Khách Việt bỏ tiền tỷ mua tour World Cup, có lối vào riêng, xe sang đưa đón

Muốn thưởng thức những trận cầu đỉnh cao tại World Cup, đầu tháng 4, anh Q. (ở Hà Nội) bắt đầu tham khảo các chương trình tour khởi hành từ Việt Nam.

Ngoài vấn đề chi phí tour cao, điều anh phân vân là thủ tục xin visa. Thời gian chờ đợi phỏng vấn và cấp thị thực có thể ảnh hưởng đến việc khởi hành theo lịch trình.

Sân MetLife ở Mỹ - nơi diễn ra trận đấu chung kết World Cup vào 19/7 tới. Khách mua tour hơn 1,5 tỷ đồng sẽ sở hữu tấm vé theo dõi trận chung kết tại đây (Ảnh: Aljazeera).

"Trong bối cảnh hiện nay, tôi buộc phải cân nhắc kỹ hơn vì giá tour khá cao, trong khi chưa chắc kịp hoàn tất thủ tục visa để kịp khởi hành", anh Q. chia sẻ.

Bên cạnh những khách hàng còn đang cân nhắc như anh Q., nhiều công ty lữ hành đã chốt bán tour, hoàn thành thủ tục và chờ ngày lên đường.

World Cup 2026 có quy mô lớn nhất từ trước đến nay. Giải đấu được mở rộng từ 32 lên 48 đội, kéo theo số trận tăng từ 64 lên 104 trận. Đây là lần đầu tiên, giải bóng đá này được tổ chức tại 3 quốc gia gồm Mỹ, Canada và Mexico, với tổng cộng 16 thành phố đăng cai.

Chi tiền tỷ đi xem World Cup

Theo khảo sát của phóng viên Dân trí, các đơn vị lữ hành đang mở bán tour tham quan kết hợp xem World Cup với mức giá từ 61 triệu đồng/khách trở lên. Những tour cao cấp độc quyền với chi phí từ 1,5 tỷ đồng mang đến nhiều trải nghiệm VIP.

Ở phân khúc tour cao cấp, nhóm khách hàng có khả năng chi trả vẫn duy trì nhu cầu thực. Dù các trận đấu của World Cup được tổ chức tại Mỹ, Canada và Mexico, họ phải bay dài hơn và hoàn tất thủ tục visa mất nhiều thời gian.

Khách mua tour cao cấp đi xem World Cup có cơ hội ở trong phòng khách sạn hạng sang ở Peninsula New York (Ảnh: Trip).

Tại Vietravel, đơn vị này đã xây dựng tour World Cup có giá từ 810 triệu đồng đến hơn 1,5 tỷ đồng (bao gồm vé xem trận đấu), tiếp cận gần 400 khách hàng cá nhân và doanh nghiệp, chốt được 30% lượt khách hỏi.

"Nhu cầu của khách Việt vẫn duy trì tích cực, đặc biệt ở phân khúc cao cấp. Khách hàng không chỉ đi xem bóng đá, mà còn tìm kiếm những trải nghiệm cá nhân hóa, chất lượng cao và được tổ chức bài bản", ông Phạm Văn Bảy - Phó Giám đốc Vietravel Hà Nội - cho hay.

Theo ông Bảy, thay vì thiết kế tour kiểu dàn trải, đơn vị tập trung vào từng cụm điểm đến và cụm trận đấu. Hành trình được xây dựng quanh các trận đấu trọng điểm, di chuyển hợp lý giữa các thành phố.

Với gói sản phẩm 810 triệu đồng, khách được nghỉ 3 đêm tại khách sạn 5 sao, có xe đưa đón, vé tứ kết kèm gói dịch vụ với trải nghiệm chỗ ngồi đẹp, thưởng thức đồ uống thượng hạng và thực đơn tinh hoa ẩm thực, gặp gỡ các khách mời đặc biệt, có cơ hội chụp hình và tham gia vào các chương trình giải trí trực tiếp, nhận quà tặng cao cấp.

Theo ông Bảy, đây cũng là những trải nghiệm khác biệt của Vietravel so với các tour World Cup trên thị trường.

