Khách Trung Quốc thích đến Việt Nam, du lịch liên tục lập kỷ lục

Lập kỷ lục ngay từ đầu năm

Theo số liệu của Cục Thống kê (Bộ Tài chính), khách quốc tế đến Việt Nam trong tháng 3 đạt gần 2,1 triệu lượt, tăng 1,3% so với cùng kỳ năm trước.

Tính chung quý 1/2026, khách quốc tế đến Việt Nam đạt 6,76 triệu lượt, tăng 12,4% so với cùng kỳ năm trước. Đây là mức kỷ lục của quý I các năm từ trước đến nay. Con số này cũng đánh dấu lần đầu tiên, trong 3 tháng liên tục, Việt Nam đón trên 2 triệu lượt khách quốc tế mỗi tháng.

Biểu đồ các thị trường có lượng khách đến Việt Nam nhiều trong quý 1/2026 (Biểu đồ: Trần Thành Công).

Trong đó, Trung Quốc đã vươn lên là thị trường gửi khách lớn nhất vào Việt Nam với hơn 1,4 triệu lượt, đứng ở vị trí thứ hai là Hàn Quốc với hơn 1,3 triệu lượt khách. Tính riêng 2 thị trường này chiếm tới 40% tổng lượng khách quốc tế đến Việt Nam.

Các thị trường khách Đông Nam Á ghi nhận số khách đến Việt Nam tăng mạnh như khách Philippines tăng cao nhất với 69,3%, tiếp đó là Indonesia tăng 43,9%.

Trong tháng 3, nhiều chuyến bay bị gián đoạn do chiến sự ở Trung Đông nhưng thị trường châu Âu có mức tăng chung 55,6%, được đánh giá là điểm nhấn trong bức tranh với những gam màu sáng của du lịch Việt Nam.

Trong quý I/2026, tăng trưởng tích cực cũng được ghi nhận tại thị trường Bắc Mỹ và châu Úc cụ thể, lượng khách Mỹ tăng 17%, Canada tăng 24,2%, khách Australia và Newzeland tăng lần lượt là 18,4% và 19,4%.

Trong quý 1/2026, lượng khách quốc tế đến Việt Nam đạt 6,76 triệu lượt (Ảnh: Nguyễn Hà Nam).

Trong 6,76 triệu lượt khách quốc tế đến Việt Nam, khách đến bằng đường hàng không chiếm số lượng cao nhất với tỷ lệ 82,3%. Con số này cho thấy Việt Nam thu hút được dòng khách từ các thị trường tầm trung và đường xa. Đây là nhóm khách chịu tác động trực tiếp từ biến động địa chính trị và chi phí nhiên liệu.

Giữa bối cảnh xung đột ở Trung Đông khiến giá dầu tăng cao, gây gián đoạn một số đường bay quốc tế, lượng khách đi bằng đường hàng không duy trì mức cao minh chứng cho năng lực kết nối và niềm tin của du khách quốc tế đối với một điểm đến an toàn, ổn định, dễ tiếp cận như Việt Nam.

Với đối tượng khách đến bằng đường bộ chiếm 15,5% cho thấy vai trò quan trọng của các thị trường láng giềng như Trung Quốc, Lào, Campuchia, Thái Lan với lợi thế khoảng cách địa lý gần, chi phí hợp lý. Dòng khách khu vực góp phần duy trì đà tăng trưởng và giảm tác động từ biến động bên ngoài.

Cơ cấu khách quốc tế đến Việt Nam trong quý 1 chia theo phương tiện (Biểu đồ: Trần Thành Công).

Giữa lúc thế giới có nhiều điểm nóng, khách quốc tế đến Việt Nam ở mức cao nhờ môi trường chính trị - xã hội ổn định, an toàn, chính sách thị thực ngày càng thông thoáng, hoạt động xúc tiến, quảng bá được chuyên nghiệp hóa, cùng với hệ thống sản phẩm đa dạng, phù hợp xu hướng và chất lượng dịch vụ không ngừng được cải thiện.

Hoạt động quảng bá đóng vai trò quan trọng trong thu hút khách. Ngoài việc giới thiệu hình ảnh Việt Nam ở những sự kiện và hội chợ du lịch, việc các điểm đến lên sóng truyền hình nước ngoài góp phần khẳng định vị thế. Mới đây, chương trình 60 Minutes của Đài truyền hình CBS Mỹ vừa phát sóng phóng sự kéo dài 12 phút giới thiệu với khán giả trên toàn thế giới về hang Sơn Đoòng ở tỉnh Quảng Trị lan toả những giá trị hiếm có của địa danh này.

Theo Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam, kết quả đạt được trong quý I không chỉ là kỷ lục về số lượng mà còn cho thấy sức hấp dẫn, khả năng chống chịu và khẳng định vị thế của du lịch Việt Nam trên toàn cầu.

Mục tiêu 25 triệu lượt khách quốc tế có khả thi?

Năm 2026, Việt Nam đặt mục tiêu đón 25 triệu lượt khách quốc tế và 150 triệu lượt khách nội địa, với tổng thu du lịch dự kiến đạt khoảng 1.125 nghìn tỷ đồng.

