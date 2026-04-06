Loạt mỹ nhân quốc tế chọn Phú Quốc để nghỉ dưỡng, chia sẻ ảnh nóng bỏng

Bước vào mùa du lịch hè, các bãi biển nổi tiếng ở Phú Quốc, Nha Trang hiện trở thành điểm đến hấp dẫn với nhiều du khách quốc tế. Đặc biệt thời gian qua, Đảo Ngọc của Việt Nam nổi lên như một điểm sáng ở châu Á, thu hút khách nước ngoài tới trải nghiệm.

Mới đây, hàng loạt hình ảnh check-in tại Phú Quốc của dàn mỹ nhân, người mẫu ảnh đến từ các nước như Hàn Quốc, Trung Quốc, Thái Lan xuất hiện dày đặc trên nhiều nền tảng mạng xã hội, nhận được sự quan tâm của cộng đồng.

Con gái lớn của nữ diễn viên Chung Lệ Đề khoe ảnh nóng bỏng ở Phú Quốc vào ngày 5/4 (Ảnh: Instagram).

Ngày 5/4, Yasmine Ross (28 tuổi) được biết tới là con gái của nữ diễn viên nổi tiếng Chung Lệ Đề chia sẻ khoảnh khắc chụp hình nóng bỏng với bikini tại bãi biển ở Phú Quốc. Trước đó, cô có hành trình food tour tại Hà Nội khi thưởng thức loạt món ngon như phở, bánh mỳ và phở bò Nam Định.

Yasmine Ross từng giành ngôi Á hậu 1 tại cuộc thi Hoa hậu Trung Quốc Vancouver 2021. Hiện cô hoạt động trong lĩnh vực người mẫu, diễn viên. Chuyến du lịch tới Phú Quốc của người đẹp 28 tuổi nhận được sự chú ý. Những bộ hình chia sẻ của cô nhận về hàng chục nghìn lượt yêu thích và chia sẻ.

Cô cho biết đây là một trong những điểm đến ưa thích của mình tại Việt Nam (Ảnh: Instagram).

"Chuyến đi tới Việt Nam lần này, tôi chỉ đăng tải những trải nghiệm về đồ ăn và trang phục đi nghỉ dưỡng. Sắp tới các bạn sẽ thấy rất nhiều nội dung về Việt Nam", cô tiết lộ.

Tương tự, nữ người mẫu tự do Cayla Jyen được biết tới là người đẹp khá đình đám đến từ Bắc Kinh (Trung Quốc) có chuyến đi tới Phú Quốc cách đây không lâu.

Những hình ảnh đăng tải của cô thu hút gần 100.000 lượt yêu thích và chia sẻ. Trong đó, không ít người bày tỏ sự bất ngờ khi thấy bãi biển xanh như ngọc ở Phú Quốc và khẳng định sẽ sắp xếp lịch cá nhân để tới trải nghiệm.

Hotgirl đình đám người Trung Quốc vừa có chuyến nghỉ dưỡng ở Phú Quốc (Ảnh: Instagram).

Trên thực tế, trong 2 tháng đầu năm nay, theo báo cáo của ngành khách sạn, Phú Quốc đang bứt tốc mạnh mẽ về lượng khách và công suất lưu trú phòng. Con số đạt được thậm chí vượt qua những tên tuổi vốn được coi là điểm đến đình đám ở Đông Nam Á như Bali (Indonesia) hay Phuket (Thái Lan).

Phú Quốc đang trở thành điểm đến yêu thích của nhiều ngôi sao, người đẹp nổi tiếng của châu Á (Ảnh: Instagram).

Kết quả báo cáo mới nhất từ STR - đơn vị chuyên nghiên cứu và cung cấp dữ liệu ngành khách sạn toàn cầu trực thuộc CoStar Group - cho thấy, trong 2 tháng đầu năm, tỷ lệ lấp phòng tại Phú Quốc đạt tới hơn 90%.

Con số này đưa Đảo Ngọc của Việt Nam trở thành điểm đến có tốc độ phục hồi nhanh nhất trong nhóm khu nghỉ dưỡng tại khu vực. So sánh với cùng kỳ năm 2024 tỷ lệ này chỉ đạt 50%.

Với con số hơn 90% về tỷ lệ lấp đầy phòng, Phú Quốc vượt qua những thủ phủ nghỉ dưỡng như Bali, Indonesia (đạt 60%) và Phuket, Thái Lan (đạt hơn 80%).

Báo cáo cũng cho thấy doanh thu trên mỗi phòng có sẵn (RevPAR) tại Phú Quốc đã tăng từ dưới 50 USD (1,3 triệu đồng) vào năm 2024 lên khoảng 160-170 USD (4,2 triệu đồng - 4,4 triệu đồng) vào năm nay.

Khoảng cách thu hẹp với Phuket cho thấy sự chuyển dịch từ cạnh tranh dựa trên giá cả sang lợi nhuận được cải thiện thông qua việc đa dạng hóa các dịch vụ, tối ưu hóa chi phí và hoạt động hiệu quả hơn.

Dữ liệu ngành cho thấy khi các thị trường nguồn truyền thống ổn định và nhu cầu du lịch chuyển sang các điểm đến mới nổi, Phú Quốc đang bước vào giai đoạn tăng trưởng mới. Hòn đảo này tiếp tục mở rộng các dịch vụ du lịch, đặc biệt là các hoạt động về đêm và các dự án giải trí quy mô lớn.

Báo cáo của STR cũng nêu bật một xu hướng rộng hơn. Trong đó các điểm đến nghỉ dưỡng của Việt Nam bao gồm Phú Quốc, đang định hình lại cạnh tranh khu vực. Thay vì chỉ dựa vào lợi thế tự nhiên, hòn đảo này ngày càng cạnh tranh thông qua hiệu quả hoạt động, quản lý chi phí và phát triển sản phẩm liên tục.

Trong khi Bali đang đối mặt với dấu hiệu bão hòa và Phuket tiếp tục mở rộng nguồn cung, Phú Quốc vẫn đang trong giai đoạn phát triển tương đối có kiểm soát, đồng thời các sản phẩm du lịch liên tục được làm mới, giúp duy trì sức hấp dẫn đối với cả du khách trong nước và quốc tế.