Thưởng thức ẩm thực Hàn Quốc ngay giữa lòng phố cổ Hội An

Tối 6/9, Quảng trường Sông Hoài, phường Hội An, thành phố Đà Nẵng, đã rực rỡ sắc màu và hương vị với Lễ hội Ẩm thực Hàn Quốc tại Hội An năm 2025. Sự kiện này là cầu nối văn hóa, nhằm giới thiệu và quảng bá tinh hoa ẩm thực truyền thống Hàn Quốc đến đông đảo du khách và người dân địa phương.

Lễ hội được tổ chức dưới sự phối hợp chặt chẽ giữa Bộ Nông nghiệp - Thực phẩm và Nông thôn Hàn Quốc, một số công ty Hàn Quốc, cùng với Trung tâm Bảo tồn Di sản Văn hóa thế giới Hội An và UBND phường Hội An.

Du khách thích thú thưởng thức ẩm thực Hàn Quốc (Ảnh: Ngô Linh).

Tại đây, du khách có cơ hội thưởng thức miễn phí các món ăn đặc trưng làm nên tên tuổi ẩm thực Hàn Quốc như kimbap, tteokbokki, kim chi, cùng nhiều sản phẩm khác. Bên cạnh đó, lễ hội còn mang đến những hoạt động tương tác thú vị với các đầu bếp chuyên nghiệp và trải nghiệm sản phẩm mới lạ.

Không chỉ dừng lại ở ẩm thực, lễ hội còn là một bữa tiệc nghệ thuật và giải trí đa sắc màu. Các màn biểu diễn nghệ thuật cổ truyền Hội An xen kẽ với những giai điệu guitar và violin Hàn Quốc, tạo nên một không gian giao thoa văn hóa độc đáo. Du khách cũng có thể tham gia khu vực check-in, mua sắm và nhận những món quà lưu niệm ý nghĩa.

Ông Cho Sungbae, Giám đốc Tổng công ty Thương mại Nông thủy sản và thực phẩm Hàn Quốc tại TPHCM, bày tỏ hy vọng sự kiện này sẽ giúp ẩm thực Hàn Quốc đến gần hơn với du khách quốc tế, đặc biệt là người dân Hội An, đồng thời tăng cường giao lưu văn hóa và hợp tác giữa hai quốc gia trong lĩnh vực ẩm thực.

Nhiều món ăn hấp dẫn tại lễ hội (Ảnh: Ngô Linh).

“Chúng tôi mong muốn mang lại cho du khách những kỷ niệm tuyệt vời về hương vị ẩm thực Hàn Quốc, kết hợp cùng vẻ đẹp văn hóa độc đáo của Hội An”, ông Cho Sungbae chia sẻ.

Chị Đỗ Thu Thảo, một du khách đến từ Hà Nội, hào hứng chia sẻ: “Tôi đã được thưởng thức món tteokbokki, chả cá và rất nhiều đồ ăn Hàn Quốc tuyệt vời tại lễ hội này. Đây thực sự là một trải nghiệm ẩm thực và văn hóa khá thú vị ngay giữa lòng phố cổ Hội An”.