Liên tục lập kỷ lục, du lịch Việt sắp đuổi kịp Thái Lan nhanh hơn dự kiến?

Du lịch Việt Nam tăng tốc, Thái Lan "hụt hơi"

Những tháng đầu tiên của năm 2026, du lịch Thái Lan đón số lượng khách quốc tế cao hơn Việt Nam. Xét về tốc độ tăng trưởng lại cho thấy bức tranh ngược lại.

Theo số liệu của Cục Thống kê, Bộ Tài chính, trong 4 tháng đầu năm 2026, Việt Nam đón 8,8 triệu lượt khách, tăng 14,6% so với cùng kỳ năm ngoái.

Trong khi đó, 4 tháng đầu năm 2026, Thái Lan đón 11,3 triệu lượt khách quốc tế, giảm 3,4% so với cùng kỳ năm ngoái.

Khách nước ngoài đến Việt Nam thích khám phá Hạ Long (Ảnh: DY).

Trước đó, tính riêng trong quý 1/2026, khách nước ngoài đến Việt Nam đạt 6,76 triệu lượt, tăng hơn 12% so với cùng kỳ. Đây là mức cao nhất của quý 1 từ trước đến nay.

Thái Lan đón hơn 9,31 triệu lượt khách nước ngoài trong quý đầu tiên của năm 2026. Con số này cao hơn Việt Nam nhưng ghi nhận mức giảm 2,43% so với cùng kỳ năm ngoái.

Biểu đồ thống kê lượng khách đến Việt Nam và Thái Lan trước và sau dịch Covid-19 (Biểu đồ: Trần Thành Công).

Số liệu thống kê lượng khách từ sau đại dịch Covid-19 cho thấy, Việt Nam đang tăng tốc và dần rút ngắn khoảng cách về đón khách quốc tế.

Trước dịch Covid-19, quý 1/2019, Việt Nam đón 4,5 triệu lượt khách quốc tế, còn Thái Lan đón hơn 10 triệu lượt khách, tức hơn gấp đôi về số lượng.

Tuy nhiên, quý 1/2026, con số này đã dần được rút ngắn khoảng cách. Lượng khách quốc tế xứ sở Chùa Vàng đón chỉ gấp 1,46 lần so với Việt Nam.

Việt Nam và Thái Lan đều đón khách Trung Quốc đông nhất. Con số chênh lệch đã có sự thay đổi rõ rệt. Khách từ đất nước tỷ dân đang có xu hướng chọn Việt Nam nhiều hơn.

Cụ thể, năm 2019 (trước dịch Covid-19), Thái Lan đón hơn 10 triệu khách Trung Quốc, còn Việt Nam đón hơn 5,8 triệu lượt khách.

Số lượng khách nước ngoài đến Việt Nam liên tục tăng trong những năm qua (Ành: Toàn Thịnh).

Đến năm 2025, cán cân này đã có sự thay đổi. Cụ thể, Việt Nam đón hơn 5,2 triệu lượt khách Trung Quốc, còn Thái Lan chỉ đón 4,6 triệu lượt khách từ thị trường này trong năm ngoái.

Quý 1/2026, Việt Nam và Thái Lan đón khách Trung Quốc xấp xỉ nhau lần lượt là 1,4 triệu lượt và 1,49 triệu lượt. Thời gian trước dịch Covid-19, con số này thường chênh lệch lớn và khách Trung Quốc đến Thái Lan đông hơn.

Một con số đáng chú ý nữa là tốc độ tăng trưởng khách quốc tế đến Việt Nam có nhiều tín hiệu tích cực. Năm 2025, Việt Nam đón 21,2 triệu lượt khách nước ngoài tức tăng 20,4% so với cùng kỳ năm trước, còn Thái Lan lại ghi nhận số khách quốc tế giảm 7,2%.

Hồi năm 2017, trong một phiên trả lời chất vấn ở Quốc hội, nguyên Bộ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch Nguyễn Ngọc Thiện từng cho rằng, nếu Việt Nam duy trì tốc độ tăng trưởng 20 - 25%, ngành du lịch của Thái Lan tăng 7% thì khoảng 15 năm nữa chúng ta sẽ “gặp nhau” với Thái Lan.

Theo tìm hiểu của phóng viên Dân trí, năm 2016, khách du lịch quốc tế đến Việt Nam mới đạt 10 triệu lượt còn Thái lan đón 32 triệu lượt tức tăng gấp 3. Sau 10 năm, khoảng cách này đã được rút ngắn đáng kể. Tính đến năm 2025, Việt Nam đón 22 triệu lượt khách, còn Thái Lan đón 32,9 triệu lượt tức chỉ còn gấp gần 1,5 lần.

Với tốc độ tăng trưởng như hiện tại, những tiềm năng, lợi thế và sức thu hút mạnh mẽ với khách quốc tế, Việt Nam hoàn toàn có thể không cần mất đến 15 năm.

Việt Nam sẽ vượt Thái Lan về đón khách nước ngoài?

Trong khi khoảng cách về lượng khách quốc tế dần được rút ngắn, nhiều công ty trong lĩnh vực khách sạn ở Thái Lan lo ngại về vấn đề hạ tầng.

