Giám đốc Việt chi tiền tỷ bao trọn máy bay đưa nhân viên du lịch

Bên cạnh tour phổ thông, các tour cao cấp hướng đến nhóm khách hàng chịu chi, thích những trải nghiệm độc đáo, mới lạ ngày càng được nhiều người Việt Nam quan tâm.

Không chỉ đi nhiều khu vực xa trên thế giới, với những hành trình gần, các doanh nghiệp ngân hàng, tài chính... vẫn sẵn sàng thuê máy bay riêng (charter) để nhân viên, đối tác có chuyến đi thoải mái nhất.

Trong bối cảnh, người Việt ngày càng giàu lên, nhiều công ty lữ hành đã xây dựng các sản phẩm tour hấp dẫn. Tại Hội chợ Du lịch Quốc tế Việt Nam (VITM) 2026, các đơn vị du lịch cũng giới thiệu nhiều chương trình độc đáo.

Doanh nhân bao trọn máy bay đưa nhân viên đi hành hương

Trao đổi với phóng viên Dân trí, ông Phạm Văn Bảy - Phó Giám đốc Vietravel chi nhánh Hà Nội - cho biết, với dòng sản phẩm du lịch cao cấp, đối tượng khách chủ yếu là những doanh nhân hoặc người từng đi nhiều nơi trên thế giới mong muốn có trải nghiệm độc đáo.

Một chiếc máy bay cỡ nhỏ tại sân bay Paro (Ảnh: Bhutan).

Với các doanh nghiệp khối tư nhân sở hữu tài sản hàng nghìn tỷ đồng, việc chi vài tỷ đồng để nhân viên đi tham quan, tái tạo sức lao động là chuyện hoàn toàn hợp lý, nằm trong chiến lược đầu tư cho nguồn nhân lực.

"Hiện tại, những chuyến đi cao cấp, mang tính cá nhân hoá còn đơn lẻ. Trong tương lai, đây có thể là trào lưu rất phát triển ở Việt Nam", ông Bảy nhận định.

Đơn vị này từng tổ chức hành trình đến với Bhutan - quốc gia hạnh phúc nhất thế giới - cho một doanh nhân ở Việt Nam. Khách hàng mong muốn bao trọn máy bay khoảng 120 chỗ ngồi, đưa gia đình và nhân viên trải nghiệm văn hoá, đi hành hương kết hợp gặp gỡ đối tác làm ăn trong 5 ngày 4 đêm.

Ngoài lên lịch trình chu đáo cho khoảng 100 người, phức tạp nhất là khâu đảm bảo an toàn cho việc cất, hạ cánh.

Toàn cảnh sân bay Paro ở Bhutan - nơi khó hạ cánh bậc nhất thế giới vì có nhiều dãy núi xung quanh (Ảnh: Travel).

Bởi, Paro - sân bay quốc tế duy nhất ở Bhutan - là một trong những sân bay khó hạ cánh bậc nhất trên thế giới. Chỉ có khoảng 50 phi công đủ kinh nghiệm, năng lực để điều khiển máy bay hạ cánh ở đây.

"Chúng tôi phải thuê phi công từ phía đối tác, điều động máy bay từ Bhutan sang Hà Nội để đón đoàn khách. Chi phí mỗi người hơn 60 triệu đồng, tổng kinh phí cho toàn bộ chuyến đi hơn 1 tỷ đồng", ông Bảy cho biết.

Đối với những chuyến bay mang tính chất đặc biệt như vậy, du khách hoàn toàn có thể mang theo đầu bếp riêng cùng nguyên liệu từ Việt Nam, kết hợp hài hòa giữa ẩm thực quê nhà và món ăn bản địa, tạo nên trải nghiệm trọn vẹn hơn.

Trước khi chuyến đi khởi hành, nhóm hậu cần phải lên đường trước, lo chu đáo phần sắp xếp lễ vật để đoàn khách có thể thực hiện hành hương một cách trang nghiêm mà vẫn đảm bảo thời gian.

