Huế sẽ xử lý nghiêm các giải đua ghe “chui”, gây mất an ninh trật tự

Ngày 19/2, Chủ tịch UBND thành phố Huế đã ban hành công văn khẩn, yêu cầu tăng cường quản lý, đảm bảo an ninh trật tự, giữ gìn bản sắc văn hóa tại các lễ hội truyền thống trong dịp Tết Nguyên đán và mùa lễ hội đầu Xuân Bính Ngọ 2026.

Sở Văn hóa và Thể thao thành phố Huế được giao chủ trì, phối hợp với UBND cấp xã và các đơn vị liên quan rà soát, đánh giá toàn diện hoạt động đua ghe truyền thống dự kiến tổ chức trong thời gian tới.

Huế yêu cầu chấn chỉnh các hoạt động đua ghe tiềm ẩn yếu tố gây mất an ninh trật tự (Ảnh cắt từ video).

Các địa phương, cơ quan chức năng có nhiệm vụ làm rõ những giải đua ghe được cấp phép đúng quy định và những trường hợp có dấu hiệu tổ chức tự phát, không đảm bảo điều kiện pháp lý.

Sở Văn hóa và Thể thao cũng sẽ hướng dẫn các địa phương thực hiện đầy đủ trình tự, thủ tục, điều kiện cấp phép theo quy định của pháp luật, tăng cường kiểm tra, kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi tổ chức đua ghe "chui".

Công văn nhấn mạnh sự cần thiết phải quản lý chặt chẽ hoạt động đua ghe truyền thống, với những quy định rõ ràng về thẩm quyền cấp phép, điều kiện, số lượng giải, thời gian, địa điểm diễn ra sự kiện cũng như trách nhiệm cụ thể của ban tổ chức.

Thành phố Huế yêu cầu chuẩn hóa điều lệ thi đấu, quy tắc ứng xử và chế tài xử lý đối với các trường hợp vận động viên, đội đua hoặc ban tổ chức vi phạm.

Công an thành phố Huế, các cơ quan chức năng sẽ tăng cường kiểm tra, giám sát trong suốt quá trình tổ chức lễ hội. Các giải đua không đảm bảo điều kiện, tiềm ẩn nguy cơ mất an ninh trật tự sẽ bị đình chỉ, dừng tổ chức. Các tổ chức, cá nhân vi phạm sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

UBND các xã, phường được yêu cầu xây dựng kế hoạch tổ chức lễ hội ngay từ đầu năm, xác định rõ số lượng giải đua ghe và thời gian tổ chức. Việc cấp phép chỉ được xem xét khi hoạt động nằm trong kế hoạch lễ hội, sự kiện văn hóa - thể thao của địa phương, có ban tổ chức cụ thể và phương án đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông, y tế, cứu hộ.

Đặc biệt, lãnh đạo UBND thành phố Huế yêu cầu các địa phương phải phân công lãnh đạo cấp ủy, chính quyền chịu trách nhiệm toàn diện đối với hoạt động đua ghe trên địa bàn. Trường hợp để xảy ra vi phạm gây mất an ninh trật tự hoặc tình hình phức tạp, người đứng đầu địa phương sẽ bị xem xét trách nhiệm.

Các đơn vị, địa phương cũng cần đẩy mạnh tuyên truyền, vận động người dân chấp hành pháp luật, không để xảy ra cá độ, cờ bạc, sử dụng chất kích thích, góp phần xây dựng môi trường lễ hội văn minh, an toàn, giữ gìn bản sắc truyền thống của Huế.