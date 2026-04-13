Khách Trung Quốc thích Việt Nam: Ăn ngon, ở sang, tiêu tiền không tiếc

Trở về Bắc Kinh sau chuyến du lịch Việt Nam, Chen (30 tuổi) tay xách nách mang không chỉ hành lý mà còn nhiều đặc sản như cà phê, cơm cháy, bánh cốm... do cô lựa chọn trong chuyến đi kéo dài hơn 1 tuần.

Trước đây, Chen nhiều lần dự định du lịch Việt Nam nhưng chưa có dịp. Quen một người bạn Việt từng du học ở Trung Quốc, năm nay, cô quyết định mua vé máy bay sang Hà Nội.

Phú Quốc là địa điểm yêu thích của nhiều khách Trung Quốc. Trong ảnh, một nữ du khách trải nghiệm cáp treo (Ảnh: DY).

"Hơn một tuần ở Việt Nam, tôi đã thăm Hà Nội, Hạ Long, Sapa và Ninh Bình. Cả chuyến đi, tôi chi tiêu hơn 20 triệu đồng. Mức chi phí đó hợp lý, được đi nhiều, ăn uống thoả thích mà không cảm thấy đắt. Tôi sẽ giới thiệu để nhiều bạn bè và các thành viên trong gia đình tiếp tục đến Việt Nam trong thời gian tới", Chen cho biết.

Chen là một trong số hơn 1,4 triệu lượt khách Trung Quốc đến Việt Nam trong quý 1 vừa qua. Theo số liệu thống kê, trong 3 tháng đầu năm, lượng khách Trung Quốc đến Việt Nam đứng đầu trong số các thị trường quốc tế.

Trong những năm qua, khách Trung Quốc luôn là một trong những thị trường khách quốc tế trọng điểm của Việt Nam.

Năm 2019, số khách Trung Quốc đến Việt Nam đạt 5,8 triệu lượt. Con số này sụt giảm mạnh khi xảy ra đại dịch Covid-19, năm 2020 và 2021 chỉ có lần lượt hơn 986.000 và hơn 30.000 lượt khách. Từ khi kết thúc đại dịch, lượng khách phục hồi nhanh chóng với 3,7 triệu lượt trong năm 2024 và tiếp tục tăng hơn 141% cán mốc 5,2 triệu lượt trong năm 2025.

4 yếu tố Việt Nam hấp dẫn khách Trung Quốc

Trao đổi với phóng viên Dân trí, ông Fan Guangyu (Chi hội trưởng Chi hội khách sạn và lưu trú của Hiệp hội Du lịch Trung Quốc), cho rằng trong thời gian tới, số lượng khách Trung Quốc đến Việt Nam sẽ tiếp tục tăng trưởng bền vững.

Việt Nam có 4 yếu tố hấp dẫn khách Trung Quốc gồm: Khoảng cách địa lý gần, văn hoá có nhiều điểm tương đồng, tài nguyên du lịch đa dạng với nhiều vùng biển đẹp, lịch sử phong phú với các kiến trúc từ thời Pháp và nhiều địa điểm có sự giao thoa văn hoá giữa 2 quốc gia.

Ông Fan Guangyu (trái) tham dự Hội chợ Du lịch Quốc tế Việt Nam 2026 (Ảnh: Trần Thành Công).

Sự tăng trưởng lượng khách còn đến từ mối quan hệ tốt đẹp giữa 2 nước, Việt Nam có môi trường chính trị ổn định. Các hiệp định thương mại song phương được ký kết, tăng cường sự kết nối về kinh tế với dòng chảy vốn đầu tư từ các doanh nghiệp Trung Quốc.

Con số tăng trưởng lượng khách Trung Quốc đến Việt Nam phù hợp trong bối cảnh khách du lịch từ quốc gia này có xu hướng dịch chuyển đi châu Âu, Mỹ, hay Thái Lan, Singapore... sang các nước như Việt Nam, Campuchia, Lào.

Việt Nam được đánh giá là quốc gia an toàn hàng đầu Đông Nam Á. Trong khi đó, an toàn là tiêu chí đầu tiên mà khách Trung Quốc quan tâm khi ra nước ngoài.

"Tôi từng đến Việt Nam 30 năm trước, lúc đó cơ sở hạ tầng như khách sạn, địa điểm nghỉ dưỡng của Việt Nam còn thiếu. Hiện nay, Việt Nam đã có sự nâng tầm hệ thống khách sạn cho đến môi trường đô thị, tạo tiền đề cho việc đáp ứng được nhu cầu của khách", ông nói.

