Hội An lùi thời gian thực hiện phân luồng vào phố cổ

Trước nhiều ý kiến trái chiều về việc TP Hội An, tỉnh Quảng Nam phân luồng du khách vào phố cổ, siết chặt hoạt động mua bán vé tham quan, trao đổi với báo chí, ông Trần Ánh - Bí thư TP Hội An cho hay việc bán vé tham quan phố cổ Hội An đã được thực hiện từ lâu.

Đối với phương án phân luồng du khách và người dân vào trung tâm phố cổ vừa được ban hành gây nhiều ý kiến trái chiều, Bí thư Hội An khẳng định trước khi triển khai theo phương án mới, phải thông qua ý kiến của người dân, các doanh nghiệp, các đơn vị cá nhân có liên quan, tổ chức họp báo, nếu có sự đồng thuận cao trong xã hội thì mới thực hiện.

Bí thư TP Hội An yêu cầu lùi thời gian thực hiện phương án phân luồng lối vào phố cổ cho du khách và người dân địa phương (Ảnh: Du khách mua vé tham quan phố cổ Hội An).

"Phương án mới là vấn đề liên quan đến nhiều thành phần trong xã hội, đặc biệt là ảnh hưởng đến cộng đồng dân cư. Do đó, chúng tôi có đề nghị UBND TP Hội An trước mắt vẫn làm như cũ. Còn những vấn đề mới thì chuẩn bị kỹ để báo cáo, bàn kỹ trong Ban Thường vụ Thành ủy, thống nhất rồi mới bắt đầu triển khai", Bí thư TP Hội An - ông Trần Ánh nói.

Bí thư Hội An cũng cho hay trong phương án mới có nhiều nội dung chưa thực hiện trước đây. Ví dụ như khung thời gian đặt ra trong việc mở rộng phố đi bộ Phan Chu Trinh thời gian trong ngày thế nào là phù hợp, để vừa đảm bảo tiện ích sinh hoạt của người dân địa phương, vừa tạo không khí thoải mái, bình an cho du khách khi đến Hội An.

Đối với việc bán vé cho du khách vào phố cổ, hầu hết người nước ngoài đã mua vé, còn người trong nước có tỷ lệ mua vé rất thấp, Bí thư TP Hội An cho rằng điều này phải từng bước tính toán, chứ không phải ai vào phố cổ cũng phải mua vé.

Ông Trần Ánh cũng cho rằng những cái mới phải thận trọng, bàn kỹ phương án trước khi thực hiện để vừa đảm bảo hình ảnh Hội An thân thiện, vừa đảm bảo nguyên tắc bảo tồn di sản tối đa và tạo sự công bằng giữa du khách và người đến Hội An làm việc. Thời điểm áp dụng phải bàn kỹ rồi mới làm, ngày 15/5 đến cũng chỉ làm những việc đã làm trước đây.