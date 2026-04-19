Cồn cát hình "cá heo lao ra biển" ở Nha Trang đã biến mất

Ngày 19/4, theo ghi nhận của phóng viên Dân trí, phần cát tạo hình “cá heo” tại khu vực bãi biển trước cầu Trần Phú (phường Nha Trang) bị sóng đẩy dạt vào bờ, bồi đắp cho các bãi tắm lân cận, trong khi phần còn lại bị nước biển nhấn chìm.

Cồn cát giống hình cá heo ở bãi biển Nha Trang được ghi nhận vào tháng 1 (Ảnh: Trung Thi).

Theo người dân địa phương, vào thời điểm thủy triều rút, cồn cát chỉ còn nhô lấp xấp trên mặt nước, không còn lộ rõ như trước nên không thể đi dạo, ngắm cảnh.

“Đây là hiện tượng tự nhiên khi chuyển mùa, dòng chảy thay đổi, nơi thì bồi đắp, nơi lại bị xói lở”, ông Lê Văn Thành, trú phường Bắc Nha Trang, cho biết.

Trước đó, vào tháng 1, tại khu vực này xuất hiện một cồn cát dài hơn 100m, rộng gần 50m, nổi rõ trên mặt nước khi thủy triều rút. Nhìn từ trên cao, cồn cát có hình dáng giống một con cá heo khổng lồ hướng ra biển.

Cồn cát hình cá heo hiện bị nước biển nhấn chìm (Ảnh: Trung Thi).

Thấy cồn cát mới lạ, nhiều người dân đã đến chụp hình lưu niệm và ngắm cảnh.

Ông Lê Minh Khoa (56 tuổi, trú phường Nha Trang) cho biết, sau mùa mưa lũ khu vực này cũng thường xuất hiện các cồn cát nhưng diện tích nhỏ nên ít được chú ý. Năm nay, cồn cát lớn hơn, nhiều người có thể đến đi bộ, tập thể dục và ngắm toàn cảnh Nha Trang.

Trước đây, cồn cát là nơi chụp ảnh, check-in mới lạ tại Nha Trang (Ảnh: Trung Thi).

Giải thích về hiện tượng này, ông Đàm Hải Vân, Giám đốc Ban Quản lý vịnh Nha Trang, cho biết đất, cát từ thượng nguồn theo dòng lũ đổ về hạ lưu sông Cái, kết hợp với sóng gió liên tục tác động vào bờ đã hình thành bãi bồi. Thông thường, các cồn cát chỉ tồn tại trong thời gian ngắn rồi dần bị sóng biển cuốn đi.