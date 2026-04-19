Du khách thích thú với “nhân viên” massage giữa sông Hậu

Cồn Sơn, "ốc đảo" giữa dòng sông Hậu thuộc phường Bình Thủy (TP Cần Thơ), đang trở thành điểm đến hấp dẫn du khách bởi vẻ đẹp hoang sơ và những trải nghiệm độc đáo, đặc biệt là dịch vụ massage chân bằng cá Koi.

Nơi đây không chỉ giữ gìn nét sinh hoạt văn hóa, sản xuất của cư dân miền sông nước mà còn mang đến những trải nghiệm mới lạ cho du khách. Du khách có thể chiêm ngưỡng những loài cá "khủng" của sông Mekong và tận hưởng dịch vụ massage chân độc đáo do những chú cá Koi thực hiện.

Massage cá độc đáo hút khách trải nghiệm ở miền Tây

Chỉ mất khoảng 10 phút di chuyển bằng đò từ bến Cô Bắc (TP Cần Thơ), du khách đã có thể đặt chân đến Cồn Sơn.

Anh Nguyễn Văn Dũng và anh Trần Đình Trung, du khách đến từ TP Đà Nẵng, bày tỏ sự thích thú khi trải nghiệm massage cá Koi. "Cảm giác đặt chân xuống nước sau đó hàng trăm con cá Koi bu vào rỉa chân khá nhột nhưng rất thú vị. Ở nhiều nơi cũng có massage cá nhưng không phải là cá Koi", anh Dũng chia sẻ.

Những chú cá Koi dùng để massage thường có kích thước nhỏ, khoảng 4-5 ngón tay, mang lại cảm giác nhột nhẹ. Theo các tài liệu, liệu pháp massage cá không chỉ giúp thư giãn mà còn nhẹ nhàng loại bỏ tế bào chết, giúp da mịn màng và sáng khỏe hơn.

Ông Lý Văn Bon, chủ bè cá Bảy Bon, cho biết mô hình cá Koi massage chân được ông triển khai sau dịch Covid-19 nhằm mang đến trải nghiệm mới lạ cho du khách. Dịch vụ này được cả khách nội địa và quốc tế yêu thích.

Ngoài ra, bè cá Bảy Bon còn là nơi bảo tồn nhiều loài "thủy quái" từng thống trị sông Mekong như cá hô (con nhỏ nhất khoảng 10kg, lớn nhất 60kg), tra dầu, vồ cờ, cùng các loài cá hiếm khó nuôi như cá chốt chuột, cá he, cá éc, cá sát sọc. Ông Bon hiện có 30 bè cá trên sông Hậu, bảo tồn 15 loài thủy sản.

Ông Bon tiết lộ bí quyết huấn luyện cá: "Thông thường cá sợ con người, nếu nước động là chúng sẽ bỏ ăn, đặc biệt là những loài cá khủng sẽ rất nhát. Nhưng tôi làm du lịch, khách đến phải tận mắt xem các loài cá đã quảng cáo nên tôi phải có bí quyết. Bí quyết chính là để cá đói đến khi chúng thấy con người sẽ tự động đi theo xin ăn, lâu dần chúng được rèn cho tập tính đó nên hễ thấy du khách đến là sẽ chờ chực được ăn."

Bên cạnh đó, ông Bon còn nuôi cá mê rổ, loài cá nhỏ nhưng có khả năng "diễn xiếc" độc đáo. Chúng có thể phun tia nước mạnh xa 2m để hạ gục con mồi trên không và thậm chí bay lên đớp mồi, được mệnh danh là "cung thủ dưới nước".

Từ năm 2025, khi kinh tế phục hồi, lượng khách đến tham quan bè cá Bảy Bon tăng đáng kể. Vào những ngày cuối tuần, bè cá đón khoảng 800-1.000 lượt khách, và con số này tăng mạnh vào các dịp lễ, Tết. Trong đó, khách quốc tế chiếm khoảng 30-40%.

Cồn Sơn, nằm giữa sông Hậu, giáp ranh TP Cần Thơ và tỉnh Vĩnh Long, đang khẳng định vị thế là một điểm đến du lịch sinh thái hấp dẫn, mang đậm bản sắc miền Tây sông nước.

Toàn cồn có khoảng 65 hộ dân sinh sống, trong đó hơn 30 hộ trực tiếp tham gia làm du lịch và 20 hộ liên kết trong Hợp tác xã Du lịch Nông nghiệp.