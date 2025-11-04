Hãng bay Trung Quốc gây tranh cãi khi tuyển “dì hàng không” đến 40 tuổi

Theo South China Morning Post, hãng hàng không giá rẻ Spring Airlines có trụ sở tại Thượng Hải thông báo tuyển dụng tiếp viên mới, làm việc tại Thượng Hải, Cam Túc và Lan Châu. Ứng viên phải có bằng đại học, cao 162-174cm, ưu tiên từng làm dịch vụ khách hàng.

Hãng khẳng định nhóm tiếp viên này có “kinh nghiệm sống và sự thấu cảm”, hỗ trợ tốt hành khách nhí và người lớn tuổi.

Thông thường, các hãng hàng không Trung Quốc tuyển tiếp viên tuổi 18-25, vì vậy động thái của Spring Airlines nhanh chóng trở thành chủ đề gây sốt. Tuy nhiên, cách gọi “dì hàng không” vấp phải nhiều ý kiến trái chiều vì bị cho là “thiếu tôn trọng” phụ nữ.

Hãng Spring Airlines tuyển tiếp viên hàng không nữ 25-40 tuổi, ưu tiên người đã kết hôn hoặc có con (Ảnh: SCMP).

Một số người ủng hộ, coi đây là tín hiệu tích cực khi tiêu chí tuyển dụng chuyển sang kỹ năng, chuyên nghiệp thay vì ngoại hình và tuổi trẻ. Ngược lại, có ý kiến cho rằng hãng nên dùng một chức danh chung cho toàn bộ tiếp viên, không phân biệt tuổi và giới.

Không ít bình luận cho rằng thuật ngữ này mang hàm ý coi phụ nữ lớn tuổi là “hết trẻ trung”, đồng thời gợi hình ảnh nội trợ truyền thống.

“Cách gọi này thật thiếu tôn trọng, làm nổi bật chuyện họ đã kết hôn và lớn tuổi”, một người nhận định.

Đại diện Spring Airlines giải thích hãng không có ý xúc phạm, chỉ muốn phân biệt nhóm ứng viên đã lập gia đình.

“Nhiệm vụ, thu nhập và lộ trình nghề nghiệp như các tiếp viên khác”, hãng bay trình bày, đồng thời cho biết từ “dì hàng không” đã xuất hiện từ thập niên 1990 khi Trung Quốc tuyển nữ công nhân dệt may mất việc vào làm tiếp viên.

Một tiếp viên hàng không của Spring Airlines trò chuyện với hành khách trên một chuyến bay (Ảnh: Reuters).

Theo Chao News, Spring Airlines hiện có 88 “dì hàng không”, 74% giữ vị trí quản lý. Một tiếp viên đã kết hôn chia sẻ: “Chúng tôi có lợi thế vì đã đi làm, nuôi con, chăm người già, tự nhiên trở thành chị cả trong đội”.

Spring Airlines cho biết có hỗ trợ phí đào tạo cho ứng viên lớn tuổi nhưng chưa nói rõ có tuyển tiếp viên nam lớn tuổi hay không.