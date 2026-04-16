Khách Tây dậy từ 5h sáng ra đường, chứng kiến “cảnh lạ” khó tin ở Việt Nam

Anh Tim (du khách người Nga) bước ra biển Nha Trang (Khánh Hòa) lúc 4h30 sáng vì mất ngủ. Anh nghĩ rằng mình là người hiếm hoi thức giấc vào thời điểm này, nhưng thực tế hoàn toàn trái ngược.

Trên đường phố, người dân đã bắt đầu các hoạt động quen thuộc như tập thể dục, đi bộ, dưỡng sinh, thậm chí có cả những nhóm nhảy múa sôi động và những khu chợ sớm đã họp từ lâu. Không khí nhộn nhịp khiến vị du khách không giấu được sự ngỡ ngàng.

Anh Tim bất ngờ khi đâu đâu cũng thấy người dân đang tập thể dục (Ảnh: Chụp màn hình).

Gương mặt “đứng hình” của anh Tim trong video khiến nhiều người xem bật cười. Không chỉ riêng anh Tim, nhiều du khách quốc tế khác cũng rơi vào trạng thái tương tự khi lần đầu trải nghiệm buổi sáng sớm ở Việt Nam.

Với họ, 5h sáng thường là khoảng thời gian đường phố còn chìm trong giấc ngủ. Trong khi đó, tại Việt Nam, nhịp sống đã bắt đầu từ rất sớm, thậm chí sớm hơn nhiều so với tưởng tượng.

Lối sống khiến du khách ghen tị

Trong video chia sẻ về buổi sáng tại Đà Nẵng, chị Charissa Enget (du khách đến từ Texas (Mỹ), sở hữu hàng trăm nghìn người theo dõi trên mạng xã hội) không giấu được sự thích thú.

“Những buổi ra biển lúc 5h30 sáng cùng cả cộng đồng chính là cuộc sống trong mơ của tôi. Người Việt thực sự biết cách tận hưởng cuộc sống”, chị chia sẻ.

Khách Tây bất ngờ trước cảnh tượng buổi sáng ở Việt Nam (Video: Charissa Enget).

Nữ du khách bày tỏ sự ngưỡng mộ với hình ảnh bãi biển đông kín người từ rất sớm với đủ hoạt động như các nhóm aerobic mặc đồng phục tập luyện, người bơi ngoài xa với phao, người tập dưỡng sinh, yoga. Thậm chí, lực lượng cứu hộ cũng có mặt từ sớm để đảm bảo an toàn.

“Tôi cũng thấy nhiều phụ nữ lớn tuổi chôn mình trong cát. Tôi thực sự tò mò không biết lợi ích sức khỏe của việc đó là gì. Có phải để tẩy tế bào chết, kết nối với đất hay do khoáng chất trong cát? Tôi không rõ, nhưng chắc chắn nó phải có tác dụng gì đó”, chị tò mò.

Nhiều người lớn tuổi có thói quen vùi mình trong cát buổi sáng (Ảnh: Hà Xuyên).

Đến 6h, bãi biển bắt đầu đông đúc hơn với các đội bóng chuyền, bóng đá… tụ tập để rèn luyện cùng nhau.

“Tôi thực sự ghen tị với lối sống của người Việt. Tôi ước cả cộng đồng của mình cũng ra biển mỗi ngày và cùng tập thể dục. Được như thế sẽ hạnh phúc hơn rất nhiều, vì cá nhân tôi đã cảm thấy vui hơn. Đây là cách khởi đầu ngày mới tuyệt vời”, chị nhận xét.

Dưới phần bình luận, nhiều người bày tỏ sự ngạc nhiên trước nhịp sống buổi sáng của người Việt. Không ít ý kiến thắc mắc: “5 giờ sáng đã dậy tập thể dục ư? Tôi tự hỏi họ đi ngủ lúc mấy giờ?”.

Một số khác lại dành lời khen cho phong cách sinh hoạt và không khí cộng đồng: “Tôi thích cách mọi người ăn mặc kín đáo, nhìn rất dễ chịu. Ở California, tôi phải tìm đến những bãi biển rất riêng tư để tránh những điều không mong muốn cho con cái”.

Bên cạnh đó, nhiều du khách từng đến Việt Nam cũng cho biết bản thân thường chọn nghỉ ngơi khi đi du lịch, nhưng nếu sinh sống lâu dài, họ sẵn sàng hòa vào nhịp sống dậy sớm, tập thể dục cùng người dân vì “không gì tuyệt vời hơn khi được bắt đầu ngày mới trong bầu không khí lành mạnh và tràn đầy năng lượng như vậy”.

