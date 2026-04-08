Cơn sốt đến Việt Nam may đồ: Cô dâu Mỹ khen tay nghề thợ Việt nhất thế giới

Từ Mỹ đặt váy cưới trực tuyến ở Việt Nam

Khi đăng tải những hình ảnh mặc thử váy cưới được đặt may trực tuyến từ một cửa hàng ở Hà Nội lên mạng xã hội, chị Nzuzi (Chicago, Mỹ) nhanh chóng thu hút sự chú ý. Dưới phần bình luận, nhiều người liên tục hỏi thông tin cửa hàng, giá cả, cách đặt may.

Trong video tiếp theo, chị không giấu được sự phấn khích khi chia sẻ về chiếc váy cưới đặt may ở Việt Nam: “Những chiếc váy ở cửa hàng này đẹp đến mức nào chứ? Tôi sẽ chấm 100/10 điểm. Những người phụ nữ làm việc tại đây cực kỳ dễ thương, tử tế và chăm chỉ”.

Chị Nzuzi rạng rỡ trong chiếc váy cưới (Ảnh: Instagram nhân vật).

Ít ai biết rằng, trước đó, chị đã đặt chiếc váy cưới này trong tâm thế “đánh cược” khi không được xem trực tiếp trước khi đặt, không thử nhiều mẫu để so sánh, mọi thứ được thực hiện hoàn toàn qua mạng.

Chiếc váy được đặt tại một cửa hàng ở Hà Nội. Theo lời Nzuzi, chị tình cờ nhìn thấy thiết kế trên mạng xã hội và lập tức bị thu hút. “Ngay từ lần đầu nhìn thấy, tôi đã biết mình nhất định phải có nó. Thiết kế rất có chiều sâu, lãng mạn nhưng đồng thời cũng vô cùng độc đáo”, chị kể lại.

Sau đó, chị chủ động liên hệ với cửa hàng qua ứng dụng nhắn tin. Toàn bộ quy trình, từ tư vấn, lấy số đo đến chỉnh sửa thiết kế đều diễn ra trực tuyến. “Đây là một đơn hàng gấp, nhưng chỉ trong vài tuần, chúng tôi đã có các buổi gọi video để trao đổi số đo, tiến hành đo đạc và bắt đầu may váy”, Nzuzi nói.

Điều khiến chị bất ngờ nhất là tốc độ hoàn thiện. “Chỉ sau 4 tuần, chiếc váy đã được hoàn thiện theo số đo riêng và sẵn sàng gửi sang Mỹ. Thời gian vận chuyển chỉ mất khoảng 1 tuần, có khi nhanh hơn”, chị cho biết.

Tổng chi phí cho chiếc váy là 42 triệu đồng (gần 1.600 USD). Theo Nzuzi, đây là mức giá “khó tin” nếu so với thị trường Mỹ. “Nếu bạn biết giá của các nhà thiết kế tại Mỹ, bạn sẽ thấy mức giá này thực sự rất hợp lý so với những gì bạn nhận được”, chị nhận định.

Chiếc váy được chị Nzuzi đặt may ở Việt Nam, hoàn thiện trong vòng 4 tuần (Ảnh: Instagram nhân vật).

Dưới bài đăng, nhiều người dùng quốc tế để lại bình luận tích cực. Một tài khoản viết: “Việc đặt một chiếc váy tinh xảo từ phía bên kia bán cầu trong thời gian ngắn thực sự rất rủi ro, nhưng bạn đã lựa chọn đúng. Trông bạn thật đẹp”.

Một người khác nhận xét: “Tôi nghĩ bạn không thể sai khi chọn thợ may ở Việt Nam. Tay nghề của họ ở một đẳng cấp khác, họ có thể tạo ra một tác phẩm tuyệt đẹp trong thời gian rất ngắn”.

Có người khoe cùng những bức ảnh của chính mình: “Tôi cũng đặt váy cưới ở Việt Nam. Mọi người đừng bỏ qua các nhà thiết kế ở đây”.

“Ngành váy cưới Việt Nam ở một đẳng cấp khác”

Không chỉ thu hút những cô dâu “tay ngang”, váy cưới Việt Nam còn chinh phục cả các nhà sáng tạo nội dung có sức ảnh hưởng trong giới làm đẹp.

Tina Yong - blogger làm đẹp nổi tiếng người Australia gốc Việt - đã đăng tải video ghi lại hành trình thử váy cưới tại TPHCM, thu hút sự quan tâm lớn từ cộng đồng mạng.

