Khách lẻ, khách gia đình vào phố cổ Hội An không phải mua vé

Chiều 11/5, chính quyền TP Hội An tổ chức họp báo về công tác tổ chức quản lý hoạt động tham quan khu phố cổ Hội An - Di sản văn hóa thế giới.

Ông Nguyễn Văn Sơn - Chủ tịch TP Hội An trao đổi với báo chí về việc kiểm soát vé tham quan vào phố cổ (Ảnh: Công Bính).

Cuộc họp báo này, theo lãnh đạo TP Hội An, nhằm giải thích rõ hơn về việc lấy ý kiến đối với phương án phân luồng lối đi dành cho người dân địa phương và du khách từng gây xôn xao dư luận vào tháng 4 vừa qua; về chủ trương bán vé tham quan phố cổ của Hội An.

Theo đó, ông Nguyễn Văn Sơn - Chủ tịch TP Hội An - cho hay đã 30 năm nay, Hội An đã bán vé vào tham quan phố cổ Hội An với giá 80.000 đồng đối với khách trong nước và 120.000 đồng đối với khách nước ngoài.

Chủ tịch TP Hội An khẳng định vé tham quan phố cổ Hội An hiện nay là rẻ nhất trong 8 khu Di sản văn hóa thế giới ở nước ta.

"Cái khó của Hội An là có quá nhiều đường kiệt, hẻm dẫn vào khu di sản nên để bán một tấm vé cho du khách là cả một vấn đề", Chủ tịch TP Hội An nói.

Du khách nước ngoài mua vé tham quan phố cổ Hội An (Ảnh: Công Bính).

Lãnh đạo TP Hội An cho rằng gần 30 năm qua, nguồn thu từ việc bán vé tham quan phố cổ đã giúp Hội An làm tốt công tác trùng tu, bảo tồn di sản với hàng nghìn di tích ở vùng lõi của di sản văn hóa thế giới này.

Kiểm soát việc phát hành vé tham quan phố cổ nhằm đảm bảo công bằng cho du khách, giữa những người mua vé và không mua vé đối với việc được tham quan đầy đủ các điểm di tích, được thuyết minh điểm đến cũng như được đóng góp nghĩa vụ bảo tồn di sản.

Nếu như các năm 2018, 2019 (trước thời điểm bùng phát dịch Covid-19), nguồn thu từ vé tham quan đạt 300 - 400 tỷ đồng/năm, thì sau đại dịch, tính riêng trong 3 tháng đầu năm nay, mới thu được gần 40 tỷ đồng từ nguồn bán vé tham quan phố cổ.

Theo ông Sơn, nếu thành phố không có biện pháp tăng cường kiểm soát vé thì Hội An lúc này thành điểm tham quan miễn phí, dẫn đến không có kinh phí trùng tu di tích, trả lương cán bộ, công tác đảm bảo vệ sinh môi trường điểm đến, nhất là mất công bằng giữa du khách mua và không mua vé.

Chủ tịch TP Hội An cũng nhấn mạnh dư luận vào hồi tháng 4 vừa qua cho rằng vào phố cổ đi dạo cũng mua vé, Hội An là thành phố đầu tiên trên thế giới bán vé vào tham quan…. là chưa chính xác, thậm chí sai lệch.

Chủ tịch TP Hội An khẳng định Hội An không bán vé vào tham quan thành phố, chỉ bán vé tham quan khu phố cổ với diện tích 1,4km2. Diện tích toàn thành phố là 64km2.

Đối với việc thực hiện kiểm soát vé tham quan phố cổ, Chủ tịch TP Hội An nêu rõ chủ trương việc kiểm soát vé áp dụng với khách tour, tuyến, khách đoàn. Đối với khách lẻ, nhóm khách gia đình, thành phố khuyến khích khách mua vé chứ không bắt buộc.

Chủ tịch Hội An cho rằng việc có nhiều dư luận chưa chính xác về chủ trương kiểm soát vé tham quan phố cổ Hội An như tháng 4 vừa qua là do việc tiếp cận thông tin qua mạng xã hội chưa khách quan, thiếu thông tin chính thống, người bình luận chưa tiếp cận đầy đủ thông tin.

Sau đó, báo chí chính thống đã đăng tải nhiều bài báo giúp cho người dân, du khách hiểu hơn về chủ trương của thành phố.