Ẩm thực Ấn Độ chuẩn vị tại sân bay Tân Sơn Nhất

Chuẩn Halal, lựa chọn đa dạng

Sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất đón lượng lớn du khách từ Nam Á, Trung Đông, Malaysia, Indonesia... Điều này thể hiện tầm quan trọng của tiêu chuẩn Halal quốc tế trong các lĩnh vực dịch vụ. Điểm nhấn của thực đơn món Ấn tại hệ thống Nhà hàng Phoenix và chuỗi cửa hàng tiện lợi Fresh2Go chính là nguyên liệu chọn lọc kỹ lưỡng, quy trình chế biến, bảo quản và phong cách phục vụ đều tuân thủ nghiêm ngặt quy tắc Halal toàn cầu.

Hành khách Ấn Độ thưởng thức món Ấn đặc sắc tại cửa hàng Fresh2Go T2- Tân Sơn Nhất (Ảnh: SASCO).

Với món cơm, hành khách có rất nhiều sự lựa chọn về hương vị từ món nướng đặc trưng, cà ri chuẩn Ấn, đến các lựa chọn chay an lành. Mỗi món ăn cũng được tinh chỉnh để trở thành trải nghiệm mới lạ nhưng dễ thưởng thức với mọi thực khách.

“Tiêu chuẩn Halal là sự trân trọng dành cho mọi nền văn hóa. Với hành khách Việt, Halal cũng đồng nghĩa với chất lượng quốc tế và sự yên tâm”, đại diện SASCO chia sẻ.

Ẩm thực đậm chất Ấn, hợp khẩu vị Việt

Đứng sau các món ăn là đầu bếp Mohamed Saliem, người con của nền văn hóa Ấn Độ với nhiều năm kinh nghiệm điều hành các nhà hàng Halal và ẩm thực Ấn tại Trung Đông, Đông Nam Á. Thế mạnh của đầu bếp này là khả năng giữ nguyên tinh thần ẩm thực truyền thống, đồng thời cũng sáng tạo gia vị để phù hợp khẩu vị quốc tế.

Đầu bếp Mohamed Saliem - phụ trách món Ấn chuẩn vị chuỗi nhà hàng của SASCO (Ảnh: SASCO).

Ẩm thực Ấn Độ tại sân bay không chỉ dành cho khách quốc tế đến từ Nam Á, Trung Đông, mà còn chinh phục giới trẻ Việt yêu trải nghiệm mới. Ông Mohamed Saliem khẳng định: “Ẩm thực Ấn Độ là bức tranh nhiều sắc màu. Tôi muốn mang bức tranh ấy đến với thực khách tại Việt Nam, nhưng vẫn giữ sự tinh tế để ai cũng có thể thưởng thức và yêu thích”, vị đầu bếp này cho hay.

Hành trình “Tiên phong chinh phục” của SASCO thể hiện bằng hành động không ngừng làm mới trải nghiệm ẩm thực tại sân bay, mang đến cho hành khách nhiều lựa chọn phong phú và khác biệt. Ẩm thực Ấn Độ chuẩn vị với chứng chỉ Halal quốc tế là minh chứng sinh động đồng thời là cầu nối văn hóa, để du khách cảm nhận sự đa dạng, hội nhập và tiện nghi ngay tại cửa ngõ hàng không sôi động bậc nhất Việt Nam.

Thông tin chi tiết về nhà hàng, liên hệ đặt món:

Nhà hàng The Phoenix nhà ga T1; Chuỗi Fresh2Go sân bay Tân Sơn Nhất

Hotline: (84) 901493366

Website: www.sasco.com.vn; https://www.facebook.com/SASCOFnB