Tờ Bangkok Post dẫn lời một công ty cho rằng, Việt Nam đang nhanh chóng phát triển hệ thống lưu trú, sân bay.

Ông Bill Barnett - Giám đốc điều hành của C9 Hotelworks, công ty chuyên về tư vấn lĩnh vực khách sạn - cho biết, Việt Nam là ngôi sao đang lên. Quốc gia này đạt được những bước phát triển vượt bậc trong hơn 3 thập kỷ qua, thu hút thêm nhiều khách nước ngoài từ Trung Quốc và Nhật Bản.

Các khu nghỉ dưỡng, khách sạn mới được xây dựng nhiều tại Việt Nam (Ảnh: Intercontinental).

Vị này cho biết, Việt Nam có lượng lớn phòng khách sạn và kế hoạch nhiều triển vọng. Việt Nam có 780.000 phòng và 38.000 cơ sở lưu trú đã đăng ký. Trong khi đó, Thái Lan chỉ có hơn 704.000 phòng và 16.000 cơ sở lưu trú đã đăng ký.

Theo ông Barnett, một điểm khác biệt quan trọng đang đưa Việt Nam vượt xa Thái Lan là sự phát triển của các sân bay mới, mạng lưới đường sắt cao tốc đang được đề xuất xây dựng.

Trong khi đó, Thái Lan đang phải đối mặt với sự chậm trễ trong các dự án cơ sở hạ tầng, bao gồm đường cao tốc và xây sân bay mới ở Phuket, tuyến đường sắt cao tốc nối 3 sân bay.

Trước đó, doanh nghiệp du lịch Thái Lan lo ngại nước này sẽ đánh mất vị thế là điểm đến hàng đầu ở Đông Nam Á vào tay Việt Nam trong vài năm tới. Điều này diễn ra trong bối cảnh du lịch Việt Nam ghi nhận mức tăng trưởng mạnh so với thời kỳ trước đại dịch.

Ông Thanet Supornsahasrungsi, Chủ tịch Hiệp hội du lịch Chon Buri từng nhận định, 2-3 năm nữa, Việt Nam có thể thu hút nhiều khách quốc tế hơn Thái Lan.

Ông lấy dẫn chứng, chi phí sinh hoạt ở Việt Nam thấp hơn Thái Lan. Các khu nghỉ dưỡng, công viên giải trí ở Việt Nam mới và rẻ hơn so với các sản phẩm tương tự ở Thái Lan. Các gói dịch vụ tại các khách sạn Việt Nam có giá chỉ bằng một nửa so với ở Thái Lan.

Ngoài ra, sân bay ở nhiều thành phố của Việt Nam được thiết kế như sân bay quốc tế giúp thuận lợi mở các đường bay mới. Các sân bay này nằm cách các khu du lịch từ 30 đến 45 phút đi ô tô. Tại Thái Lan, khách muốn đi Hua Hin hoặc Kanchanaburi phải di chuyển bằng ô tô từ Bangkok mất 3 tiếng.

"Chúng ta đang dựa vào những thế mạnh cũ mà không phát triển cơ sở hạ tầng, các điểm tham quan mới để thu hút khách du lịch", ông nói.

Phú Quốc là một trong những điểm đến thu hút đông du khách (Ảnh: Alina).

Đầu năm 2026, tờ Bangkok Post dẫn lời các nhà điều hành khách sạn ở Thái Lan cảnh báo, sự cạnh tranh về du lịch sẽ tăng lên khi dự kiến nhiều khách châu Âu và Nga tới Việt Nam trong năm nay.

Ông Thienprasit Chaiyapatranun, Chủ tịch Hiệp hội Khách sạn Thái Lan (THA), cho biết chính phủ và các doanh nghiệp tư nhân cần có cách tiếp cận nghiêm túc hơn để phân tích và lên kế hoạch thúc đẩy du lịch, thu hút đầu tư.

Một số khách sạn ở Thái Lan thường đón khách châu Âu cũng chứng kiến sự sụt giảm lượng khách đi theo nhóm đặc biệt là từ thị trường Ba Lan. Bởi, khách từ nước này chuyển hướng sang du lịch Việt Nam.

Ông Thienprasit cho biết: "Thái Lan vẫn đón nhiều khách du lịch chi tiêu cao và các khách du lịch thích quay lại. Tuy nhiên, không ai chắc chắn được phân khúc này sẽ giảm bao nhiêu hay chuyển hướng sang Việt Nam trong tương lai".

Trong báo cáo chỉ số tâm lý kinh doanh du lịch tại Thái Lan quý 4 năm 2025 của Hội đồng Du lịch Thái Lan (TCT) cho rằng, sức thu hút khách quốc tế của Trung Quốc, Nhật Bản và Việt Nam khiến Thái Lan không thể tiếp tục đi theo cách cũ.

Báo cáo này nhấn mạnh, Thái Lan phải cạnh tranh về "chất lượng quản lý", an toàn, tiện nghi và tạo ra những trải nghiệm ý nghĩa cho du khách.