Cầm cuốn "hộ chiếu yếu" đi chơi, khách kêu trời vì nhiều phiền toái khó nói

Sở hữu cuốn “hộ chiếu yếu”

Theo Chỉ số Hộ chiếu Henley, hộ chiếu Nam Phi xếp hạng 51, nằm ở mức trung bình toàn cầu. Thứ hạng này tương ứng với số quốc gia và vùng lãnh thổ mà công dân Nam Phi được miễn thị thực.

Sở hữu cuốn hộ chiếu mạnh giúp du khách được miễn xin thị thực ở nhiều nơi (Ảnh minh họa: PP).

Alex, một du khách người Nam Phi hiện sống tại Singapore, thường xuyên đi nước ngoài để du lịch và công việc.

Cô cho biết, bạn bè cô đều là những người Singapore - nơi sở hữu cuốn "hộ chiếu mạnh nhất thế giới". Bởi vậy, họ thường không hiểu được chi phí, thời gian và những phiền toái mà người mang "hộ chiếu yếu" phải đối mặt khi đi du lịch.

Trong chuyến đi châu Âu gần đây cùng chồng, Alex phải xin thị thực vào Khu vực Schengen và cả Vương quốc Anh. Quá trình kéo dài tới 6 tuần khiến cặp đôi buộc phải tính toán thận trọng thời gian du lịch để "không bị lố".

Do phải nộp hộ chiếu gốc trong thời gian xin visa, Alex không thể đi công tác hay du lịch ở bất kỳ đâu trong suốt quá trình này. Cô cho rằng, với những người thường xuyên phải di chuyển vì công việc như mình, đây là một vấn đề rất lớn.

Trong một lần xin visa châu Âu trước đây, Alex được yêu cầu nộp sao kê tài chính có đóng dấu ngân hàng. Thông tin này cô chỉ biết khi đã đến trung tâm tiếp nhận hồ sơ.

Tuy nhiên, cô không thể tìm được chi nhánh ngân hàng sẵn sàng cung cấp dịch vụ. Sau nhiều lần bị từ chối, cuối cùng có một nơi đồng ý in dấu chìm với chi phí 10 USD mỗi trang.

Ngoài những rắc rối đó, mỗi lần đến trung tâm nộp hồ sơ visa còn khiến cô tốn thêm khoảng 50 USD.

“Tôi nghĩ chúng tôi đã chi khoảng từ 600 đến 700 USD, thậm chí có thể nhiều hơn, chỉ để xin visa sang Italia trong vỏn vẹn sáu ngày”, Alex nói.

Để tránh những phiền phức tương tự, hiện Alex chỉ ưu tiên du lịch ở những điểm đến miễn thị thực cho công dân Nam Phi.

“Sự khác biệt là rất lớn nếu bạn chỉ đi nghỉ một tuần mà phải chi tới 1.000 USD cho các loại phí visa", cô nhấn mạnh.

Tốn nhiều thời gian và chi phí

Lily, người sở hữu hộ chiếu Trung Quốc (tên đã được thay đổi theo yêu cầu nhân vật) cho biết, cô từng gặp trường hợp nhân viên xét duyệt thị thực có thái độ "cửa trên", đặt ra câu hỏi khiến cô có cảm giác bị nghi ngờ cố ý ở lại quá thời hạn cho phép.

Trong quá trình xin thị thực tại một số quốc gia, Lily còn bị yêu cầu cung cấp giấy xác nhận không có tiền án tiền sự. Điều này khiến cô tốn thêm thời gian và chi phí.

Về vấn đề này, Alex, du khách người Nam Phi thừa nhận từng gặp phải trường hợp tương tự. Cô cho biết, những công dân có cuốn "hộ chiếu yếu" hoàn toàn có thể là người có học thức, tuân thủ luật pháp, nhưng vẫn cần trải qua các cuộc phỏng vấn và thủ tục phức tạp để được đi lại. Trong khi đó, người dân ở nước có "hộ chiếu mạnh" lại dễ dàng nhập cảnh nhờ thỏa thuận miễn thị thực giữa chính phủ đôi bên.

Trong khi đó với Lily, do có những trải nghiệm không tốt khi đi xin thị thực, cô cân nhắc việc lựa chọn các điểm đến để du lịch. Mặc dù vậy, cô gái người Trung Quốc khẳng định vẫn rất yêu đất nước nơi mình được sinh ra.

Roy (đứng thứ 4 từ trái sang) cùng bạn bè khi đi bộ đường dài trên đảo Crete, Hy Lạp vào năm 2024 (Ảnh: Pantha Roy).

Với Pantha Roy, một doanh nhân người Ấn Độ hiện sống ở Singapore, việc đi lại với cuốn hộ chiếu Ấn Độ khiến anh tốn thêm chi phí, thời gian và công sức. Đặc biệt, mỗi khi đi nước ngoài, anh phải tốn thêm công sức nghiên cứu yêu cầu visa của từng nước.

Đơn cử như chuyến đi du lịch bụi ở Nam Mỹ, Roy phải lên kế hoạch từ rất sớm, nghiên cứu kỹ yêu cầu thị thực tại các nước cho tới điểm nhập cảnh, phương tiện di chuyển. Anh thừa nhận, những rắc rối này phần nào giảm sự ngẫu hứng vốn là yếu tố rất quan trọng khi đi du lịch.

"Bạn bè tôi ở Singapore có thể chốt luôn vé máy bay giá rẻ và bay ngay trong tuần khi muốn tới châu Âu du lịch. Còn tôi phải lên kế hoạch tỉ mỉ trước 3 tháng để kịp hẹn và chờ visa. Mặc dù vậy, tôi vẫn tự hào về cuốn hộ chiếu Ấn Độ của mình, dù đôi khi có những phiền toái", anh chia sẻ.

"Hộ chiếu yếu" (hay còn gọi là hộ chiếu có quyền lực thấp) là cuốn hộ chiếu mà công dân nước sở tại khó nhập cảnh vào các quốc gia khác do không có thỏa thuận miễn thị thực (visa).

Để đi nước ngoài, công dân các nước này phải làm nhiều thủ tục phức tạp, phỏng vấn, xin visa tốn nhiều thời gian và bị giới hạn điểm đến.

Ngược lại với "hộ chiếu mạnh" cho phép công dân nước đó được đi tự do nhiều nơi hơn mà không cần xin thị thực.

Bảng xếp hạng Henley là một trong số ít các chỉ số uy tín trên thế giới theo dõi mức độ tự do đi lại của hộ chiếu toàn cầu. Căn cứ theo bảng xếp hạng này, du khách các nước sẽ biết sở hữu cuốn "hộ chiếu yếu" hay "hộ chiếu mạnh".

Hộ chiếu được đánh giá dựa trên số lượng điểm đến (quốc gia và vùng lãnh thổ) mà người mang hộ chiếu đó có thể đến, không cần xin thị thực (visa) trước. Hộ chiếu càng mạnh thì điểm đến miễn visa càng nhiều.

Chỉ số hộ chiếu Henley là bảng xếp hạng uy tín và thường niên của công ty Henley & Partners, dựa trên dữ liệu từ Hiệp hội Vận tải Hàng không Quốc tế IATA cung cấp từ năm 2006 qua việc phân tích tổng số quốc gia mà công dân một nước có thể nhập cảnh miễn thị thực.

Thống kê được thực hiện trên 227 điểm đến trên toàn cầu, cập nhật mỗi quý một lần. Nhiều năm qua, một số quốc gia được xếp loại "hộ chiếu yếu" nhất thế giới thuộc về Afghanistan, Iraq và Syria.