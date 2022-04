Theo Trung tâm Văn hóa - Thể thao và Truyền thanh - Truyền hình TP Hội An, ước tính trong ngày đầu nghỉ lễ, phố cổ Hội An đón khoảng 2.000 khách tham quan, tăng gấp đôi so với những ngày trước.