Khách VIP được trải nghiệm ăn uống riêng tại sân vận động khi xem World Cup (Ảnh: FiFa).

Cao cấp nhất là gói tour có giá từ 1,5 tỷ đồng, khách được nghỉ 3 đêm tại khách sạn 5 sao nổi tiếng tại New York, xe sang đón và tiễn tận sân bay kèm phục vụ di chuyển suốt 3 ngày, sở hữu vé xem trận đấu chung kết, dịch vụ cá nhân hoá với chuyên viên hướng dẫn thủ tục khách sạn, phương tiện di chuyển và vé xem trận đấu, lịch trình được thiết kế riêng theo sở thích cá nhân, có vé tham gia sự kiện đặc biệt.

Những khách hàng cao cấp có xu hướng lựa chọn các tour được thiết kế riêng, vừa xem World Cup kết hợp tham gia các sự kiện. Vì vậy, công ty lữ hành cũng linh hoạt xây dựng sản phẩm theo nhu cầu cá nhân hóa.

Ông Võ Lai Châu (Trưởng phòng Marketing, Công ty TNHH Dịch vụ Du lịch Hoàn Mỹ) cho biết, ngoài khách lẻ, đơn vị này đã nhận được yêu cầu thiết kế tour riêng cho 3 đoàn khách.

"Với nhóm khách này, chúng tôi đưa ra chương trình phù hợp yêu cầu và mục tiêu của các công ty như xem bóng đá kèm tổ chức tiệc tối, hội nghị khách hàng. Mức giá không cố định, linh hoạt theo ngân sách của đối tác", ông nói.

Đơn vị này đang mở bán 4 sản phẩm tour World Cup với mức giá từ hơn 120 triệu đồng (không bao gồm vé xem trận đấu). Khách có thể tham quan Vancouver (Canada) xem 1 trận đấu vòng bảng, thưởng thức trận tứ kết kết hợp tour tham quan Boston hoặc Los Angeles (Mỹ), xem trận chung kết kèm tham quan New York, Mỹ

Trong quá trình đi tour, khách được linh hoạt tách đoàn, thăm người thân sau khi tham quan hoặc kết hợp thêm các chương trình khác như tìm hiểu lịch sử khu vực bờ Đông của Mỹ, khám phá dãy núi Rocky ở Canada.

Có tiền chưa chắc đã được đi tour xem World Cup

So với nhiều sự kiện bóng đá lớn trước đây, tình hình bán tour World Cup 2026 được đánh giá kém sôi động hơn. Với chính sách visa chặt chẽ của Mỹ và Canada, chuyện khách không được cấp thị thực hoàn toàn có thể xảy ra.

Bà Nguyễn Thị Bé Thi (Trưởng phòng kinh doanh khách lẻ của Đất Việt Tour), cho biết đơn vị này đang bán tour du lịch kết hợp xem World Cup tại Mỹ và Canada với mức giá từ 60 triệu đồng/khách (không bao gồm vé xem bóng đá). Hiện, công ty đã chốt được 2 đoàn với 40 khách và 10 khách lẻ.

Los Angeles là một trong những điểm đến được các công ty lữ hành đưa vào chương trình khi tổ chức tour xem World Cup (Ảnh: Travel).

Bà Thi đánh giá, so với Euro 2024, lượng khách quan tâm tour World Cup 2026 ít hơn. Điều này được xem là diễn biến bình thường trong bối cảnh các sản phẩm tour tăng trưởng chậm lại.

Nguyên nhân do khách hàng thắt chặt chi tiêu hơn. Giá xăng dầu leo thang kéo theo giá vé máy bay tăng, trong đó những đường bay dài đi Mỹ, Canada chịu tác động trực tiếp. Giá các dịch vụ khác như vận chuyển, địa điểm lưu trú cũng đội lên đáng kể.

"Đường bay càng dài thì chi phí nhiên liệu càng lớn. Thời điểm hiện tại, giá vé một số chặng đi Mỹ và Canada tăng gấp đôi so với cách đây vài tháng", bà nói.

