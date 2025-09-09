Lần đầu tiên vinh danh Nghệ nhân Văn hóa Ẩm thực Việt Nam

Đây là lần đầu tiên chương trình được tổ chức ở quy mô toàn quốc, nhằm tôn vinh những cá nhân tiêu biểu có nhiều đóng góp trong gìn giữ, phát huy và sáng tạo giá trị ẩm thực truyền thống.

Việc tổ chức xét tặng các danh hiệu Văn hóa Ẩm thực Việt Nam lần này được xem là bước đi quan trọng, góp phần khẳng định vị thế của ngành ẩm thực trong đời sống văn hóa và kinh tế.

Hạng mục trọng tâm của chương trình là Nghệ nhân Văn hóa Ẩm thực Việt Nam, với 3 cấp độ: Nghệ nhân Văn hóa Ẩm Thực Việt Nam, Nghệ nhân Tinh hoa Văn hóa Ẩm thực Việt Nam và Nghệ nhân Quốc gia Văn hóa Ẩm thực Việt Nam.

Họp báo khởi động chương trình Xét tặng danh hiệu Văn hóa Ẩm thực Việt Nam được tổ chức vào ngày 9/9 (Ảnh: Ban tổ chức).

Ngoài ra, chương trình còn xét tặng 2 hạng mục khác là Đại sứ Văn hóa Ẩm thực Việt Nam và Nhà nghiên cứu Văn hóa Ẩm thực Việt Nam.

Theo ban tổ chức, hồ sơ sẽ do hội đồng chuyên môn gồm các chuyên gia, nhà nghiên cứu, nghệ nhân đầu ngành và đại diện cơ quan quản lý văn hoá thẩm định.

Đợt 1 (từ tháng 8 đến tháng 11) sẽ xét tặng danh hiệu Nghệ nhân Văn hóa Ẩm thực Việt Nam, đợt 2 (từ tháng 11) sẽ xét tặng danh hiệu Nhà Nghiên cứu Văn hóa Ẩm thực Việt Nam và Đại sứ Văn hóa Ẩm thực Việt Nam.

Phát biểu tại lễ công bố, ông Nguyễn Quốc Kỳ - Chủ tịch VCCA - nhấn mạnh, việc vinh danh các danh hiệu văn hóa ẩm thực không chỉ là sự tri ân đối với những người đã dành cả đời cho bếp lửa quê hương, mà còn là bước đi chiến lược để khẳng định thương hiệu ẩm thực Việt Nam.

"Đây là nguồn động lực mạnh mẽ để đưa tinh hoa ẩm thực của chúng ta ra thế giới, song hành cùng mục tiêu đưa Việt Nam trở thành điểm đến hàng đầu về văn hóa và du lịch ẩm thực", ông Nguyễn Quốc Kỳ chia sẻ.

Theo ông Kỳ, chương trình không chỉ dừng ở việc trao danh hiệu mà còn là cơ sở để xây dựng hệ thống dữ liệu về nghệ nhân, chuyên gia, nhà nghiên cứu ẩm thực, thúc đẩy hoạt động đào tạo, truyền nghề cho thế hệ trẻ đồng thời tạo cơ hội cho nghệ nhân tham gia nhiều sự kiện trong và ngoài nước.

Ông Nguyễn Quốc Kỳ - Chủ tịch VCCA - phát biểu tại sự kiện (Ảnh: Ban tổ chức).

Chương trình được kỳ vọng tạo hiệu ứng lan tỏa mạnh mẽ trong cộng đồng, giúp xã hội nhìn nhận đúng đắn giá trị của ngành ẩm thực - một lĩnh vực vừa mang tính nghệ thuật, vừa đóng góp lớn cho kinh tế, du lịch và bản sắc dân tộc.

Trong tương lai, việc xét tặng thường niên sẽ dần trở thành truyền thống vinh danh, đồng thời là bước chuẩn bị để xây dựng Giải thưởng Ẩm thực Quốc gia, góp phần nâng tầm vị thế Việt Nam trên bản đồ ẩm thực thế giới.

Theo kế hoạch, thời gian tiếp nhận hồ sơ, lấy ý kiến cộng đồng, thẩm định và chấm điểm sẽ diễn ra từ 10/8 đến 30/10. Lễ vinh danh Nghệ nhân Văn hóa Ẩm thực Việt Nam dự kiến tổ chức vào tháng 11.