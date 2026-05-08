Định vị Việt Nam thành điểm đến "phải ghé thăm", khiến mọi người yêu thích

Ngành du lịch cần ứng dụng công nghệ

Ngày 8/5, tại Hà Nội, Cục Du lịch quốc gia Việt Nam và Mastercard công bố bản ghi nhớ hợp tác giai đoạn 2026-2030 nhằm thúc đẩy phát triển du lịch, nâng cao trải nghiệm của du khách.

Phát biểu tại sự kiện, ông Nguyễn Trùng Khánh, Cục trưởng Cục Du lịch Quốc gia cho rằng, du lịch hiện nay không chỉ dừng lại ở việc cung cấp dịch vụ lưu trú, tham quan hay nghỉ dưỡng mà phải tạo được trải nghiệm thuận tiện, toàn diện, an toàn, cá nhân hóa, liền mạch trong hành trình.

Ông Nguyễn Trùng Khánh, Cục trưởng Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam phát biểu tại sự kiện (Ảnh: BTC).

Ngành du lịch cần ứng dụng công nghệ, khai thác dữ liệu, xây dựng hệ sinh thái du lịch hiện đại, thông minh, có tính kết nối cao.

"Hợp tác giữa Cục Du lịch quốc gia Việt Nam và Mastercard phù hợp với định hướng phát triển du lịch Việt Nam trong thời gian tới, thể hiện vai trò của hợp tác công tư trong huy động nguồn lực, công nghệ, kinh nghiệm quốc tế để phát triển du lịch bền vững", ông Nguyễn Trùng Khánh nhấn mạnh.

Chia sẻ tại buổi công bố, ông David Mann - Kinh tế trưởng khu vực châu Á - Thái Bình Dương của Mastercard - đánh giá, Việt Nam đang trở thành một trong những nơi phục hồi du lịch hiệu quả sau dịch Covid-19.

Xét theo từng thị trường, lượng khách từ Trung Quốc đến Việt Nam trong tháng 4 đã vượt mức năm 2019, còn lượng khách từ Hàn Quốc có sự phục hồi tốt. Thậm chí, lượng khách từ Mỹ còn cao hơn cả giai đoạn trước đại dịch.

Số lượng chuyến bay đến Việt Nam vẫn tăng hơn năm 2025, cho thấy xu hướng khách chọn những chuyến đi gần và gia tăng du lịch nội vùng giữa bối cảnh căng thẳng địa chính trị ở Trung Đông.

"Câu hỏi quan trọng nhất là tình hình hiện tại tại Trung Đông và việc phong tỏa eo biển Hormuz sẽ kéo dài bao lâu. Chúng tôi vẫn nhận thấy nhu cầu du lịch của du khách. Việt Nam đang ở vị thế rất thuận lợi để tận dụng làn sóng tăng trưởng nhu cầu du lịch từ khắp khu vực", ông đánh giá.

Thu hút khách chất lượng hơn

Nằm trong nỗ lực thúc đẩy phát triển du lịch Việt Nam, ông Sharad Jain - Giám đốc Quốc gia phụ trách khu vực Việt Nam, Campuchia và Lào của Mastercard, cho hay tập đoàn này hợp tác nhằm thu hút nhiều du khách chất lượng hơn đến Việt Nam, đồng thời khuyến khích họ chi tiêu nhiều hơn, đóng góp lớn hơn cho GDP cũng như tăng trưởng qua từng năm.

"Chúng tôi làm việc với các đối tác bán lẻ, ẩm thực, nhà hàng, dịch vụ ăn uống. Bởi, du khách đã đến Việt Nam, chúng tôi muốn họ chi tiêu cho các doanh nghiệp tại đây. Đó chính là mục tiêu của việc thúc đẩy nền kinh tế du lịch", ông nói.

Du khách từ Trung Quốc trải nghiệm cáp treo ở Phú Quốc (Ảnh: DY).

Trong hợp tác với Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam, đơn vị này sẽ hỗ trợ xác định thị trường mang đến nhóm du khách chất lượng cao, phân tích tín hiệu chi tiêu, xu hướng du lịch và tâm lý người tiêu dùng.

Bên cạnh đó, Mastercard cũng định vị Việt Nam trở thành điểm đến "phải ghé thăm" đối với du khách toàn cầu, khiến mọi người yêu Việt Nam.

Giám đốc Quốc gia phụ trách khu vực Việt Nam, Campuchia và Lào của Mastercard đánh giá, không có chiến lược du lịch nào hoàn chỉnh nếu thiếu sự liền mạch trong hành trình của du khách. Vì vậy, hai bên và các đối tác sẽ làm việc để xây dựng số hoá hành trình du khách với một "siêu ứng dụng" du lịch, một ứng dụng thanh toán…

"Chúng tôi sẽ cùng phát triển nền tảng nhằm đơn giản hóa toàn bộ hành trình du lịch", ông tiết lộ.

Trong khuôn khổ hợp tác, Mastercard và Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam sẽ chung tay phát triển du lịch và nâng cao trải nghiệm cho khách thông qua 6 trụ cột gồm: Quảng bá Việt Nam như một điểm đến hấp dẫn, truyền thông và tiếp thị đa kênh, công nghệ và chuyển đổi số, hội thảo và trao đổi kinh nghiệm, nâng cao năng lực và đào tạo, thông tin thị trường và phân tích dữ liệu, chia sẻ kiến thức...

Trong những tháng qua, du lịch Việt Nam liên tục lập kỷ lục về đón khách quốc tế. Số liệu mới nhất cho thấy, tính riêng 4 tháng đầu năm, du lịch Việt Nam đón 8,8 triệu lượt khách nước ngoài, tăng 14,6% so với cùng kỳ, đạt 35% chỉ tiêu của năm.

Năm 2025, lần đầu du lịch Việt Nam đón 21 triệu lượt khách quốc tế, tăng 20% so với cùng kỳ năm 2024. Tổng thu từ du lịch đạt 1 triệu tỷ đồng.

Năm 2026, Việt Nam đặt mục tiêu đón 25 triệu lượt khách quốc tế, phục vụ 150 triệu lượt khách nội địa và tổng thu trên 1,1 triệu tỷ đồng.

Số lượng khách quốc tế tăng lên đòi hỏi trải nghiệm tốt hơn đặc biệt trong lĩnh vực công nghệ thanh toán, chuyển đổi số và xây dựng hệ sinh thái du lịch thông minh.