Du khách sẽ phải trả phí khi đi tham quan các đảo ở vịnh Nha Trang

Ngày 25/8, ông Đàm Hải Vân, Giám đốc Ban Quản lý vịnh Nha Trang (thuộc Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Khánh Hòa), cho biết đơn vị đang chờ quyết định của UBND tỉnh về thời gian và phương án thu phí đối với du khách tham quan các đảo trên vịnh Nha Trang.

Trước đó, Hội đồng nhân dân tỉnh Khánh Hòa đã thông qua nghị quyết quy định mức phí, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí tham quan danh lam thắng cảnh vịnh Nha Trang.

Du khách khi đi tham quan các đảo trên vịnh Nha Trang sẽ phải đóng phí (Ảnh minh họa: Trung Thi).

Theo nghị quyết, phạm vi thu phí là vùng biển, đảo nằm trong ranh giới vịnh Nha Trang (từ mũi Kê Gà đến mũi Cù Hin), ngoại trừ các phân khu bảo vệ nghiêm ngặt thuộc Khu bảo tồn biển vịnh Nha Trang.

Đối tượng thu phí là du khách tham quan bằng phương tiện thủy nội địa trên vùng biển, đảo thuộc ranh giới vịnh Nha Trang (trừ các phân khu bảo vệ nghiêm ngặt).

Mức phí tham quan 5 đảo (Hòn Miễu, Hòn Tằm, Hòn Tre, Hòn Một, Hòn Mun) dao động từ 6.000 đến 10.000 đồng/người/lượt. Tham quan cả 5 đảo có mức phí 40.000 đồng/người/lượt.

Mức phí du khách phải đóng khi tham quan các đảo trên vịnh Nha Trang (Ảnh chụp màn hình).

Nghị quyết quy định cơ quan thu phí được để lại 80% tổng số tiền để chi hoạt động của đơn vị, nộp 20% còn lại vào ngân sách nhà nước.

Các đối tượng được miễn phí gồm: Trẻ em dưới 6 tuổi; người khuyết tật; cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang đang công tác tại các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa hoặc được cử đi công tác tại vịnh Nha Trang;

Người lao động làm việc tại các điểm du lịch trên đảo; công dân cư trú tại tỉnh Khánh Hòa; nhân dân ở các xã đặc biệt khó khăn miền núi, vùng sâu, vùng xa theo Chương trình 135 của Chính phủ; người có công với cách mạng; người thuộc diện chính sách xã hội; người cao tuổi là công dân Việt Nam từ đủ 60 tuổi trở lên.

Các đối tượng được giảm 50% phí gồm: Trẻ em từ 6 đến dưới 16 tuổi; học sinh, sinh viên các trường từ tiểu học đến đại học đi tham quan, học tập theo đoàn nhà trường; hộ nghèo.