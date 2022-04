Huế đón đoàn du khách caravan lớn nhất hậu Covid-19

Ngày 8/4, Sở Du lịch tỉnh Thừa Thiên Huế thông tin đơn vị vừa tổ chức đón đoàn caravan xuyên Việt năm 2022 có tên gọi "Hành trình thịnh vượng 2022". Đây là đoàn caravan lớn nhất đến Huế sau dịch Covid-19 từ đầu năm đến nay.

Đoàn caravan gồm 70 xe ô tô (4 và 7 chỗ ngồi) với 250 du khách thuộc một tập đoàn. Đoàn xuất phát từ tỉnh Tuyên Quang ngày 2/4, lần lượt đi qua nhiều tỉnh, thành phố: Hà Nội, Quảng Ninh, Hải Phòng, Thái Bình, Nam Định, Ninh Bình, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị và đến TP Huế vào chiều 7/4.

Đoàn caravan lớn nhất đi bằng xe ô tô sang đến tham quan Thừa Thiên Huế (Ảnh: Đình Hoàng).

Nhằm đảm bảo an ninh, an toàn giao thông cũng như tạo điều kiện thuận lợi trong thời gian đoàn caravan đến Huế, Sở Du lịch tỉnh Thừa Thiên Huế phối hợp Công an TP Huế và các đơn vị liên quan đã tổ chức dẫn đoàn từ cửa ngõ phía Bắc (đường Lý Thái Tổ, TP Huế), giúp đoàn di chuyển qua các chốt giao thông chính và đậu đỗ ở khu vực phù hợp trong thành phố.

Đoàn đã tạm dừng nghỉ ở khu vực sân Nghinh Lương Đình - Phu Văn Lâu để chụp ảnh. Tại đây, đoàn caravan được lãnh đạo Sở Du lịch tỉnh Thừa Thiên Huế chào đón, tặng hoa và quà lưu niệm và cùng chụp ảnh, ghi hình lưu niệm về điểm check-in đẹp bên bờ sông Hương; sau đó, đoàn về nghỉ ngơi tại khách sạn và tự do khám phá thành phố Huế về đêm.

Trong sáng 8/4, đoàn caravan đến tham quan các điểm di tích, rồi tiếp tục hành trình vào các tỉnh, thành phía Nam. Dự kiến, đến ngày 19/4, đoàn kết thúc hành trình ở tỉnh Cà Mau.

Ông Nguyễn Văn Phúc, Phó Giám đốc Sở Du lịch tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết, đây là hoạt động nằm trong chương trình kích cầu du lịch, hỗ trợ các đoàn Caravan, Team building, charter, MICE… đến Huế, nhằm giới thiệu quảng bá các điểm đến, sản phẩm du lịch tại địa phương. Qua đó, tạo ấn tượng tốt đẹp về sự thân thiện và hiếu khách của người dân Huế với du khách.

Đoàn xe đi vào Huế trên trục đường Lê Duẩn với một bên là sông Hương và một bên là các đền đài di tích.

Đoàn dừng lại trước Phu Văn Lâu và bến Nghinh Lương Đình.

Đoàn khách rất đông đến Huế thời "hậu Covid".

Ông Nguyễn Văn Phúc, Phó Giám đốc Sở Du lịch tỉnh Thừa Thiên Huế (áo xanh) tặng hoa đoàn du lịch caravan.