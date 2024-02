Tết Giáp Thìn hàng loạt tỉnh miền Tây doanh thu từ du lịch tăng cao

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Cần Thơ cho biết trong 7 ngày nghỉ Tết Giáp Thìn (từ ngày 29 đến mùng 5 Tết) toàn thành phố đón 398.000 lượt khách tham quan, tăng 8% so với cùng kỳ năm 2023.

Doanh thu du lịch trong dịp Tết đạt 415 tỷ đồng, tăng 22% so với cùng kỳ.

Theo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Cần Thơ, chương trình nghệ thuật đón giao thừa là nội dung điểm nhấn của các hoạt động tết năm Giáp Thìn 2024.

Du lịch Chợ nổi Cần Thơ khởi sắc đầu năm (Ảnh: Bảo Trân).

Một số điểm tham quan đông đúc dịp Tết ở TP Cần Thơ như: Đền thờ vua Hùng, chợ nổi Cái Răng, Thiền viện Trúc lâm Phương Nam, nhà cổ Bình Thủy, Eco Resort…

Ngoài ra, TP còn tổ chức các hoạt động mừng xuân, trong đó giải đua xe mô tô 125-150 phân khối toàn quốc năm 2024 thu hút du khách đông đảo du khách đến xem.

Còn tại Cà Mau, theo Sở Văn hóa thể thao và Du lịch tỉnh này, tổng lượng khách tham quan du lịch trong 7 ngày nghỉ Tết là 177.900 lượt, tăng 8,2% so với Tết năm trước. Doanh thu từ du lịch đạt hơn 137 tỷ đồng.

Khu du lịch mũi Cà Mau và bãi Khai Long là hai điểm đến thu hút đông đảo du khách đến nhất với gần 40.000 lượt. Công suất sử dụng phòng của các cơ sở lưu trú đạt khoảng 70%, lượng khách quốc tế đến Cà Mau chỉ hơn 400 người, còn lại là khách nội địa, nội tỉnh.

Du lịch Cà Mau đón hơn 177.900 lượt, tăng 8,2% so với Tết năm trước (Ảnh: Bảo Trân).

Khoảng 245.000 lượt khách đến du lịch đến Bạc Liêu trong 7 ngày nghỉ Tết, tăng 11,7% so với cùng kỳ năm 2023. Trong số đó, khoảng 21.500 lượt khách lưu trú; khách quốc tế khoảng 5.800 lượt.

Tổng thu dịch vụ du lịch tỉnh Bạc Liêu đạt khoảng 125 tỷ đồng, tăng 11,8% so với cùng kỳ năm 2023.

Các khu, điểm tham quan du lịch tập trung du khách vui xuân như: Khu Quán âm Phật đài, Khu nhà thờ Tắc Sậy, chùa Hưng Thiện, Quảng trường Hùng Vương, Khu Du lịch Nhà Mát; Điện gió Hòa Bình 1, khu Công tử Bạc Liêu…

Trong 7 ngày nghỉ Tết, Tiền Giang đón được 123.864 lượt khách du lịch, tăng 66% so với cùng kỳ. Trong đó, 12.461 lượt khách quốc tế, tăng 122% so với cùng kỳ. Doanh thu từ du lịch đạt 93,4 tỷ đồng, tăng 67% so cùng kỳ.

Còn tỉnh Kiên Giang cũng đón khoảng 335.000 lượt khách, tăng hơn 21% so cùng kỳ năm ngoái, trong đó khách quốc tế đạt 53.598 lượt, tăng 4,4 lần. Tổng doanh thu từ hoạt động du lịch khoảng 1.122 tỷ đồng, tăng 7,2 lần so cùng kỳ; công suất phòng đạt 66,3%.

Riêng TP Phú Quốc ước đón 191.255 lượt khách, trong đó khách quốc tế 51.929 lượt; khách lưu trú 66.958 lượt, tăng 4,6% so cùng kỳ.