"Văn hóa dậy sớm" của người Việt

Không chỉ chị Charissa, nhiều du khách khác cũng bày tỏ sự bất ngờ trước “văn hóa dậy sớm” của người Việt. Như chị Harlea (du khách người Australia) nhận xét: “Buổi sáng sớm ở Việt Nam là một trải nghiệm rất đặc biệt. Nếu có dịp đến đây, bạn nên thử dậy sớm ít nhất một lần”.

Một tài khoản khác chia sẻ: “Tôi không nghĩ 5h30 sáng mà bãi biển đã đông kín người tập luyện. Năng lượng của người Việt thật sự truyền cảm hứng”.

Thậm chí, một số du khách còn tự đặt ra “thử thách” cá nhân, cố gắng dậy từ 5h sáng để sống như người Việt trong thời gian lưu trú ở đây.

Cảnh người dân Việt Nam tập thể dục từ 5h sáng (Ảnh: Ghi màn hình/TikTok @two_peas_abroad).

Nhiều người nước ngoài sinh sống lâu dài tại Việt Nam cũng dần “phải lòng” nhịp sống buổi sáng nơi đây. Như anh Liam và chị Sarah chia sẻ rằng những buổi sáng tại Việt Nam luôn mang lại cho họ cảm giác đặc biệt: “Đây là một trong hàng chục nghìn lý do khiến chúng tôi yêu cuộc sống ở đất nước này”.

Theo Liam và Sarah, ở Canada và Anh (quê hương của hai người), khung cảnh 6h sáng thường chỉ gắn với những tuyến đường đông xe cộ. Trong khi đó tại Việt Nam, cả thành phố đã thức giấc từ sớm, người dân ra ngoài vận động, tập thể dục trước khi cái nóng giữa trưa bắt đầu.

Điều khiến nhiều du khách bất ngờ không chỉ là việc người Việt dậy sớm, mà còn là quy mô và tính cộng đồng của các hoạt động buổi sáng. Ở nhiều nơi trên thế giới, việc tập thể dục thường mang tính cá nhân.

Trong khi đó tại Việt Nam, hàng trăm, thậm chí hàng nghìn người cùng tham gia các hoạt động ngoài trời vào cùng một thời điểm.

Chính sự “đồng bộ” này đã tạo nên cảm giác về một cộng đồng gắn kết - điều mà nhiều du khách cho rằng họ hiếm khi cảm nhận được ở quê nhà. “Không chỉ là tập thể dục, đó là cách mọi người kết nối với nhau mỗi ngày”, một du khách nhận xét.

Người dân tập thể dục ở công viên Thống Nhất (Hà Nội) (Ảnh: Đỗ Quân).

Trước sự tò mò của du khách quốc tế, nhiều người Việt đã lên tiếng giải thích dưới các video. Một trong những lý do phổ biến nhất là yếu tố thời tiết. “Việt Nam khá nóng, nên mọi người tranh thủ tập thể dục từ sớm khi trời còn mát”, một người bình luận.

Bên cạnh đó, nhịp sinh hoạt truyền thống cũng góp phần hình thành thói quen này. Việc dậy sớm, vận động buổi sáng và nghỉ ngơi vào buổi trưa đã trở thành nếp sống quen thuộc của nhiều người, đặc biệt ở các thành phố lớn.

Không gian công cộng cũng là một yếu tố quan trọng. Công viên, hồ nước, vỉa hè hay bãi biển... người dân đều có thể dễ dàng tiếp cận các địa điểm phù hợp để tập luyện và sinh hoạt cộng đồng. Điều này tạo nên một “hệ sinh thái” vận động ngoài trời thuận tiện.

Đáng chú ý, sự tham gia của đông đảo người dân ở mọi lứa tuổi - từ người trẻ đến người cao tuổi - tạo nên một bầu không khí tích cực, lan tỏa tinh thần sống lành mạnh.

Với người Việt, đó chỉ là nhịp sống thường nhật. Nhưng với du khách quốc tế, đó lại là một trải nghiệm đáng nhớ, thậm chí đủ để khiến họ phải thay đổi cách nhìn về một lối sống tưởng chừng rất giản đơn.

Theo số liệu của Cục Thống kê (Bộ Tài chính), khách quốc tế đến Việt Nam trong tháng 3 đạt gần 2,1 triệu lượt, tăng 1,3% so với cùng kỳ năm trước.

Tính chung quý 1/2026, khách quốc tế đến Việt Nam đạt 6,76 triệu lượt, tăng 12,4% so với cùng kỳ năm trước. Đây là mức kỷ lục của quý I các năm từ trước đến nay. Con số này cũng đánh dấu lần đầu tiên, trong 3 tháng liên tục, Việt Nam đón trên 2 triệu lượt khách quốc tế mỗi tháng.

Theo Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam, kết quả đạt được trong quý I không chỉ là kỷ lục về số lượng mà còn cho thấy sức hấp dẫn, khả năng chống chịu và khẳng định vị thế của du lịch Việt Nam trên toàn cầu.