Để được cấp thị thực Mỹ và Canada, khách phải mất thời gian chờ đợi khiến nhiều người e ngại. Cụ thể, lịch phỏng vấn visa Mỹ ở khu vực phía Nam đã kín chỗ đến hết tháng 4, khách phải đợi sang tháng 5.

Với visa Canada, quá trình xét kỹ lưỡng, không có thời gian cố định. Thời gian thị thực đến tay khách có thể muộn hơn lịch khởi hành.

"Có trường hợp khách chịu chi tiền mua tour đi Mỹ tham quan kết hợp xem World Cup nhưng không vượt qua được vòng phỏng vấn visa Mỹ.

Khách muốn nộp hồ sơ ngay trong tháng 4 để xin lại nhưng khả năng được cấp thị thực có thể không cao. Hồ sơ vừa bị từ chối trước đó, cần thêm thời gian để củng cố các điều kiện về tài chính, công việc cũng như lịch sử du lịch", bà Thi cho biết.

Dù chốt được khách hàng đặt tour, công ty lữ hành chưa thể yên tâm vì những biến động liên quan đến kế hoạch khai thác chuyến bay của các hãng hàng không. Giá nhiên liệu tăng cao kéo theo việc điều chỉnh thuế, phí liên tục, có hãng đã thay đổi biểu giá đến lần thứ tư để bám sát diễn biến thị trường.

Sân BC Place Stadium ở Vancouver, Canada - nơi diễn ra trận đấu World Cup 2026 (Ảnh: CBC).

Thậm chí, ở một số thời điểm, doanh nghiệp buộc phải lường trước khả năng huỷ hoặc dời lịch trình do thay đổi từ phía hãng bay. Nguy cơ thiếu hụt nhiên liệu cũng khiến một số hãng phải gom chuyến, giảm tần suất khai thác, có thể xáo trộn kế hoạch tour đã bán.

Cũng chung quan điểm về tình hình bán tour World Cup, ông Võ Lai Châu (Trưởng phòng Marketing Công ty TNHH Dịch vụ Du lịch Hoàn Mỹ) đánh giá lượng khách quan tâm đến sản phẩm này giảm khoảng 15% so với thời điểm trước Covid-19. Nguyên nhân chính do khó khăn về kinh tế, khách thắt chặt chi tiêu.

"60% lượng khách đặt tour là khách lẻ. Nhiều khách đang trong giai đoạn cân nhắc và đặt cọc. Khách đi theo đoàn đã chốt được 6 đoàn, mỗi tour có 20 khách", ông Lai Châu thông tin.

Đến thời điểm này, các đơn vị lữ hành chưa có con số tổng kết lượng khách chính thức mua tour đi xem World Cup, vì một số khán giả tiếp tục tìm hiểu và đặt trong tháng 4.

Ông Lai Châu dẫn chứng, cách đây vài tháng, một số khách tham khảo giá tour đi Mỹ xem bóng đá nhưng chưa chốt ngay. Gần đây, khi kiểm tra lại giá vé trận đấu được bán trên website ở mức cao, vượt dự kiến ban đầu nên họ cần thời gian suy nghĩ thêm.

Theo tìm hiểu, giá vé VIP xem trận chung kết World Cup cao nhất lên đến 10.990 USD (gần 290 triệu đồng). Vé xem các trận đấu vòng bảng thấp nhất khoảng 150 USD (gần 4 triệu đồng) tại Mexico, còn vé các trận đấu này ở Mỹ và Canada dao động từ 350 USD đến 520 USD (9,2 triệu đồng - 14 triệu đồng).

Thời điểm khai mạc World Cup 2026 đang đến gần, các công ty lữ hành khuyến nghị những khách có nhu cầu thưởng thức các trận cầu đỉnh cao nên chốt tour ngay trong tháng 4 để kịp hoàn tất thủ tục visa và đặt vé máy bay. Nếu để sang tháng 5, quỹ thời gian sẽ trở nên gấp gáp, nguy cơ không kịp làm visa tăng cao, trong khi giá vé máy bay đội lên và các hạng vé xem trận đấu giá rẻ có thể đã hết.