Khoản phí mới du khách phải trả khi tham quan các đảo ở Nha Trang

Thông tin trên được ông Đàm Hải Vân, Giám đốc Ban Quản lý Vịnh Nha Trang (tỉnh Khánh Hòa) xác nhận vào chiều 23/9.

Các điểm được chọn để triển khai thu phí, gồm: Bến tàu Du lịch Nha Trang, Bến thủy nội địa Phú Qúy, Bến thủy nội địa Viện Hải dương học, Công viên Bến du thuyền quốc tế Ana Marina (đóng tại các phường ở Nha Trang).

Du khách chuẩn bị lên tàu đi tham quan các đảo ở Nha Trang (Ảnh: Trung Thi).

Địa phương đưa ra mức phí tham quan (chưa bao gồm bảo hiểm tai nạn) từ 6.000 đồng đến 40.000 đồng/người/lượt.

Cụ thể, đi đảo Hòn Miễu (Trí Nguyên) mức phí 6.000 đồng; đảo Hòn Tằm, đảo Hòn Tre (Vinpearl), đảo Hòn Một cùng có mức phí 8.000 đồng; đảo Hòn Mun 10.000 đồng; đi đủ 5 đảo vừa nêu đóng 40.000 đồng/người/lượt.

Các đối tượng được miễn phí tham quan, gồm: trẻ em dưới 6 tuổi, người có công với cách mạng, người thuộc diện chính sách xã hội, người 60 tuổi trở lên, công dân cư trú tại Khánh Hòa, cùng một số đối tượng khác.

Trẻ em từ 6 đến dưới 16 tuổi, học sinh, sinh viên và hộ nghèo được giảm 50% mức phí.

Trước đó, Hội đồng nhân dân tỉnh Khánh Hòa đã thông qua nghị quyết quy định mức phí, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí tham quan danh lam thắng cảnh vịnh Nha Trang.

Nghị quyết cũng quy định cơ quan thu phí được để lại 80% tổng số tiền để chi cho hoạt động của đơn vị, nộp 20% còn lại vào ngân sách nhà nước.