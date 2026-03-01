Khách sạn 5 sao ở Dubai bị cháy nhận loạt đánh giá 1 sao vì lý do không ngờ

Theo New York Post, khách sạn Fairmont The Palm, tọa lạc trên đảo nhân tạo Palm Jumeirah - khu vực nổi tiếng với các tòa tháp căn hộ và khách sạn xa hoa - xuất hiện giữa khói lửa trong các video lan truyền trên mạng xã hội. Hình ảnh cho thấy phần mặt tiền tòa nhà bốc cháy, khung cảnh được mô tả như một “chiến trường”.

Theo các báo cáo, đám cháy xảy ra sau khi lực lượng UAE đánh chặn một cuộc tấn công đường không từ Iran. Mảnh vỡ từ các tên lửa bị đánh chặn được cho là đã rơi xuống khu vực gần mặt trước của khách sạn, khiến phần bên ngoài tòa nhà bốc cháy.

Hình ảnh mặt tiền Fairmont The Palm xuất hiện khói lửa vào ngày 28/2 (Ảnh: X/ALI_HASHIM_313A).

Giới chức chưa công bố có thương vong trực tiếp bên trong khách sạn hạng sang này hay không, song xác nhận đám cháy đã được khống chế.

Các nhân chứng cho biết vụ việc đã gây hoảng loạn cho những người có mặt tại khu vực lân cận khách sạn.

Sau vụ việc, mục đánh giá của khách sạn Fairmont The Palm trên Google xuất hiện một số bình luận tiêu cực đề cập đến các hành động quân sự của Iran.

Các đánh giá 1 sao đi kèm những bình luận: “Không khuyến nghị. Một tên lửa đã rơi trúng phòng của chúng tôi”, “Không có hệ thống phòng không” hay “Mảnh vỡ tên lửa ngay trước mặt chúng tôi”.

Những đánh giá xấu về khách sạn Fairmont The Palm sau vụ việc (Ảnh: Sdpnoticias).

Tuy nhiên, chỉ sau vài giờ, toàn bộ đánh giá này đã biến mất khỏi Google. Người dùng mạng xã hội cho rằng Google đã xóa các bình luận liên quan đến vụ tấn công nhằm vào khách sạn hạng sang tại Dubai, làm dấy lên tranh cãi về hành vi kiểm duyệt nội dung.

Hiện những bình luận mới nhất còn hiển thị trên trang Google của khách sạn là từ ngày 27/2 - một ngày trước khi xảy ra sự cố.