Với nhu cầu "độc bản" của khách ngày càng tăng, Vietravel cũng đưa ra sản phẩm mang tên "Signature" với tiêu chí "sống trong điểm đến" thay vì chỉ dừng lại ở tham quan. Khách được ở khách sạn 5 sao hoặc khu nghỉ dưỡng đẳng cấp, tự trải nghiệm với xe đưa đón riêng.

Tại châu Âu, tour "chạm đến di sản" với hành trình Iceland - Greenland - Faroe có giá 395 triệu đồng, khám phá Nam Cực với 19 ngày 18 đêm có giá từ 499 triệu đồng. Tour "hành trình châu Âu độc bản" trong 12 ngày 11 đêm khám phá với giá 129 triệu đồng.

Bữa ăn tại nhà hàng trên tháp Eiffel là trải nghiệm thú vị cho khách (Ảnh: Short Break).

Theo đó, thay vì ăn trưa tại nhà hàng, khách được dùng bữa trên tháp Eiffel (Paris, Pháp) hoặc tự tay nặn bánh Black Forest tại Đức. Hoặc khi đi Nhật Bản, khách không chỉ chụp ảnh với hoa anh đào mà còn được trải thảm uống trà đạo dưới gốc cây, thưởng thức bò Kobe hay tự tay làm bánh mochi.

Những khách thích khám phá có thể ra đảo, trực tiếp gặp thổ dân Australia hay đi xe tự lái trải nghiệm những cung đường huyền thoại từ San Francisco đến Los Angeles tại Mỹ.

Các tour thế hệ mới cao cấp với mục tiêu khám phá văn hoá bản địa, trải nghiệm có chiều sâu và hành trình khác biệt cũng được mở bán. Trong đó có hành trình đi tây Âu, khám phá Australia, Nhật Bản cũng như đến các địa điểm đẹp tại Việt Nam trải nghiệm văn hoá, tìm hiểu ẩm thực cùng người dân địa phương.

Khái niệm tour cao cấp thay đổi?

Trong những năm gần đây, khái niệm tour cao cấp đã có nhiều thay đổi theo nhu cầu của khách hàng. Trước đây, không ít người mặc định tour cao cấp phải là những hành trình dài ngày tới các quốc gia phát triển ở phương Tây.

Hiện nay, với các điểm đến gần Việt Nam, nhiều du khách có thể yêu cầu thiết kế chương trình hạng sang, chi phí khoảng 150 triệu đồng/người, bao gồm lưu trú tại khách sạn 5 sao và xe riêng đưa đón cao cấp.

Sau đại dịch, nhu cầu đi chơi của nhóm khách hàng cao cấp có nhiều thay đổi. Du khách có xu hướng tìm kiếm những trải nghiệm độc đáo, ưu tiên các tuyến điểm mới lạ. Thời gian lưu trú kéo dài hơn, có thể từ 13-18 ngày, quy mô đoàn được thu nhỏ, chỉ khoảng 2-4 khách, hạn chế di chuyển để tận hưởng trọn vẹn sự thư giãn.

Đảo Greenland nổi tiếng với phong cảnh đẹp (Ảnh: Travel).

Bà Nguyễn Lan Anh (Trưởng phòng phát triển sản phẩm, Công ty Hanoi Redtours) cho biết, đơn vị đang chuẩn bị đưa 2 du khách Việt Nam tham quan đảo Greenland (Đan Mạch) trong 7 ngày.

Thông thường, giá tour đang được bán 13 ngày 12 đêm với giá 495 triệu đồng. Tuy nhiên, 2 vị khách chọn hành trình ngắn hơn, yêu cầu thiết kế theo cá nhân hoá nên tổng chi phí chỉ 250 triệu đồng.

"Khách sẽ lưu trú tại khách sạn 5 sao, di chuyển bằng xe riêng và trải nghiệm ẩm thực tại các nhà hàng đạt sao Michelin", bà Lan Anh cho biết.

Đối tượng khách của dòng sản phẩm cao cấp thường là những người đã thành đạt, có điều kiện tài chính và từng đi du lịch nhiều nơi. Nhóm khách này ít thắc mắc về lịch trình, họ chủ yếu quan tâm thời gian chuyến đi có phù hợp với công việc.

