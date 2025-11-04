Khoảng 18h ngày 2/11, anh Hoàng Phương, chủ cửa tiệm trái cây nằm trên đường Trần Hưng Đạo ở đặc khu Phú Quốc (tỉnh An Giang) đang ngồi trước cửa nhà, thấy một du khách người Hàn Quốc với gương mặt hốt hoảng, thất thần, chạy tới nhờ hỗ trợ.

Vị khách đi cùng một người Việt Nam. Qua trao đổi, người đàn ông Hàn Quốc cho biết cùng gia đình tới Phú Quốc du lịch. Khi cả đoàn đang vui chơi ở khu vực Long Beach Mart, cụ bà là mẹ ruột của người đàn ông bất ngờ mất tích.

Hình ảnh cụ bà người Hàn Quốc bị mất tích (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Gia đình rất lo lắng vì cụ bà hiện mất trí nhớ tạm thời. Cụ có thể đã đi bộ lang thang ở đâu đó và không tìm được đường về. Ở nơi đất khách quê người, vị khách Hàn Quốc càng hoang mang hơn vì chưa biết tìm mẹ chỗ nào.

Thấy tiệm trái cây nằm ở đường lớn lại có camera an ninh gắn bên ngoài cửa, vị khách ngỏ ý muốn nhờ anh Phương hỗ trợ rà soát toàn bộ camera, xem liệu cụ bà có đi bộ ngang qua khu vực này hay không.

Sau khi xem ảnh của cụ bà do người con trai cung cấp, chủ cửa tiệm lập tức rà soát. Tất cả cùng căng mắt nhìn lên màn hình để không bỏ lỡ chi tiết nào.

Khoảng 15-20 phút tra soát trên camera, mọi người đều ồ lên khi thấy bóng dáng của một cụ bà lớn tuổi, tay cầm gậy, bước chậm rãi qua cửa tiệm hoa quả. Người con trai nhận ra ngay đây chính là mẹ mình.

Không để chậm trễ giây phút nào, anh Phương nhìn theo hướng đi của cụ bà, chở vị khách Hàn Quốc lên đường tìm kiếm. Sống ở Phú Quốc khoảng 10 năm nay nên anh thông thạo mọi tuyến đường tại đây.

Tìm cụ bà Hàn Quốc đi lạc, chủ tiệm từ chối nhận 13 triệu đồng tiền cảm ơn (Nguồn video: Nhân vật cung cấp).

Cả hai ngồi trên xe máy, rà soát toàn bộ 3-4 trục đường chính. Vừa đi, anh đôi lúc dừng lại bên đường để dò hỏi thông tin từ những người bán hàng rong, chủ cửa tiệm. Một số người cho biết có nhìn thấy một bà cụ có trang phục giống trong điện thoại, tay chống gậy và đi bộ qua đây khoảng một tiếng trước.

Tìm ra manh mối, cả hai lại tiếp tục lên đường. Anh Phương cũng đăng tải thông tin lên hội nhóm ở Phú Quốc, nhờ cộng đồng chung tay giúp đỡ. Bài viết của anh nhận về lượng tương tác lớn. Trong đó không ít người nhiệt tình cung cấp cho anh nhiều thông tin quan trọng.

Theo lời chỉ dẫn, cuối cùng cả hai tìm thấy cụ bà vẫn đang chống gậy bước đi trên đường. Dáng vẻ cụ có vẻ mệt mỏi nhưng vẫn tỉnh táo. Khi tìm thấy mẹ, người đàn ông Hàn Quốc suýt bật khóc vì xúc động. Sau đó, anh Phương chở xe đưa cả 2 mẹ con trở về tiệm trái cây nhà mình để chờ xe cả đoàn tới đón.

Vị khách Hàn Quốc gửi tiền cảm ơn nhưng anh Phương lịch sự từ chối (Ảnh cắt từ clip).

Được biết, khu vực nơi cụ bà bị lạc cách quán của anh Phương gần 5km. Tổng thời gian tìm kiếm mất khoảng 2 tiếng nhưng ai cũng vui vẻ quên hết mệt mỏi.

"Thấy họ mừng rỡ cảm động, tôi cũng hạnh phúc lây. Dù giữa chúng tôi có rào cản về ngôn ngữ, chỉ có thể giao tiếp nhờ phần mềm dịch thuật trên điện thoại và những điệu bộ cử chỉ ngôn ngữ cơ thể, nhưng tôi biết, vị khách Hàn Quốc rất cảm kích", chủ tiệm trái cây chia sẻ.

Để bày tỏ lòng cảm ơn, người đàn ông dúi vào tay anh Phương khoảng 500 USD (hơn 13 triệu đồng) nhưng anh dứt khoát từ chối. Hai bên cúi đầu chào nhau như một lời tạm biệt thân tình.

"Giúp được ai trong lúc khó khăn cũng là điều nên làm, đặc biệt là những vị khách phương xa. Tôi không thể nhận số tiền này mà muốn du khách hiểu rằng, người Việt Nam rất thân thiện và nhiệt thành", anh chia sẻ.

Hiện Phú Quốc là lựa chọn phổ biến của khách Hàn Quốc nhờ cảnh quan thiên nhiên và dịch vụ tốt. Sự gia tăng du lịch từ nhóm khách này tới đảo ngọc trong nửa đầu năm nay là minh chứng rõ nét.

Trong 6 tháng đầu năm, có 725.114 lượt khách nhập cảnh đến Phú Quốc trên 4.443 chuyến bay. So với cùng kỳ năm trước, khách Hàn Quốc tăng 38.4% và đứng đầu trong tệp khách quốc tế tới Phú Quốc.

Theo đại diện một đơn vị lữ hành tại địa phương, khách Hàn Quốc tới đây có xu hướng du lịch theo nhóm gia đình, đặt dịch vụ riêng lẻ như phòng khách sạn, dịch vụ khám phá đảo và lưu trú khoảng 5 ngày.