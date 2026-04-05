Đi ăn nhà hàng Việt Nam, khách Hàn lộ áo phiên dịch song ngữ gây sốt

Đang ăn tối tại một nhà hàng ở Việt Nam, anh Park (người Hàn Quốc) muốn tìm nhà vệ sinh. Do bất đồng ngôn ngữ, người đàn ông lập tức chỉ vào dòng chữ song ngữ tiếng Hàn và tiếng Việt in trên áo phông. Trong vài giây, nhân viên nhanh chóng hiểu ý của nam du khách, hướng dẫn tận tình.

Đoạn video ghi lại cảnh anh Park sử dụng "áo phiên dịch" với những dòng chữ bằng tiếng Hàn và tiếng Việt lập tức gây chú ý, nhận về nhiều lượt tương tác.

Các dòng chữ tiếng Việt và tiếng Hàn in trên áo (Ảnh: Chụp màn hình).

Theo hình ảnh được chia sẻ, trên chiếc áo có các câu như: Đừng cho rau mùi, nhà vệ sinh ở đâu, bắt taxi ở đâu, đến sân bay mất bao lâu, có thể giảm giá không...

Với nhiều người Hàn Quốc không thạo tiếng Việt hoặc tiếng Anh, đây đều là những câu hỏi rất cần thiết, thường xuyên sử dụng trong chuyến du lịch.

Một số du khách đến từ xứ sở kim chi cho biết, rau mùi là loại gia vị quen thuộc, xuất hiện trong nhiều món ăn của người Việt. Tuy nhiên, không phải người Hàn Quốc nào cũng cảm thấy thích hương vị đặc trưng này. Vì vậy, họ thường chủ động đề nghị quán không cho rau mùi vào phần ăn của mình.

Các ý kiến bình luận của cư dân mạng đều đánh giá cách làm sáng tạo và tiện lợi của nam du khách.

Ẩm thực và sự hiếu khách của người Việt hút khách Hàn

Trong những năm qua, Việt Nam là điểm đến được nhiều khách Hàn Quốc lựa chọn. Ngoài phong cảnh đẹp, nhịp sống sôi động thì ẩm thực phong phú với phở, nem cuốn, mỳ Quảng, bánh xèo, bún chả... tạo được sự hấp dẫn với người dân xứ sở kim chi.

Cách đây không lâu, một nam du khách tên là Jason từng chia sẻ: "Đến Việt Nam một lần, chớp mắt đã 8 năm giờ không về nổi".

Anh cho biết, khi ở Việt Nam, mỗi lần ra đường đều cảm thấy bối rối vì không biết chọn món ăn nào.

Suốt thời gian dài sống ở Việt Nam, anh đặt chân tới nhiều tỉnh thành trên khắp dải đất hình chữ S, thưởng thức đủ món, trải nghiệm ẩm thực địa phương. Trước đó, anh từng gặp gỡ những người bạn Hàn Quốc cũng sinh sống ở Hà Nội và hỏi xem họ thích món gì nhất. Câu trả lời không khiến nhiều người bất ngờ, đó là bún chả và phở.

Trước đây, anh thích uống cà phê sữa nhưng lâu dần nước mía là loại thức uống khiến chàng trai mê mệt.

Bên cạnh văn hoá ẩm thực, thiên nhiên tươi đẹp, sự hiếu khách và tấm lòng của người Việt Nam cũng chinh phục được khách Hàn.

Hồi năm 2025, trong chuyến du lịch đến Tuyên Quang, một nữ du khách Hàn Quốc không may gặp nạn khi đi phượt bằng xe máy.

Ngay trong ngày đầu tiên, cô bất ngờ gặp sự cố khi cả người và xe ngã xuống khe rãnh ven đường. Tình huống thêm phần éo le khi một loại trái cây không rõ từ đâu rơi xuống, vỡ nát khiến mặt cô lấm lem.

Nữ du khách trải nghiệm du lịch bằng xe máy (Ảnh: Chụp màn hình).

Biết sự việc, nhiều người dân địa phương đã đến hỗ trợ. Hai người đàn ông kéo xe máy lên vệ đường, một phụ nữ mời cô về nhà để rửa mặt và thay quần áo.

Sau đó, cô gái được đưa đến quán ăn và thưởng thức tô mì cay nóng hổi. Nhờ sự giúp đỡ tận tình, nữ du khách dần lấy lại tinh thần sau cú ngã. Cô được người dân chở đi sửa xe, hỗ trợ tìm chỗ nghỉ ngơi.

Tháng 11/2025, Trưởng đại diện Tổng cục du lịch Hàn Quốc tại Việt Nam đã tìm gặp và cảm ơn anh Trần Hoàng Phương - người bán trái cây ở Phú Quốc (An Giang) - sau khi anh giúp một du khách Hàn Quốc tìm mẹ.

Trước đó, ngày 2/11/2025, anh Phương được hai du khách Hàn Quốc nhờ giúp đỡ tìm mẹ khoảng 70 tuổi, không còn minh mẫn.

Trích xuất camera giám sát, phát hiện cụ bà đi ngang qua nhà, anh Phương lấy xe máy chở con trai của cụ đi tìm kiếm khắp nơi. Nhờ sự nỗ lực, cuối cùng nam du khách cũng tìm được người mẹ.

"Thấy họ hốt hoảng, lo lắng nên tôi muốn giúp đỡ, không nghĩ đến chuyện tiền bạc. Không chỉ là người nước ngoài, nếu người Việt trong hoàn cảnh đó tôi cũng sẵn lòng giúp trong khả năng", anh Phương chia sẻ về hành động của mình.

Bà Park Eun Jung (thứ 2 từ phải qua trái) trao tấm biển biểu dương người tốt việc tốt cho anh Phương (Ảnh: Nguyễn Trung).

Năm 2025, Việt Nam đón hơn 4 triệu lượt khách Hàn Quốc. Trong 2 tháng đầu năm 2026, Hàn Quốc là thị trường có lượng khách quốc tế đến Việt Nam đông nhất đạt hơn 971.000 lượt, tăng 109,7% so với cùng kỳ.

Theo các chuyên gia, nguyên nhân khiến Việt Nam hấp dẫn du khách Hàn Quốc là nhờ đường bay giữa hai nước thuận tiện, thời gian bay ngắn khoảng 5 tiếng, chính sách miễn visa.

Trên sóng truyền hình Hàn Quốc, các chương trình truyền hình thực tế nổi tiếng thường xuyên ghi hình, giới thiệu về phong cảnh, ẩm thực của Việt Nam, góp phần quảng bá du lịch.

Trước đây, khách Hàn Quốc chủ yếu đến Hà Nội và TPHCM. Hiện, nhiều người lựa chọn thêm Đà Nẵng, Phú Quốc hay Nha Trang...