Khách Trung Quốc thích ăn ngon, chơi vui, ở sang

Với dân số hơn 1,4 tỷ người, Trung Quốc là thị trường khách đông, dư địa phát triển cực kỳ dồi dào, bất cứ quốc gia nào cũng muốn thu hút. Theo các đơn vị lữ hành, trung bình một khách Trung Quốc có thể chi tiêu khoảng 2-3 triệu đồng/ngày. Một chuyến đi kéo dài 5-6 ngày hết chi phí 12-15 triệu đồng/khách.

Ông Nguyễn Công Hoan - Tổng Giám đốc Flamingo Redtours - cho rằng, trước đây, khách Trung Quốc thường đi theo đoàn lớn trên các chuyến bay charter (thuê chuyến) hoặc tour 0 đồng. Hiện, khách có nhiều sự lựa chọn, di chuyển bằng đường bộ hoặc đường bay thương mại hoặc chuyến charter.

Biểu đồ lượng khách Trung Quốc đến Việt Nam từ 2019 đến 2025. Sau đại dịch, lượng khách Trung Quốc đến Việt nam phục hồi nhanh (Biểu đồ: Trần Thành Công).

"Thay vì chỉ dồn vào các địa điểm như Quảng Ninh, Đà Nẵng, Nha Trang, Phú Quốc như trước, khách Trung Quốc đã đến nhiều địa phương khác. Điều này giúp ngành du lịch Việt Nam chủ động hơn, tránh bị động khi thị trường có những thay đổi", ông Hoan nói.

Nhiều người cho rằng, khách Trung Quốc dễ tính, thích đi tour giá rẻ, ông Hoan không đồng tình với quan điểm này. Trên thực tế, khách Trung Quốc chi tiêu rất mạnh tay và kỹ tính trong cả chuyện ăn uống lẫn nơi ở.

Trong khi, khách châu Âu có thể chi khoảng 500.000 đồng cho một bữa ăn, khách Trung Quốc có thể bỏ ra vài triệu đồng cho một bữa nhậu. Họ thích bữa ăn có lượng thức ăn lớn và nhiều trải nghiệm cao cấp.

"Tệp khách Trung Quốc thích dịch vụ cao cấp, sang trọng. Họ ưu tiên ở khách sạn sang, trải nghiệm dịch vụ trị liệu, chăm sóc sức khoẻ trong chuyến đi, đặc biệt thích mua sắm, nhất là quà lưu niệm và các sản phẩm tiêu dùng", ông Hoan nói.

Cũng chung quan điểm về vấn đề này, ông Phạm Văn Bẩy (Giám đốc Trung tâm khách lẻ Vietravel miền Bắc) nhận thấy, trước đây, khách Trung Quốc chủ yếu đi theo các tour bằng đường bộ giá rẻ hoặc tour 0 đồng. Hiện, tệp khách này chủ yếu lựa chọn bằng đường hàng không đến Hà Nội và TPHCM rồi tiếp tục hành trình xuyên Việt kéo dài 6-9 ngày.

Cùng với đó, tiêu chuẩn các hạng mục ăn ở cũng cao hơn. Khách Trung Quốc yêu cầu khách sạn 4-5 sao, chất lượng dịch vụ tốt và ăn uống ngon.

Du khách Trung Quốc có thể đi đường bộ qua cửa khẩu sang Việt Nam du lịch (Ảnh: Xinhua).

"Khách Trung Quốc thích sự náo nhiệt, vẻ sầm uất tại các thành phố, có thể vui chơi cả ngày lẫn đêm. Nhóm khách này có nhu cầu giải trí, trải nghiệm nhiều. Vì vậy, các địa phương nên có các sản phẩm du lịch đêm để đáp ứng được", ông Bẩy nêu quan điểm.

Theo các chuyên gia, ngoài yếu tố an toàn là nền tảng, khách Trung Quốc quan tâm đến "ăn ngon, chơi vui".

Ẩm thực Việt Nam dễ dàng chinh phục du khách Trung Quốc nhờ sự đa dạng, với nhiều món ăn hợp khẩu vị như phở bò, các loại bún, miến hay hải sản tươi ngon. Bên cạnh đó, nguồn tài nguyên biển, cảnh quan đẹp mắt mang đến những trải nghiệm phong phú, phù hợp với nhiều nhóm khác nhau.

"Khách lứa tuổi trung niên đến Việt Nam thích nghỉ dưỡng, ngắm cảnh tự nhiên. Còn người trẻ thích khám phá, trải nghiệm hoặc thăm những khu phố có bề dày lịch sử và văn hoá", ông Fan Guangyu (Chi hội trưởng Chi hội khách sạn và lưu trú của Hiệp hội Du lịch Trung Quốc) nói.

