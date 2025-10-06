Độc đáo kiệu lá hình rồng làm trong 7 ngày để đón Trung thu ở Hà Nội

Chiều 5/10 (14/8 âm lịch), người dân thôn Đồi Hai, xã Phú Nghĩa (xã Đông Phương Yên cũ, Hà Nội) đã tổ chức rước kiệu lá truyền thống nhân dịp Trung thu năm 2025.

Nghi lễ này bắt nguồn từ nghề truyền thống mây tre giang đan của làng nhiều năm qua. Người dân trong làng chia sẻ, trước đây, cứ 5 năm một lần, cả 6 thôn trong xã Đông Phương Yên lại nô nức chuẩn bị, hội tụ tranh tài trong ngày hội thi kiệu lá.

Kiệu lá được chế tác tỉ mỉ, công phu (Ảnh: Hồng Anh).

Đến năm 2020, khi dịch Covid-19 bùng phát, cuộc thi vốn được mong đợi bấy lâu phải dừng lại. Năm nay, việc tổ chức thi kiệu lá cũng chưa thể triển khai do một số nguyên nhân.

Để giữ gìn truyền thống, người dân thôn Đồi Hai - đội đã giành Giải Nhất trong cuộc thi cách đây 10 năm - quyết định làm kiệu lá từ những nguyên liệu cây cỏ gắn bó với đời sống thường ngày.

Cách đây một tuần, công việc làm kiệu được triển khai. Toàn bộ nguyên vật liệu được lấy từ tự nhiên trong điều kiện mưa tầm tã nhiều ngày do ảnh hưởng của bão Bualoi. Tuy nhiên, ai cũng hào hứng tham gia.

Các bậc cao niên cùng đông đảo người dân trong xóm đã chung tay làm việc. Những người có kinh nghiệm đảm nhận các công đoạn khó, đồng thời hướng dẫn tỉ mỉ cho các thanh niên. Những người trẻ chăm chú lắng nghe, sẵn sàng đi tìm bất cứ loại nguyên vật liệu nào khi có yêu cầu.

Các bậc cao niên đảm nhận những công đoạn khó (Ảnh: Hồng Anh).

Kiệu lá dễ bị héo theo thời gian và thời tiết nên các chi tiết của kiệu liên tục được thay mới ngay đến khi rước kiệu.

Ông Đào Huy Phủ (61 tuổi), người trực tiếp làm công đoạn khó nhất là hai chiếc đầu rồng lớn, cho biết, kiệu lá không có bản thiết kế nào cả mà hoàn toàn dựa vào trí tưởng tượng cũng như đôi bàn tay của mỗi người. Việc làm đầu rồng bằng các loại quả, lá cần phải rất tỉ mỉ.

Các nguyên liệu được lựa chọn kỹ lưỡng như cau, nhãn, lá dứa, chuối cảnh, mo cau… Hình ảnh tứ linh gồm long, lân, quy, phụng cũng được khéo léo thể hiện bằng quả đu đủ, hoa chuối, quả chuối.

Các chi tiết trên kiệu, vảy rồng, lọng tre được làm từ các nguyên liệu gần gũi như củ khoai, bưởi, nhãn, lá lưỡi hổ, lá dừa, quả dứa, hoa cây móc, thanh long, hoa cau cảnh, quả cà, hoa súng, hoa sen, đu đủ…

Kiệu gồm 10 đầu rồng, trong đó có hai đầu lớn. Công đoạn làm đầu rồng tiêu tốn nhiều thời gian nhất bởi có nhiều chi tiết phức tạp, đòi hỏi người thợ khéo tay và kinh nghiệm.

Kiệu lá được rước dọc đường làng để người dân chiêm ngưỡng (Ảnh: Hồng Anh).

Ngày 5/10, kiệu được rước khoảng 2km dọc tuyến đường làng, từ Quán Chính Linh Từ cuối xóm đến sân vận động đầu xóm, để người dân khắp nơi cùng tham gia và hòa chung không khí lễ hội Trung thu của xã.

Nhiều người không khỏi trầm trồ trước một tác phẩm nghệ thuật làm từ lá và một số loại quả, công phu, mang dấu ấn riêng của dân làng.