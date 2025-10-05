Làng nhỏ ở Măng Đen bỗng gây sốt, giới trẻ đổ xô check-in cùng kho lúa

Ngôi làng bình yên bất ngờ nổi tiếng nhờ... kho lúa

Gần đây, làng Kon Tu Ma (xã Măng Đen, tỉnh Quảng Ngãi) bỗng gây sốt trong các hội nhóm du lịch khi nhiều người trẻ rủ nhau đến đây để chụp ảnh check-in với những kho lúa truyền thống trong làng.

Nhiều người tìm đến làng Kon Tu Ma để check-in cùng kho lúa (Ảnh: Hoàng Tour Măng Đen).

Chia sẻ với phóng viên Dân trí, Duy Khánh (SN 1998, Quảng Ngãi) cho biết, anh được bạn bè rủ rê, nên tìm đến những kho lúa ở Măng Đen để chụp ảnh. Khi đến nơi thấy dãy nhà sàn nhỏ nên thơ, anh vô cùng hào hứng.

"Hình ảnh kho lúa truyền thống nhỏ xinh và nên thơ, đúng là địa điểm check-in độc đáo. Người dân ở đây lại thân thiện, sẵn sàng chỉ đường và trò chuyện với du khách, nên trải nghiệm của tôi càng thêm thú vị", anh chia sẻ.

Làng Kon Tu Ma là ngôi làng nhỏ bên dòng sông Đăk S'Nghé. Những kho lúa trong làng vốn là nơi cất giữ lương thực của người Xơ Đăng. Kho lúa được dựng bằng gỗ, tre, lợp mái tôn, nằm san sát dọc sườn núi.

Với người dân, đây không chỉ là công trình để tích trữ lương thực mà còn mang ý nghĩa văn hóa, niềm tự hào về sự no đủ, sung túc.

Anh Hoàng - người được nhiều du khách biết đến với tên gọi Hoàng Tour Măng Đen - cho biết những kho lúa truyền thống của người Xơ Đăng chỉ mới nhận được sự chú ý của du khách trong thời gian gần đây. Điều này khiến anh rất vui.

Anh Hoàng đã làm nghề chụp ảnh ở khu vực Tây Nguyên suốt 4 năm. Thời gian qua, anh đã đồng hành cùng nhiều đoàn khách đến khám phá làng Kon Tu Ma, đồng thời hỗ trợ du khách có nhu cầu lưu trú tại làng.

"Người dân ở đây làm du lịch cộng đồng theo cách đơn giản, tự nhiên, góp phần phát triển địa phương. Vậy nên cứ có địa điểm nào được du khách yêu mến, tôi lại cảm thấy vui và hạnh phúc", anh Hoàng chia sẻ.

Những kho lúa mộc mạc nhưng không kém phần thơ mộng tại Măng Đen (Ảnh: Duy Khánh).

Theo anh, điểm khiến những kho lúa trong làng trở nên thu hút chính là vẻ đẹp từ sự nguyên sơ cũng như văn hóa truyền thống của người dân tộc thiểu số.

"Kho lúa ở đây đã tồn tại từ lâu, gắn bó với từng gia đình người Xơ Đăng. Hiện giờ vẫn còn hàng chục kho lúa xếp liền kề nhau, tạo nên khung cảnh mà nơi khác khó có được. Du khách có thể thoải mái chụp hình, không mất phí. Chính sự mộc mạc ấy lại làm nên sức hút riêng của Măng Đen", anh Hoàng nói.

Ngoài kho lúa, anh Hoàng thường đưa khách khám phá thác nước, rừng thông và những bản làng giữ nguyên nét truyền thống. Theo anh, mùa cuối năm là thời điểm đẹp nhất để đến Măng Đen, khi trời nhiều nắng nhưng vẫn mát mẻ, rất thích hợp để dạo chơi, chụp ảnh.

Kinh nghiệm du lịch Măng Đen

Xã Măng Đen nằm ở độ cao khoảng 1.200m so với mực nước biển. Nền nhiệt ban ngày ở đây khoảng 16-18 độ C, ban đêm xuống thấp hơn, sương mờ, hơi lạnh giăng khắp lối. Cũng chính vì thế, đến Măng Đen, du khách cần trang bị thêm quần áo để giữ ấm cơ thể.

Những năm qua, Măng Đen trở thành địa điểm du lịch thu hút du khách bởi cảnh đẹp thơ mộng, không khí trong lành. Thậm chí, nơi này còn được nhiều người gọi là "Đà Lạt thứ 2 của Tây Nguyên".

Ngoài cảnh núi rừng hùng vĩ, Măng Đen còn nổi tiếng với hoa mai anh đào rực rỡ vào mùa xuân, mùa hoa ban nở vào khoảng tháng 2, mùa hoa phượng tím vào khoảng tháng 3 và tháng 4, mùa lúa chín vào khoảng tháng 6.

Theo nhận xét của nhiều du khách, đồ ăn thức uống ở Măng Đen có giá cả phải chăng. Hàng quán tại các khu chợ đêm đa dạng, phong phú với nhiều món ăn địa phương hấp dẫn, có thể khiến du khách hài lòng.

Ngoài những kho lúa đang gây sốt ở làng Kon Tu Ma, các điểm đến hấp dẫn khác tại Măng Đen có thể kể đến như: Đồi Tiên Nhân, thác Pa Sỹ, Làng du lịch cộng đồng Konke, con đường thông xanh "triệu view" ở Măng Đen, hồ Đắk Ke...

Để di chuyển đến Măng Đen, ngoài xe khách từ các tỉnh thành đến trung tâm Măng Đen, du khách có thể chọn đi máy bay đến Pleiku (Gia Lai), rồi đi xe khách trong đoạn đường ngắn hơn.

Du khách săn mây tại Măng Đen (Ảnh: Hoàng Tour Măng Đen).

Loại hình lưu trú chủ yếu ở Măng Đen là homestay. Giá phòng tại đây dao động từ 300.000 đến 500.000 đồng/đêm. Hiện tại, Măng Đen có nhiều cơ sở lưu trú có cho thuê xe máy để du khách tiện di chuyển với mức giá khoảng 150.000 đồng/chiếc/ngày.

Tuy nhiên, đường sá ở Măng Đen có phần gồ ghề, du khách cần cẩn thận trong quá trình di chuyển. Ngoài ra, du khách cũng có thể di chuyển bằng ô tô đến Măng Đen từ các tỉnh lân cận.

Hoàng Thư