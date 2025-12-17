Người dân Brazil không khỏi bàng hoàng khi chứng kiến khoảnh khắc bản sao bức tượng Nữ thần Tự do bất ngờ đổ sập giữa thời tiết cực đoan tại thành phố Guaíba, bang Rio Grande do Sul vào ngày 15/12.

Bản sao tượng Nữ thần Tự do cao 24m bất ngờ bị gió mạnh cấp 10 quật ngã (Nguồn video: Daily Mail).

Theo truyền thông địa phương và các hãng tin quốc tế, bức tượng bản sao có chiều cao 24m, được dựng trước một siêu thị lớn của tập đoàn bán lẻ Havan, bất ngờ bị gió mạnh quật ngã trong một cơn bão dữ dội quét qua khu vực.

Những nhân chứng đứng ở tòa nhà cao gần đó đã ghi lại khoảnh khắc bức tượng đổ sập. Ngay lập tức video lan truyền với tốc độ nhanh chóng trên mạng xã hội.

Hình ảnh từ video cho thấy, phần thân tượng từ từ nghiêng về phía trước, trước khi đổ sập hoàn toàn xuống bãi đỗ xe trống bên dưới.

Khoảnh khắc bức tượng bị đổ sập (Ảnh cắt từ video).

Theo giới chức địa phương, tại thời điểm xảy ra sự cố, gió giật đạt vận tốc khoảng 90km/h (tương đương với gió mạnh cấp 10), khiến phần thân trên của bức tượng không chịu nổi sức gió. Trong khi đó, phần bệ cao khoảng 11m vẫn đứng vững.

Khi bức tượng ngã xuống, cánh tay cầm đuốc, phần đầu đội vương miện và phần thân trên vỡ vụn. Một số phương tiện đang đỗ gần đó đã kịp thời di chuyển, tránh được thiệt hại.

Điều may mắn là không có thương vong về người. Các nhân viên cửa hàng nhanh chóng sơ tán phương tiện và phong tỏa khu vực nguy hiểm.

Mặc dù vậy, chính quyền địa phương đã mở cuộc điều tra nội bộ để làm rõ nguyên nhân.

Sau sự cố, lực lượng cứu hộ và phòng vệ dân sự đã phong tỏa hiện trường, thu dọn đống đổ nát trong vòng vài giờ.

Thị trưởng thành phố Guaíba, ông Marcelo Maranata, cho biết chính quyền địa phương đã huy động toàn bộ lực lượng chức năng để ứng phó với các sự cố do thời tiết cực đoan gây ra.

Bức tượng trước khi bị đổ sập là điểm chụp hình của nhiều du khách (Ảnh: Newsweek).

“Ngay lập tức, chúng tôi đã có mặt tại hiện trường, theo dõi sát tình hình. Lực lượng phòng vệ dân sự và các nhân sự được huy động tối đa nhằm đảm bảo an toàn cho người dân”, ông Maranata nói.

Phía tập đoàn bán lẻ Havan cũng xác nhận đã mở cuộc điều tra nội bộ, nhằm làm rõ lý do vì sao công trình được lắp đặt từ năm 2020, từng nhận được chứng nhận kỹ thuật và thẩm định bởi kỹ sư, vẫn bị đổ sập trong điều kiện thời tiết xấu.

Đáng chú ý, đây không phải là lần đầu một bản sao bức tượng Nữ thần Tự do tại Brazil gặp sự cố.

Năm 2021, một bức tượng tương tự tại thành phố Capão da Canoa cũng từng bị phá hủy trong một cơn lốc xoáy. Việc hai công trình biểu tượng bị thiên tai đánh sập đã khiến dư luận đặt câu hỏi về độ an toàn và tính bền vững của các tượng bản sao này.

Trong đó, không ít ý kiến bày tỏ sự lo ngại về việc chính quyền địa phương nên nghiêm túc rà soát các công trình tương tự, đánh giá mức độ an toàn trong bối cảnh thời tiết cực đoan ngày càng gia tăng.

Theo Cơ quan khí tượng Quốc gia Brazil (INMET), cảnh báo mưa lớn vẫn được duy trì đến ngày 17/12, kèm nguy cơ mất điện, cây đổ, ngập lụt và sét đánh. Giới chức khuyến cáo người dân và du khách nên hạn chế di chuyển qua khu vực ngập nước. Dòng nước mạnh có thể cuốn trôi cả người và các phương tiện.

Trước khi bị gió làm đổ sập, bản sao bức tượng Nữ thần Tự do là điểm check-in của nhiều du khách khi tới thành phố Guaíba.