Ngay ở phần mở đầu, chị gây chú ý với nhận xét: “Tôi đã tưởng chiếc váy này phải giá 10.000 USD… nhưng không phải. Váy cưới ở Việt Nam thực sự quá đỉnh. Ngành váy cưới ở Việt Nam thực sự ở một đẳng cấp khác”.

Tina Yong chọn váy cưới tại một cửa hàng ở TPHCM (Ảnh: Chụp màn hình).

Theo Tina Yong, điều khiến chị ấn tượng không chỉ là giá cả mà còn nằm ở chất lượng và sự đa dạng trong thiết kế. “Thời trang Việt Nam đang có một giai đoạn phát triển rất mạnh, và thị trường váy cưới cũng bùng nổ không kém. Tay nghề thủ công, kỹ thuật may đo và sự chăm chút đến từng chi tiết hoàn toàn có thể cạnh tranh với các thương hiệu cao cấp trên thế giới”, chị nhận xét.

Trong hành trình của mình, chị đã ghé thăm nhiều cửa hàng với các phong cách khác nhau, từ sang trọng, cổ điển đến hiện đại, phá cách.

Một thiết kế đuôi cá cổ điển mà chị thử có giá khoảng 2.160 USD (khoảng 57 triệu đồng). “Dù không phải may đo riêng mà chỉ là váy có sẵn, nhưng nó ôm dáng tôi cực kỳ tôn. Tôi thật sự bất ngờ”, chị chia sẻ.

Nữ blogger đã đi nhiều cửa hàng và thử nhiều bộ váy cưới ưng mắt (Ảnh: Chụp màn hình).

Bên cạnh đó, chị cũng thử nhiều mẫu váy cao cấp hơn có giá từ 3.800 USD đến hơn 4.600 USD (khoảng 100-121 triệu đồng), với các chi tiết đính kết thủ công, corset (áo định hình) tinh chỉnh theo số đo và thiết kế “2 trong 1” giúp cô dâu linh hoạt thay đổi phong cách trong ngày cưới.

Theo nữ blogger, thời gian hoàn thiện tại Việt Nam nhanh hơn đáng kể so với phương Tây. “Điều khiến tôi bất ngờ là thời gian hoàn thiện một chiếc váy chi tiết như vậy chỉ khoảng 5 tuần đến 2-3 tháng, nhanh hơn rất nhiều so với tiêu chuẩn ở phương Tây”, chị nói.

Chị còn tiết lộ, khách hàng có thể đặt may theo ý tưởng riêng, chỉnh sửa thiết kế nhiều lần trước khi đến sản phẩm hoàn thiện cuối cùng. Dù chưa công bố lựa chọn, chị cho biết bản thân hài lòng với những gì đã trải nghiệm. Nữ blogger nhận định: “Qua trải nghiệm này, tôi thực sự ấn tượng với chất lượng và mức giá của váy cưới tại Việt Nam”.

Giá cạnh tranh, tay nghề cao: Lợi thế của váy cưới Việt Nam

Từ những trải nghiệm của các cô dâu quốc tế, có thể thấy sức hút của váy cưới Việt Nam đến từ nhiều yếu tố.

Trước hết là giá thành. So với thị trường Mỹ, Australia hay New Zealand, chi phí đặt may tại Việt Nam thấp hơn đáng kể, nhưng vẫn đảm bảo chất lượng.

Tiếp đến là tay nghề thủ công khi nhiều thiết kế được đính kết hoàn toàn bằng tay, sử dụng kỹ thuật xếp nếp, dựng phom và xử lý chất liệu tinh xảo.

Ngoài ra, thời gian hoàn thiện nhanh cũng là một lợi thế lớn. Trong khi ở phương Tây, khách hàng có thể phải chờ 6 tháng hoặc lâu hơn, thì tại Việt Nam, nhiều đơn hàng được hoàn thành chỉ trong vài tuần.

Bên cạnh đó, dịch vụ linh hoạt, từ tư vấn trực tuyến, chỉnh sửa theo yêu cầu đến phương án thuê - mua, cũng giúp các thương hiệu váy cưới trong nước ghi điểm với khách quốc tế.

Dù sở hữu nhiều lợi thế, thị trường váy cưới Việt Nam vẫn còn một số điểm cần hoàn thiện để phục vụ tốt hơn khách quốc tế. Thực tế, không phải cô dâu nào cũng có trải nghiệm suôn sẻ ngay từ đầu, đặc biệt với những cô dâu có vóc dáng khác biệt so với chuẩn kích thước cơ thể phổ biến tại châu Á.

