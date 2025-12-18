Quán cháo "núp hẻm" 50 năm có công thức gia truyền, khách tìm đến giữa đêm

Quán cháo "núp hẻm" hơn nửa thế kỷ

Quán nằm trong con hẻm nhỏ trên đường Trần Khắc Chân (phường Tân Định, TPHCM) không bảng hiệu cầu kỳ, không tiếng mời chào, chỉ có ánh đèn trước ngôi nhà cũ, soi mấy bộ bàn nhựa thấp đặt sát tường. Nếu không có người quen dẫn đi, thực khách rất dễ lướt qua mà chẳng hề biết ở đây có một quán cháo bán suốt ngày đêm, đã tồn tại hơn 50 năm.

Anh Quang đều tay đảo nồi cháo đang nghi ngút khói (Ảnh: Mộc Khải).

Mọi người biết đến quán với tên gọi quán cháo bà Hào. Quán nhỏ đúng nghĩa “núp hẻm”, chỉ có 3-4 bộ bàn ghế nhựa. Trước cửa nhà là chiếc bàn thấp xếp đầy tô sứ, chén gia vị và đủ loại đồ ăn kèm. Nồi cháo lớn được đặt trên bếp điện, hơi nóng bốc lên, mùi cháo quyện với mùi xương hầm thơm lừng.

Cháo ở đây không giống kiểu cháo loãng thường thấy mà dạng bột sánh mịn, ăn vào thấy rõ vị gạo, vị xương, không bị bột ngọt lấn át. Ai ăn lần đầu thường hơi bất ngờ, nhưng càng ăn lại càng cuốn.

Một điểm đặc biệt khác là quán chỉ tập trung bán một loại cháo, ăn kèm với nhiều món khác nhau, thay vì chia thành nhiều loại cháo như những nơi khác. Cháo được nấu sẵn theo một công thức cố định, còn hương vị đậm nhạt sẽ do thực khách tự điều chỉnh.

Cháo nấu từ gạo xay sánh mịn (Ảnh: Mộc Khải).

Trên mỗi bàn, quán luôn để sẵn hành, tiêu, tỏi, ớt và chanh để khách nêm nếm theo khẩu vị riêng. Ai thích cay thì cho thêm ớt, ai thích chua nhẹ có thể vắt chút chanh cho dễ ăn.

Ngoài ra, mỗi tô cháo khi mang ra còn được phục vụ kèm một dĩa quẩy nóng giòn, giúp bữa ăn thêm trọn vị, đặc biệt phù hợp khi ăn vào buổi khuya hoặc sáng sớm.

Thực khách có thể gọi cháo ăn kèm đủ thứ: Sườn, da heo, tim, gan, phèo, lưỡi, cuống họng, trứng cút, trứng gà… Muốn ăn nhẹ hay "ăn no tới sáng" đều có cách gọi phù hợp. Giá mỗi tô dao động từ 40.000 đến 100.000 đồng, tùy phần ăn.

Chị Nguyễn Thị Bông (sống ở khu vực quận 5 cũ) không ngại đường xa, di chuyển gần 30 phút lúc nửa đêm sang phường Tân Định để ăn cháo tại quán. Chị cho biết mình đã gắn bó với quán từ lâu, hầu như đã ăn qua tất cả món ăn kèm.

Theo chị Bông, điểm khiến chị quay lại quán nhiều lần là phần cháo được nấu mịn và rất thơm, ăn nhẹ bụng. “Cháo ở đây ăn giống cháo hồi nhỏ tôi được ăn ở nhà nấu”, chị Bông nói vui.

Chị cho biết bản thân là người thích ăn cháo nên khá kén. Dẫu vậy, chị vẫn rất ấn tượng với chất cháo và cách nấu của quán này.

Anh Sơn là khách quen của quán (Ảnh: Mộc Khải).

Anh Thanh Sơn - thực khách đã gắn bó với quán cháo này hơn chục năm - gọi phần cháo đầy đủ, vừa ăn vừa gật gù: “Cháo này ăn đêm rất hợp, không nặng bụng mà vẫn đủ ấm”.

