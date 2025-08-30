Khách gặp nạn phải trả 220 triệu đồng cho đội giải cứu, nạn nhân nói gì?

Đầu tháng 8, một nữ du khách leo núi tự do bị đá rơi trúng khi đang chinh phục núi tuyết ở ngọn núi Lê Đa Mạn Ân (tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc). Tai nạn khiến cô bị gãy xương đùi, tổn thương ngón chân, không thể tự di chuyển.

Dù được những người đi cùng cố gắng hỗ trợ nhưng vết thương của nạn nhân quá nặng, nên việc di chuyển bất thành. Khu vực xảy ra tai nạn không có sóng điện thoại. Họ nhiều lần liên hệ với lực lượng cứu hộ nhưng không thể kết nối.

Cô gái thuê nhóm hỗ trợ người địa phương khiêng cáng xuống núi với giá hơn 220 triệu đồng (Ảnh: News).

Sau đó, nhóm du khách dùng bộ đàm, liên lạc với đoàn ngựa vận chuyển hành lý đã thuê khi lên núi. Đây cũng là dịch vụ của người dân địa phương phục vụ thêm cho du khách.

Hai bên thỏa thuận thuê 6 người khiêng cáng. Mỗi người sẽ nhận chi phí là 10.000 tệ (36,8 triệu đồng). Tổng cộng số tiền cần chi trả là 60.000 tệ (hơn 220 triệu đồng).

Tuy nhiên do địa hình đồi núi quá phức tạp nên tổng số người hỗ trợ cần huy động phải tăng lên 10 người. Nhóm cứu hộ địa phương không tính thêm tiền, giữ nguyên mức phí là 60.000 tệ.

Sau hơn 12 tiếng gian nan, cả đội đưa cô gái gặp nạn về khu vực đồng cỏ Cách Tây an toàn. Đây là nơi đội cứu hộ và lực lượng chức năng có thể tiếp cận, hỗ trợ đưa nạn nhân vào bệnh viện.

Tới thời điểm hiện tại, sức khỏe của cô gái đã ổn định. Nữ du khách chia sẻ trải nghiệm của mình qua một đoạn video, nhưng gây nhiều tranh cãi trên mạng xã hội nước này.

Trong đó, một ý kiến cho rằng mức giá cứu hộ 60.000 tệ là quá đắt đỏ. Thậm chí có người hoài nghi không rõ con số này có bị coi là "chặt chém" hay không.

Trước nhiều thông tin trái chiều, mới đây nữ du khách cho đăng tải đoạn video mới, chia sẻ nhận định cá nhân.

Theo cô gái, đây là mức giá thỏa thuận từ hai phía, không bị ép buộc. Là người có kinh nghiệm chinh phục các đỉnh núi tuyết, cô cho biết chi phí cứu hộ bằng trực thăng ở những nơi có địa hình phức tạp lên tới 300.000 tệ (1,1 tỷ đồng).

"Mạng sống quý hơn tiền bạc. Tôi cho rằng việc bỏ ra 60.000 tệ để đổi lấy mạng sống là điều hoàn toàn xứng đáng", cô nói.