Sự hạn chế về dải kích cỡ, việc thiếu sẵn mẫu cho người ngoại cỡ, hay rào cản ngôn ngữ trong quá trình tư vấn, trao đổi từ xa… đôi khi khiến khách nước ngoài mất thêm thời gian để tìm được lựa chọn phù hợp. Hành trình của chị Chanelle Taylor và Jimma là một ví dụ điển hình.

Trong video ghi lại hành trình tại Đà Nẵng, chị cho biết đã cùng bạn mình đi thử váy với hy vọng tìm được thiết kế phù hợp với mức giá phải chăng. Tuy nhiên, thực tế không đơn giản như vậy. Ngay tại cửa hàng đầu tiên, cả hai đã bị từ chối chỉ sau vài chục giây bởi không có kích cỡ phù hợp.

Sau khi tìm kiếm ở nhiều cửa hàng, chị Jimma tìm được chiếc váy cưới mà chị gọi là "hoàn hảo" dành cho mình (Ảnh: Chụp màn hình).

Sau đó, họ tiếp tục đến nhiều cửa hàng khác, nhưng kết quả không thay đổi. Theo chị Chanelle, nguyên nhân đến từ sự khác biệt về hệ kích cỡ giữa châu Á và phương Tây. Nhiều cửa hàng chủ yếu phục vụ khách nội địa, nên chưa có sẵn các mẫu phù hợp với vóc dáng lớn hơn.

Sau đó, họ được giới thiệu đến một cửa hàng chuyên dành cho cô dâu có thân hình đầy đặn.

“Khi bước vào trong, mọi thứ hoàn toàn xứng đáng. Những chiếc váy ở đây rất đẹp, từ ren, ánh kim lấp lánh đến corset, đầy đủ những chi tiết mà cô dâu nào cũng mơ ước”, chị chia sẻ.

Không chỉ thiết kế, mức giá cũng khiến họ bất ngờ. “Thực sự, chúng tôi rất ấn tượng. Chất lượng váy rất tốt, còn giá thì cực kỳ bất ngờ. Hầu hết váy chỉ khoảng 600 NZD (khoảng 9 triệu đồng), còn khăn voan chỉ khoảng 60 NZD (khoảng 900.000 đồng)”, Chanelle nói.

Cuối cùng, chị Jimma đã tìm được chiếc váy ưng ý với giá 660 đô New Zealand (khoảng hơn 10 triệu đồng).

Du khách may váy tại một hiệu ở Hội An (nay thuộc TP Đà Nẵng) (Ảnh: Chụp màn hình).

Nhiều du khách nhận định Việt Nam là “nơi tốt nhất trên thế giới để mua sắm thời trang đường phố”.

Không chỉ thời trang, một loạt dịch vụ tưởng chừng rất đời thường tại Việt Nam cũng đang trở thành “điểm hút” với du khách quốc tế. Từ những tiệm gội đầu, cắt tóc đến các cửa hàng may đo, mua sắm, chăm sóc cá nhân… tất cả đều góp phần tạo nên một dạng “du lịch dịch vụ” ngày càng rõ nét.

Những dịch vụ “nhỏ” này lại mang đến cảm giác chân thực và gần gũi, giúp du khách hiểu hơn về nhịp sống địa phương. Khi mạng xã hội lan tỏa ngày càng nhiều video trải nghiệm thực tế, các hoạt động tưởng chừng quen thuộc ấy lại trở thành lý do để du khách quay lại hoặc giới thiệu cho bạn bè.

Đây cũng là một hướng đi giàu tiềm năng, khi du lịch không chỉ xoay quanh danh lam thắng cảnh mà còn nằm ở chính những trải nghiệm đời sống hàng ngày.

Theo số liệu của Cục Thống kê (Bộ Tài chính), khách quốc tế đến Việt Nam trong tháng 3 đạt gần 2,1 triệu lượt, tăng 1,3% so với cùng kỳ năm trước.

Tính chung quý 1/2026, khách quốc tế đến Việt Nam đạt 6,76 triệu lượt, tăng 12,4% so với cùng kỳ năm trước. Đây là mức kỷ lục của quý I các năm từ trước đến nay. Con số này cũng đánh dấu lần đầu tiên, trong 3 tháng liên tục, Việt Nam đón trên 2 triệu lượt khách quốc tế mỗi tháng.