Một thực khách khác nhận xét quán không cần trang trí cầu kỳ nhưng vẫn có không khí riêng. Theo anh, chất lượng món ăn tương xứng với giá tiền, đồ ăn kèm đa dạng, dễ chọn theo sở thích. Việc quán bán suốt ngày đêm cũng là điểm cộng lớn, bởi “muốn ăn giờ nào cũng có”.

Nồi cháo "không nghỉ"

Anh Quang - con trai của chủ quán - đứng khuấy nồi cháo một cách chậm rãi, rồi thoăn thoắt múc cháo, cho từng món ăn kèm vào một cách gọn gàng. Anh cho biết quán cháo này đã có từ trước năm 1975. Bản thân anh đã gắn bó với nồi cháo từ nhỏ, nay thay gia đình bán xuyên đêm.

Quán có nhiều món ăn kèm cháo để thực khách chọn lựa (Ảnh: Mộc Khải).

Theo anh Quang, khoảng 10h mỗi ngày là lúc quán tranh thủ chuẩn bị nguyên liệu. Các loại lòng, thịt, trứng được làm sạch, sơ chế và nấu nướng tươm tất để kịp phục vụ suốt ngày. Sau khâu chuẩn bị buổi sáng, nồi cháo mới tiếp tục được nấu, quán gần như không có giờ nghỉ.

Bảng hiệu trước quán vẫn ghi bán từ 14h đến 10h hôm sau. Anh Quang cho biết đây là khung giờ cũ của quán, trước khi chuyển sang bán xuyên ngày đêm vài năm trở lại đây. Bảng chưa kịp thay, nhưng quán thì gần như lúc nào cũng có cháo nóng.

Công thức nấu cháo được truyền trong gia đình. Gạo phải vo kỹ, phơi khô rồi xay thành bột. Khi nấu, bột được nêm nếm trước, sau đó mới cho vào nước hầm xương sườn, xương ống.

Theo anh Quang, để nấu được nồi cháo mịn, không vón cục là việc không đơn giản. Trong lúc nấu, người đứng bếp phải canh lửa và khuấy liên tục, nếu lơ là một chút cháo sẽ dễ bị khét đáy hoặc đóng cục.

“Mỗi nồi cháo đều phải đứng canh từ đầu tới cuối, không thể bỏ đi làm việc khác”, anh Quang nói. Đây cũng là công đoạn quan trọng nhất để giữ được chất cháo như hiện nay.

Các món ăn kèm được sơ chế rất kỹ, đặc biệt là lòng. Có lẽ vì vậy mà quán nhỏ này tồn tại được giữa thành phố suốt nhiều năm, khách đến rồi lại quay lại. Anh Quang nói vui: “Bán cho khách ăn đêm nên phải làm cho sạch mới yên tâm”.

Quán đã tồn tại hơn nửa thế kỷ, có nhiều khách quen (Ảnh: Mộc Khải).

Hiện quán có thuê thêm nhân viên phụ việc, hỗ trợ sơ chế và phục vụ. Tuy nhiên, việc đứng quán vẫn do người trong gia đình đảm nhận. Mẹ anh Quang phụ trách bán ban ngày, còn anh đứng quán từ chiều tối cho đến rạng sáng hôm sau.

Việc chia ca như vậy giúp quán duy trì hoạt động liên tục 24/24, lúc nào cũng có cháo nóng để phục vụ khách, từ người ăn sáng sớm cho đến những vị khách ghé quán sau nửa đêm.

Quán bán xuyên đêm nên khách ghé ăn cũng đủ kiểu: Người tan ca muộn, tài xế chạy đêm, người đi chơi về khuya, có khi là vài nhóm bạn trẻ tạt vào ăn cháo rồi ngồi chuyện trò đến gần sáng... Mỗi người một lý do để đều tìm đến một tô cháo nóng trong con hẻm nhỏ yên tĩnh giữa thành phố không ngủ.