Sân bay Phú Quốc "đổi chủ" về tay Sun Group

Bộ Xây dựng vừa ban hành quyết định cấp giấy phép kinh doanh Cảng Hàng không quốc tế Phú Quốc cho Công ty cổ phần Cảng Hàng không Mặt Trời thuộc Sun Group. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày 1/1/2026.

CTCP Cảng hàng không Mặt Trời có trách nhiệm thực hiện đầy đủ công tác quản lý, vận hành, khai thác và bảo trì kết cấu hạ tầng hàng không, bảo đảm Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc hoạt động an ninh, an toàn, liên tục; đáp ứng đầy đủ điều kiện kinh doanh cảng hàng không và chịu sự kiểm tra, giám sát của các cơ quan có thẩm quyền theo quy định của pháp luật hàng không Việt Nam và các quy định pháp luật liên quan.

Nhà ga hành khách sân bay Phú Quốc (Ảnh: Ngọc Tân).

CTCP Cảng hàng không Mặt Trời có trụ sở tại Trung tâm hội nghị Sale Center, đặc khu Phú Quốc, tỉnh An Giang.

Trước đó, UBND tỉnh Kiên Giang đã giao CTCP Cảng Hàng không Mặt Trời làm chủ đầu tư dự án mở rộng sân bay Phú Quốc với quy mô 1.050ha, tiêu chuẩn 4E ICAO, mục tiêu nâng công suất lên 20 triệu lượt hành khách/năm. Tổng vốn đầu tư dự án ước tính gần 22.000 tỷ đồng.

Công trình là một trong 5 dự án đạt và vượt tiến độ trong tổng số 21 dự án ưu tiên chuẩn bị cho Diễn đàn Hợp tác kinh tế châu Á - Thái Bình Dương 2027 (APEC 2027).

Ngày 18/11, UBND tỉnh An Giang, ACV, Cảng vụ hàng không miền Nam và CTCP Cảng hàng không Mặt Trời đã ký thỏa thuận về việc thống nhất phương án chuyển giao toàn bộ tài sản hạ tầng hàng không của ACV tại Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc.

Theo thỏa thuận, ACV chuyển giao nguyên trạng toàn bộ tài sản hiện có tại sân bay Phú Quốc, UBND tỉnh An Giang đóng vai trò cơ quan điều phối, tiếp nhận tài sản từ ACV và chuyển giao ngay cho CTCP Cảng hàng không Mặt Trời theo cơ chế đặc thù được Bộ Tài chính hướng dẫn riêng nhằm bảo đảm thủ tục nhanh gọn, không làm gián đoạn vận hành sân bay.

Sau khi tiếp nhận tài sản, CTCP Cảng hàng không Mặt Trời có trách nhiệm hỗ trợ toàn bộ giá trị còn lại của các tài sản theo kết quả thẩm định do ACV cung cấp.