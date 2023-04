Chủ tịch TP Hội An: "Chúng tôi không bán vé, thu tiền để tận thu"

Liên quan đến việc phân luồng vào phố cổ Hội An được dư luận quan tâm trong những ngày qua, trao đổi với phóng viên Dân trí, ông Nguyễn Văn Sơn - Chủ tịch TP Hội An - cho rằng việc tăng cường kiểm soát là cần thiết, nhằm chống quá tải cho Hội An và đảm bảo công bằng cho các du khách mua vé, doanh nghiệp lữ hành chân chính.

Bên cạnh đó, việc làm này, theo Chủ tịch TP Hội An, giữ hình ảnh cho Hội An với cách làm sẽ hết sức mềm dẻo, linh hoạt.

Du khách nước ngoài mua vé vào tham quan phố cổ Hội An (Ảnh: Công Bính).

Chủ tịch TP Hội An Nguyễn Văn Sơn khẳng định: "TP Hội An không tính chuyện "tận thu" bán vé vào khu phố cổ và chưa có chủ trương "dùng người phố cổ để nhận diện người phố cổ".

Theo ông Sơn, mục đích của việc bán vé đầu tiên xuất phát từ việc bảo tồn di sản. Hiện nay, trong một số khung giờ cao điểm, khách vào phố cổ rất đông, gây áp lực lên bảo tồn di tích, cơ sở hạ tầng và gây bất bình đẳng giữa người mua vé và không mua vé.

Còn ý kiến "dùng người phố cổ nhận diện người phố cổ" chỉ mới là đề xuất của Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Truyền thanh - Truyền hình TP Hội An, hoàn toàn chưa có chủ trương này.

Chủ tịch UBND TP Hội An cho rằng mọi thứ vẫn được thảo luận, lắng nghe để hoàn chỉnh phương án, cách thức thực hiện cho khoa học, chặt chẽ, nhân văn nhất; đồng thời, TP Hội An sẽ thực hiện hết sức mềm dẻo chứ không cứng nhắc.

Liên quan đến việc phân luồng và bán vé cho tất cả du khách vào trung tâm phố cổ Hội An dự định sẽ thực hiện vào ngày 15/5 tới, Cục Di sản Văn hóa (Bộ Văn hóa, Thể thao & Du lịch) đã có công văn đề nghị UBND TP Hội An và Trung tâm Quản lý Bảo tồn Di sản văn hóa Hội An phối hợp, báo cáo, cung cấp các thông tin liên quan để có cơ sở trả lời báo chí về vấn đề này.

Theo Cục Di sản Văn hóa, việc thu phí tham quan di tích, danh lam thắng cảnh thuộc địa phương quản lý đã được quy định rõ trong Luật Phí và lệ phí. Luật này quy định, Hội đồng nhân dân cấp tỉnh quyết định thu phí tham quan di tích lịch sử đối với công trình thuộc địa phương quản lý.

Trước đó, ngày 3/4, chính quyền TP Hội An đã ban hành phương án "Tăng cường công tác quản lý hoạt động, hướng dẫn tham quan khu phố cổ Hội An". Theo đó, tất cả du khách trong nước và quốc tế tham quan khu phố cổ phải mua vé tham quan tại các quầy vé.

Giá vé được niêm yết theo quy định từ năm 2012 đến nay, là 120.000 đồng/vé dành cho khách quốc tế, 80.000 đồng/vé dành cho khách nội địa. Thời gian hoạt động bán vé tham quan khu phố cổ hàng ngày từ 7h30 đến 21h30 vào mùa hè, từ 7h30 đến 21h vào mùa đông.