Theo các chuyên gia, bên cạnh những thách thức, du lịch Việt Nam có tiềm năng để cán mốc đón 25 triệu lượt khách ngoại trong năm nay.

Ông Phạm Hải Quỳnh - Viện trưởng Viện Phát triển Du lịch châu Á (ATI) - cho rằng, mục tiêu đón 25 triệu lượt khách quốc tế trong năm 2026 là mục tiêu tham vọng nhưng hoàn toàn khả thi.

"Ngành du lịch cần duy trì tốc độ tăng trưởng khoảng 19% - 20% so với mốc 21 triệu. Đây là một thách thức lớn khi cơ sở so sánh đã rất cao. ​Áp lực về hạ tầng sân bay và chất lượng dịch vụ sẽ gia tăng. Nếu chất lượng không theo kịp số lượng, trải nghiệm khách hàng sẽ giảm sút", ông Quỳnh đánh giá.

Để du lịch Việt Nam đạt được con số đó, chính sách visa mở cần tiếp tục duy trì ổn định và hiệu quả, mở thêm các đường bay quốc tế mới đặc biệt là chuyến bay thẳng đến thị trường Mỹ, châu Âu... hoặc có thêm những "sản phẩm tầm quốc gia" mang tính bùng nổ như Lễ hội pháo hoa quốc tế hay sự kiện thể thao tầm cỡ thế giới, thu hút lượng lớn khách đến cùng lúc. ​

Việt Nam đặt mục tiêu đón 25 triệu lượt khách quốc tế trong năm 2026 (Ảnh: Đỗ Ngọc Lưu).

"25 triệu lượt khách không phải là mục tiêu "ngoài tầm với" nhưng đòi hỏi một sự phối hợp đồng bộ, quyết liệt hơn nữa giữa Nhà nước và các doanh nghiệp du lịch trong việc giải quyết các bài toán về năng lực vận tải, chất lượng dịch vụ và quản lý điểm đến", ông Quỳnh nói.

Nhìn thấy cơ hội từ lượng khách khổng lồ đến Việt Nam, song với góc nhìn của doanh nghiệp sẽ thách thức đan xen trong bối cảnh thói quen của du khách thay đổi.

Ông Đỗ Văn Thức (đồng sáng lập Đất Việt Tour) cho rằng, việc nới lỏng chính sách thị thực giúp đối tượng khách hàng đa dạng hơn, đặc biệt là dòng khách từ các nước Đông Âu, trong đó có Ba Lan. Thông qua các nền tảng mạng xã hội, hình ảnh du lịch Việt Nam được quảng bá rộng rãi góp phần thu hút khách từ nhiều thị trường mới.

Tuy nhiên, ông nhận thấy sự phát triển của công nghệ đã làm thay đổi thói quen của du khách, khiến các công ty lữ hành mất đi một lượng khách lẻ và khách gia đình.

Nhờ sự cởi mở về visa của Việt Nam và phát triển nhanh chóng của nhiều nền tảng đặt dịch vụ trực tuyến, khách hàng có xu hướng tự đặt dịch vụ trực tiếp và tự làm các thủ tục, không cần tư vấn hay thông qua các đại lý du lịch.

Trong khi đó, giá vé máy bay ở mức cao cũng làm ảnh hưởng trực tiếp đến giá tour và giảm khả năng cạnh tranh.

Vì vậy, trong năm 2026, ông Thức kỳ vọng du lịch MICE (du lịch kết hợp hội nghị, khen thưởng) được tạo đà bùng nổ nhờ các hoạt động quảng bá, xúc tiến mạnh mẽ trước thềm APEC 2027, khi các đoàn khảo sát và ngoại giao quốc tế đến Việt Nam tiền trạm.

Để du lịch giữ vững đà tăng trưởng trong năm nay và những năm tiếp theo, ngành cần có chiến lược bài bản và hướng đi riêng nhằm tận dụng những lợi thế, bản sắc độc đáo.

Ông Phạm Hải Quỳnh cho rằng, du lịch Việt Nam nên chú trọng phát triển bền vững và du lịch xanh phù hợp với xu hướng toàn cầu, Trong đó tăng cường đầu tư vào du lịch sinh thái, du lịch cộng đồng, du lịch di sản để bảo tồn giá trị văn hóa, môi trường.

Trong bối cảnh chuyển đổi số, ngành du lịch cần ứng dụng công nghệ từ khâu xúc tiến, trải nghiệm (thanh toán không tiền mặt, thông tin du lịch thông minh, ứng dụng hỗ trợ khách du lịch) nhằm tối ưu hóa trải nghiệm, giảm chi phí vận hành và tăng cường hiệu quả quản lý.

Chất lượng nguồn nhân lực là "điểm nghẽn" cần giải quyết. Ngành du lịch phải có các chương trình đào tạo chuyên sâu về kỹ năng ngoại ngữ, kỹ năng phục vụ theo tiêu chuẩn quốc tế, đặc biệt là kỹ năng quản lý cao cấp, để đảm bảo chất lượng dịch vụ đồng đều trên toàn quốc.