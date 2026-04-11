Khách Hà Nội bất ngờ vì được khách sạn ở Huế mời ăn 2 quả chuối xanh

Trong chuyến đi tới Huế vào dịp đầu tháng 4 vừa qua, nữ du khách đến từ Hà Nội bất ngờ khi bước vào phòng khách sạn và thấy 2 quả chuối xanh đặt trên bàn. Cô gái ngạc nhiên vì từng trải nghiệm dịch vụ tại các khách sạn, nhưng chưa thấy nơi nào dùng chuối xanh làm trái cây mời khách.

Khách bất ngờ khi được tặng 2 quả chuối vỏ xanh khi tới khách sạn ở Huế (Ảnh: M.K.)

Vì tò mò, cô đã chụp ảnh 2 quả chuối và chia sẻ trải nghiệm của mình lên trang cá nhân với mục đích nhờ giải đáp thắc mắc. Ngay lập tức, bài viết nhận về lượng tương tác cao với hàng nghìn chia sẻ và bình luận.

Dưới bài viết, nhiều người giải thích, đây vốn là một loại chuối đặc sản của Huế. Vỏ chuối màu xanh nhưng ruột chín vàng và ngọt thơm. Khi biết thông tin, vị khách Hà Nội tỏ ra nuối tiếc vì tưởng chuối xanh không ăn được nên đã không thưởng thức món hoa quả này.

Theo tìm hiểu, cơ sở lưu trú nơi vị khách tới trải nghiệm là một khách sạn nằm trên đường Lê Lợi thuộc phường Phú Hội, thành phố Huế.

Trao đổi với phóng viên Dân trí, đại diện bộ phận lễ tân của khách sạn xác nhận đây là vị khách từng lưu trú tại cơ sở của mình. Lý giải về loại chuối vỏ xanh dùng để mời khách, người đại diện cho biết, đây là chuối già lùn (còn gọi là chuối ba lùn) vốn là giống chuối được trồng ở Huế.

Giống chuối phổ biến ở vùng A Lưới với thân thấp khoảng 1,5m-2m, cho năng suất cao và phát triển theo hướng trồng hữu cơ. Thân cây chuối tròn to, một buồng có nhiều nải.

Đặc biệt, vỏ chuối tuy có màu xanh nhưng khi cầm thấy mềm tay, tỏa mùi thơm là đã chín. Ruột chuối màu vàng, mùi thơm ngọt đặc trưng. Loại chuối này hiện vào vụ ở Huế nên được khách sạn lựa chọn làm hoa quả để đãi khách.

Một du khách tới lưu trú tại khách sạn ở Huế chia sẻ được tặng đĩa trái cây có loại chuối này (Ảnh: Syy).

"Khách sạn có đặt tiêu chí lựa chọn trái cây để đãi khách. Trong đó, yếu tố đầu tiên cần sự sạch sẽ, là đồ hữu cơ và ưu tiên hoa quả địa phương để giới thiệu tới khách các món đặc sản vùng miền", người đại diện nói.

Được biết, đồ uống mời (welcome drink) cũng như trái cây mời (welcome fruit) được khách sạn đặt sẵn trong phòng của khách là chi tiết nhỏ, nhưng mang nhiều ý nghĩa trong khâu vận hành dịch vụ.

Đây là cách các cơ sở lưu trú muốn tạo ấn tượng thiện cảm khi khách tới nhận phòng, mang tới cảm giác gần gũi như trở về nhà. Các loại trái cây lựa chọn thường là món dễ bảo quản. Ở những khách sạn cao cấp, đĩa trái cây tặng khách còn gửi gắm thông điệp giới thiệu tinh tế về đặc sản điểm đến tới khách phương xa.

Theo đại diện khách sạn, loại chuối ba lùn còn được cơ sở lưu trú sử dụng làm hoa quả tráng miệng cho những bữa ăn sáng buffet (dạng tự chọn) để khách lựa chọn.

Được biết, hiện cơ sở lưu trú này đã kín phòng vào dịp 30/4 năm nay. Những ngày sát lễ, tỷ lệ lấp đầy phòng đạt trên 85%.