Bán ô tô để lấy tiền sang Việt Nam du lịch, du khách gặp cú sốc nhớ đời

Bán ô tô để lấy tiền tới Việt Nam hưởng "tuần trăng mật giả"

Đang đứng ở bến xe buýt để chờ xe giữa trời mưa phùn giá lạnh ở Vương quốc Anh và gõ những dòng chữ trên điện thoại, anh Dave McKenna nhớ lại những kỷ niệm về chuyến đi kéo dài 21 ngày tại Việt Nam.

Nước mưa chảy trên khuôn mặt còn rám nắng, Dave cho biết, để có đủ chi phí cho chuyến đi này, anh phải bán cả ô tô là phương tiện đi lại, nhưng hoàn toàn thấy không hối hận.

"Nếu chỉ có 3 tuần, liệu có thể khám phá hết được vẻ đẹp kỳ thú ở Việt Nam hay không. Câu trả lời chắc chắn là không. Nếu bạn có đủ điều kiện tài chính và muốn tìm kiếm chuyến phiêu lưu châu Á, hãy tới Việt Nam", du khách người Anh nói.

Gánh hàng rong ở Hà Nội (Ảnh: Dave McKenna).

Với Dave, du lịch luôn mang tới sự khai sáng, là thức ăn cho tâm hồn. Chuyến đi tới đây là bữa tiệc phong phú nhất, tràn ngập màu sắc, hương vị và cảm xúc. Anh thừa nhận, 3 tuần không đủ để cảm nhận hết, nhưng chắc chắn anh thấy thỏa mãn cả nghĩa đen và nghĩa bóng.

Tháng 2, Dave cùng bạn gái rời khỏi London với tâm trạng đầy háo hức. Sau 26 tiếng và 3 chuyến bay, máy bay đáp xuống Hà Nội. Vì ngân sách eo hẹp, anh chọn chuyến bay giá rẻ nhất, chấp nhận bay vòng vèo.

Anh mong đợi được chào đón bởi làn gió ẩm ấm nóng vùng nhiệt đới, giúp xua tan mọi mệt mỏi. Nhưng không, thời điểm anh tới Hà Nội, thời tiết khá lạnh.

Dave chỉ mang theo hành lý xách tay với quần đùi, áo phông và mũ bucket - những món đặc sản của dân Anh khi đi du lịch. Bước ra khỏi cửa sân bay lộng gió, vị khách thấy bản thân như bị cảm lạnh thực sự. Đó là cú sốc đầu tiên.

Chỉ vài tiếng sau khi đặt chân tới nơi, anh và bạn gái phải vội tìm cửa hàng để mua áo khoác và quần dài.

"Hãy kiểm tra thời tiết và nhiệt độ ở các vùng nơi bạn sắp tới. Miền bắc và miền nam của Việt Nam chênh lệch nhiệt độ rất lớn. Đừng chủ quan điều này", anh chia sẻ.

"Tuần trăng mật giả" và bài học nhớ đời

Việt Nam có diện tích rộng lớn hơn sự tưởng tượng của Dave. Anh từng ước lượng, sau khi du lịch xong khu vực phía bắc sẽ thuê xe máy để đi thong dong vào miền Nam, dừng ở những nơi mình thích.

Trải nghiệm vịnh Hạ Long (Ảnh: Dave McKenna).

Nhưng tới nơi và tra cứu bản đồ, vị khách mới biết Hà Nội và TPHCM cách nhau 1.600km. Bởi vậy việc tự di chuyển bằng xe máy là điều không khả thi. Cũng may, hành trình của cả hai không có lịch trình cố định và thay đổi linh hoạt.

Sau khi ở Hà Nội đôi ngày, cặp đôi đặt tour du thuyền sang trọng ở vịnh Hạ Long - Di sản Thiên nhiên Thế giới được UNESCO công nhận.

Tour du thuyền rất đa dạng, từ 300 bảng Anh đến 800 bảng Anh cho chuyến 3 ngày 2 đêm. Khi đặt tour, Dave ghi chú thêm "đặt phòng trăng mật" cho mình và bạn gái.

"Thực sự thì chúng tôi mới quen nhau vài tháng và chưa có ý định cưới xin. Tôi đóng vai chú rể, viết mail cho hãng tàu để kể về tuần trăng mật giả của mình để hy vọng có thể sẽ nhận món quà nhỏ miễn phí như rượu sâm banh gì đó", anh kể.

Cặp đôi được du thuyền tổ chức buổi tiệc mừng tuần trăng mật (Ảnh: Dave McKenna).

Nhưng cuối cùng, khi cả hai nhận phòng, họ chỉ nhận được một chai vang đỏ với hương vị theo nhận xét của Dave là "dở tệ".

Điều bất ngờ lại xảy ra ở phút cuối. Khi cả hai bước vào phòng ăn chật kín người trên tàu, đèn bất ngờ tắt. Một nhân viên bê bánh kem với nến. Dave tưởng hôm nay là sinh nhật của ai đó. Cho tới khi chiếc bánh kem hướng thẳng về chỗ họ, mọi người xung quanh đều hát bài "Happy Honeymoon" (tạm dịch: Chúc mừng tuần trăng mật) cho đôi tân hôn, 2 vị khách người Anh giật mình.

Dave thừa nhận đây là khoảnh khắc "ngượng ngùng nhất cuộc đời".

"Du lịch sang chảnh ở châu Á thì rẻ, nhưng nói dối về tình trạng hôn nhân thì rất đắt", anh chia sẻ.