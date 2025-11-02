Tượng vợ chồng gian thần bị người đời tát hàng trăm năm

Suốt hơn 5 thế kỷ qua, tượng của Tần Cối - kẻ vốn được coi là gian thần khét tiếng đời Nam Tống - cùng vợ ông ta (Trương Thị) vẫn phải chịu cảnh bị người dân đánh tát mỗi ngày, như một hình phạt muôn đời không dứt.

Vì sao bức tượng ở tư thế quỳ gối cúi đầu bị du khách đánh tát liên tục? (Video: News).

Giữa trung tâm thành phố Hàng Châu (Trung Quốc), đối diện với lăng mộ uy nghi của trung thần Nhạc Phi (vị tướng anh dũng từng bị hãm hại), có hai bức tượng bằng gang của Tần Cối và vợ. Cả hai được khắc họa trong tư thế quỳ gối, đầu cúi gằm, tay bị trói chặt ra sau lưng.

Từ lâu, nơi này đã trở thành điểm du lịch hút khách ở thành phố Hàng Châu. Mỗi ngày, hàng trăm thậm chí hàng nghìn người đến lăng mộ Nhạc Phi để tìm hiểu về vị tướng được coi là trung thần. Cách đó không xa là bức tượng của vợ chồng Tần Cối. Hai bức tượng cũng là nơi để du khách tới "trút giận".

Bức tượng trong tư thế cúi đầu, quỳ gối trước mộ của trung thần Nhạc Phi (Ảnh: News).

Tần Cối là tể tướng triều Nam Tống thế kỷ 12, từng đóng vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy hòa khí giữa nhà Tống và nhà Kim. Nhưng đằng sau vỏ bọc chính trị đó là một tội ác tày trời. Theo sử sách, để lấy lòng triều đình và dẹp bỏ phe trung thần, Tần Cối đã vu cáo Nhạc Phi tội mưu phản. Nghe mưu kế từ vợ, Tần Cối đã khiến vị danh tướng bị xử tử trong ngục.

Trong khi đó, Nhạc Phi được tôn vinh là biểu tượng của lòng trung hiếu. Ông sẵn sàng hy sinh để bảo vệ giang sơn, còn Tần Cối trở thành biểu tượng của sự phản bội và hèn hạ.

Bức tượng bị phá hỏng, phải đúc lại 11 lần

Trải qua nhiều thế kỷ, quan điểm của hậu thế có thể khác nhau, nhưng sự căm giận dành cho kẻ phản bội vẫn chưa bao giờ nguôi ngoai.

Bức tượng của vợ chồng Tần Cối được dựng lần đầu vào thế kỷ 15. Đến nay, tượng phải thay mới 11 lần do bị người đời "trừng phạt" tới mức hỏng nặng. Bức tượng hiện tại được đúc lại vào năm 1979, đến nay vẫn còn nguyên.

Theo sử sách ghi lại, bức tượng đầu tiên dựng dưới thời Minh Hiến Tông (năm 1475). Khi đó, người đời muốn thể hiện sự kính trọng với trung thần Nhạc Phi nên đã trùng tu mộ của ông và dùng sắt đúc nên các bức tượng quỳ gối của vợ chồng Tần Cối. Sau đó, vì bão, hai bức tượng trở thành đống sắt vụn.

Du khách thể hiện sự tức giận với các bức tượng mô phỏng gian thần Tần Cối và vợ (Ảnh cắt từ clip).

Đến năm thứ 8 thời Minh Vũ Tông (năm 1513), hai bức tượng được dựng lên ở tư thế trói tay ra phía sau, đặt trước mộ của Nhạc Phi. Sau này, những bức tượng cũng bị người đời "trút giận" dẫn đến hư hỏng.

Các lần tiếp theo cũng vì lý do tương tự, tượng bị hỏng và phải đúc mới. Lần thứ 11 vào năm 1979, chính quyền tỉnh Chiết Giang đã xây dựng tu bổ lại phần mộ của trung thần Nhạc Phi và đúc lại 4 bức tượng quỳ gối, hai tay bị trói ngược.

Ngoài tượng mô phỏng vợ chồng Tần Cối còn có tượng của Vạn Sĩ Tiết, Trương Tuấn cũng bị coi là những gian thần. Cả 4 bức tượng đều quỳ gối hướng về phần mộ của Nhạc Phi.

Đến nay, khu vực này vẫn đón du khách tới tham quan miễn phí.