Tưởng đám tang là nhà hàng, khách Mỹ được gia chủ đãi cơm nhà thịnh soạn

Hai vị khách người Mỹ vừa thực hiện hành trình phượt bằng xe máy từ tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc) đi một số tỉnh lân cận. Trong hành trình này, cả hai có trải nghiệm dở khóc dở cười khi nhầm một đám tang là nhà hàng. Sau đó họ được gia chủ tiếp đãi nồng hậu.

Thấy đèn lồng đỏ treo trên cao, hai vị khách Mỹ bước vào vì tưởng đây là nhà hàng (Ảnh: Baidu).

Nhân vật chính trong câu chuyện là anh Ludwig Anders Ahgren (thường gọi là Ludwig), người sở hữu hơn 6,8 triệu người theo dõi trên nền tảng YouTube. Câu chuyện của anh được các hãng truyền thông Trung Quốc đăng tải vào ngày 10/4.

Ludwig cho biết đang trong hành trình từ Quảng Đông tới Nội Mông. Tới ngày thứ 5, khi đi qua thành phố Thiệu Dương, tỉnh Hồ Nam, anh và bạn đều bị lạc đường. Họ rẽ tạm vào một ngôi làng nông thôn nơi đang diễn ra "một đám tang vui".

"Đám tang vui" là phong tục đặc biệt ở một số vùng nông thôn tại Trung Quốc, được tổ chức để tiễn biệt những bậc cao niên từ 90 tuổi trở lên.

Khác với không khí u buồn ở những buổi tang lễ thường thấy, "đám tang vui" dành cho người cao tuổi như một cách tôn vinh cuộc đời trọn vẹn của họ, làm theo hình thức giống tính chất lễ hội. Gia chủ sẽ treo đèn lồng đỏ lên cao với đông người tham dự và không khí tấp nập.

Hai chàng trai được tiếp đón nhiệt tình (Ảnh: Baidu).

Chính khung cảnh rộn ràng này khiến 2 vị khách người Mỹ tưởng nhầm đây là một nhà hàng. Trong lúc mệt mỏi và đói bụng, họ hỏi bằng câu tiếng Trung bập bõm "chúng tôi có thể ăn ở đây được không".

Thấy vậy, một người dân địa phương họ Lý, 45 tuổi, ra chào mừng 2 vị khách phương xa. Người này cho biết gia đình đang tổ chức tang lễ cho cụ ông 104 tuổi.

"Tôi nói với họ rằng, đây là đám tang của cụ ông 104 tuổi và bữa ăn chính đã kết thúc. Nếu họ muốn đợi phải chờ tới 17h", ông Lý nói.

Tuy nhiên do rào cản ngôn ngữ, 2 vị khách hiểu nhầm rằng cụ ông 104 tuổi đang ốm nặng.

Vì khách lần đầu tiên tới làng, ông Lý đã dẫn họ đi tham quan một đài tưởng niệm trên đồi. Đứng tại đó có thể nhìn xuống toàn cảnh của ngôi làng.

Tới 15h cùng ngày, các quán ăn tại làng chưa mở, ông Lý mời họ về nhà để khoản đãi.

Tại đây, các vị khách được thưởng thức mâm cơm nhà thịnh soạn gồm thịt kho, cà rốt xào, trứng chiên và vài món ăn địa phương.

"Họ nói không quen ăn thịt ba chỉ, nhưng hôm nay lại ăn sạch không để thừa", ông Lý vui vẻ nói.

Trước khi chia tay, 3 người trao đổi thông tin liên lạc. Sau đó, vị khách Mỹ Ludwig đăng tải video về trải nghiệm này lên trang cá nhân. Đoạn clip nhanh chóng lan truyền trên mạng, thu hút hơn 1 triệu lượt xem.

Câu chuyện cũng nhận về nhiều bình luận sôi nổi của cộng đồng mạng Trung Quốc. Trong đó không ít người cho rằng ông Lý đã thể hiện tinh thần hiếu khách, giúp vị khách phương xa có kỷ niệm đáng nhớ.

Ngoài ra, cũng có ý kiến cho rằng đây là dịp để các vị khách nước ngoài có cơ hội tìm hiểu văn hóa về ma chay tang lễ ở địa phương.

Trên thực tế, từng có tình huống xảy ra tương tự tại Việt Nam hồi tháng 10/2025.

Hai vị khách người Thụy Sĩ bất ngờ với tấm thịnh tình của người Việt Nam (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Trong đám tang cha vợ diễn ra tại nhà riêng ở xã Vinh Lộc, thành phố Huế, anh Trần Hữu Cửu, 50 tuổi, bất ngờ thấy 2 vị khách lạ người nước ngoài bước vào.

Thời điểm đó là ngày thứ 3 trong lễ tang của cha vợ anh Cửu. Vị khách không biết gia đình anh Cửu đang tổ chức đám tang mà chỉ thấy dựng rạp và đông người bên trong nên muốn hỏi thông tin tìm nơi còn bán đồ ăn.

Biết khách lỡ đường, vợ chồng anh Cửu liền mời hai vợ chồng vào nhà, dọn luôn 2 suất cơm chay để khoản đãi.