Tại Hanoi Retours, các sản phẩm ở phân khúc cao cấp đa dạng về mức giá gồm: Khám phá đảo băng đăng lớn nhất thế giới Greenland - Iceland với giá 495 triệu đồng, hành trình đến với Brazil – Peru Argentina – Chile có giá giá 289 triệu đồng, tour huyền thoại châu Phi 183 triệu đồng hay tour Cuba - Mexico có giá 230 triệu đồng.

Yếu tố mới và lạ trong từng điểm là tiêu chí quan trọng khi xây dựng lịch trình tour cao cấp. Cụ thể, với tour đi Cuba - Mexico, du khách được khám phá cuộc sống hàng ngày của người dân trong từng khu phố cổ kính hoặc đến tham quan Machu Picchu - địa điểm được mệnh danh là "Thành phố bị mất của người Inca" - nằm trên dãy núi Andes ở Peru, ở độ cao hơn 2.400m.

Quá trình xây dựng lịch trình cho nhóm khách cao cấp thường kéo dài nhiều ngày, thậm chí hàng tuần. Nhân viên công ty lữ hành phải trao đổi chi tiết với khách hàng, đồng thời linh hoạt điều chỉnh kế hoạch, bởi lịch trình có thể thay đổi liên tục theo nhu cầu của cả đoàn.

"Hướng dẫn viên sẽ chủ động thông báo thực đơn từng bữa trong hành trình để khách lựa chọn. Du khách có thể yêu cầu điều chỉnh lịch trình theo nhịp sinh hoạt cá nhân hoặc tình trạng sức khỏe. Đơn vị tổ chức tour phải linh hoạt xử lý mọi phát sinh đó", bà Lan Anh cho biết thêm.

Khách đi các tour cao cấp đòi hỏi khắt khe về dịch vụ. Vì vậy, công ty du lịch phải lựa chọn hướng dẫn viên có kinh nghiệm thông thạo ngoại ngữ, có thể giải quyết vấn đề phát sinh một cách nhanh chóng.

Du khách có thể trải nghiệm cuộc sống ở các khu phố tại Cuba khi đi tour cao cấp (Ảnh: Wheretogo).

"Số lượng khách của phân khúc cao cấp không đông như các sản phẩm phổ thông nhưng có nhiều tiềm năng. Trung bình mỗi tháng, chúng tôi có thể phục vụ 3-4 đoàn nhỏ đi tour cao cấp với hành trình được thiết kế riêng", bà Lan Anh cho biết.

Ngay tại Việt Nam, các địa điểm quen thuộc có thể được đưa vào các chương trình tour cao cấp với trải nghiệm mới lạ.

Tiến sĩ Phạm Hà, Chủ tịch kiêm CEO LuxGroup cho biết, đơn vị này đã phát triển sản phẩm du lịch trên sông Sài Gòn ở TPHCM với mô hình boutique - giới hạn số lượng khách, tập trung vào không gian riêng tư, dịch vụ cá nhân hóa, trải nghiệm văn hóa.

Mỗi chuyến phục vụ tối đa 99 khách, kết hợp văn hoá, ẩm thực, giải trí với tiêu chí du lịch chậm. Hành trình bắt đầu từ bến Bạch Đằng, khám phá nhiều địa điểm trong đó có địa đạo Củ Chi. Du khách được nghe về lịch sử của Sài Gòn - Gia Định và vùng Nam Bộ, thưởng thức sân khấu thực cảnh kể câu chuyện văn hóa sông nước Nam Bộ thông qua âm nhạc, ánh sáng và nghệ thuật biểu diễn.

Ông Hà cho biết, đơn vị này có kế hoạch xây dựng hạm đội 10 du thuyền boutique với tổng mức đầu tư lớn. Bởi vì, tiềm năng phát triển du lịch bằng du thuyền tại Việt Nam là rất lớn. Nhu cầu của du khách đối với các sản phẩm trải nghiệm bằng du thuyền đang gia tăng, đặc biệt ở phân khúc cao cấp.