Khách cao cấp Trung Quốc sẵn sàng chi 20 triệu đồng/đêm ở khách sạn

Có nhiều năm kinh nghiệm đón khách Trung Quốc, ông Nguyễn Hà Hải (Chủ tịch HĐQT Công ty CP Du lịch Dịch vụ Thương mại THK, phường Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh) cho rằng, khách Trung Quốc có xu hướng lựa chọn Việt Nam như một điểm đến an toàn thay thế cho các thị trường đang gặp bất ổn về địa chính trị.

Ngoài nhóm khách phổ thông, trong những năm qua, dòng khách cao cấp từ Trung Quốc đến Việt Nam nhiều hơn. Có thời điểm, công ty đón 1.000 khách đi qua cửa khẩu Móng Cái, ở khách sạn 5 sao, đi chơi golf, trải nghiệm du thuyền trên vịnh Hạ Long và tham quan Hà Nội.

Nhóm khách cao cấp ưu tiên chọn khách sạn 5 sao mang thương hiệu quốc tế, yêu cầu ăn uống tại nhà hàng cao cấp. Trong quá trình đi, hướng dẫn viên hay lái xe sẵn sàng hỗ trợ bất cứ thời gian nào, không phải theo giờ hành chính.

Kiểu tour nhảy dù từ máy bay mà du khách nhà giàu sẵn sàng chi (Ảnh: Getyourguide).

Trong phân khúc khách cao cấp, các doanh nhân ở Trung Quốc thích đến Việt Nam chơi golf có thể chi trả cao. Họ thường đi tour 5 ngày 4 đêm với mức chi phí từ 30 đến 40 triệu đồng trở lên (tuỳ vào các điểm dừng chân).

Ngoài khách doanh nhân, nhóm các gia đình giàu có của Trung Quốc thích đi riêng lẻ. Cả nhà bay sang Việt Nam, thuê xe 5-7 chỗ và hướng dẫn viên riêng, khám phá theo sở thích cá nhân, không theo lịch trình cố định. Nhóm này thường lưu trú dài ngày hơn (khoảng 1 tuần).

Khác với khách phổ thông, dòng khách cao cấp có số lượng ít hơn. Tuy nhiên, mức độ yêu cầu về chỗ ở rất khắt khe.

Ông Fan Guangyu cho rằng, khách cao cấp đến từ Trung Quốc yêu cầu sự riêng tư, môi trường tốt và dịch vụ hoàn hảo tại nơi ở. Họ mong muốn được lưu trú trong những không gian truyền thống của các gia đình Việt Nam thời xưa, giống mô hình khách sạn kiểu "tứ hợp viện" tại Bắc Kinh.

Doanh nhân giàu có sẵn sàng chi trả, miễn có chất lượng dịch vụ tốt. Thậm chí, nhiều người có thể bỏ ra 20 triệu đồng/ngày để thuê phòng khách sạn, chưa tính các chi phí khác trong toàn bộ hành trình.

"Nhóm khách này không chỉ thích chơi golf, họ muốn trải nghiệm liên quan đến du thuyền hoặc máy bay riêng... Tuy nhiên, đây là những ví dụ dựa trên thực tế tại Trung Quốc, cần xem xét mức độ phù hợp với điều kiện thực tế tại từng vùng miền của Việt Nam", ông nói.

Đối tượng khách này thích những sản phẩm du lịch độc đáo và chuyên biệt, không thích những tour mang tính phổ biến, đại trà.

Ông Fan Guangyu cho rằng, hiện, Việt Nam vẫn còn ít những sản phẩm độc đáo như đi câu cá, du thuyền cao cấp hoặc máy bay... dành cho phân khúc khách hàng giàu có.

"Vấn đề khách Trung Quốc cũng quan tâm là thanh toán khi du lịch. Hai nước cần tăng cường liên kết trong quét mã QR để tạo thuận lợi cho du khách chi tiêu", ông nói thêm.

Theo số liệu của Cục Thống kê (Bộ Tài chính), khách quốc tế đến Việt Nam trong tháng 3 đạt gần 2,1 triệu lượt, tăng 1,3% so với cùng kỳ năm trước.

Tính chung quý 1/2026, khách quốc tế đến Việt Nam đạt 6,76 triệu lượt, tăng 12,4% so với cùng kỳ năm trước. Đây là mức kỷ lục của quý I các năm từ trước đến nay. Con số này cũng đánh dấu lần đầu tiên, trong 3 tháng liên tục, Việt Nam đón trên 2 triệu lượt khách quốc tế mỗi tháng.

Trong đó, Trung Quốc đã vươn lên là thị trường gửi khách lớn nhất vào Việt Nam với hơn 1,4 triệu lượt, đứng ở vị trí thứ hai là Hàn Quốc với hơn 1,3 triệu lượt khách. Tính riêng 2 thị trường này chiếm tới 40% tổng lượng khách quốc tế đến Việt Nam.