán nằm ẩn sâu trong con ngõ nhỏ trên phố Hàng Lược (Ảnh: Phạm Hồng Hạnh).

Quản lý quán cho rằng, việc kinh doanh hàng ăn cũng giống như “làm dâu trăm họ”, khó có thể làm hài lòng 100% tất cả mọi người. Những lúc quán đông khách, có thể xảy ra thiếu sót, quan trọng là người làm dịch vụ phải tiếp thu và hoàn thiện dần.

Trong thời gian tới, anh Thắng cho biết quán sẽ lên kế hoạch chỉnh trang không gian và tìm địa điểm mới khang trang để phục vụ khách tốt hơn.