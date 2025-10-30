Khách Hà Nội đi công nông ra sân bay Huế hôm mưa lũ, lái xe không lấy tiền

Chuyến đi "bão táp" nhưng đáng nhớ cả đời

Ấp ủ chuyến đi tới Huế từ rất lâu nhưng cuối tháng 10, Lưu Thoan cùng nhóm bạn mới thực hiện được. 3 cô gái đặt vé máy bay từ Hà Nội tới Huế, dự kiến sẽ khám phá thành phố cố đô trong 3 ngày từ 26/10 đến 28/10.

Họ đã lên kế hoạch rất chi tiết cho chuyến du lịch với mong muốn tham quan nhiều điểm du lịch nổi tiếng, thưởng thức đủ đặc sản Huế. Nhưng chuyến đi lại trở thành kỷ niệm đáng nhớ cả đời không quên khi nhóm du khách tới đây du lịch đúng dịp Huế chịu đợt mưa lũ lịch sử.

Khám phá Huế vào ngày mưa lịch sử (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Ngay từ lúc bắt đầu chuyến đi, hành trình không như mong đợi. Cả nhóm lên máy bay, xuất phát từ sân bay Nội Bài ở Hà Nội lúc 10h ngày 26/10. Do thời tiết xấu, máy bay không thể hạ cánh xuống sân bay quốc tế Phú Bài (Huế). Cuối cùng, phi công buộc phải hạ cánh xuống sân bay quốc tế Đà Nẵng.

Tiếp đó, hãng hàng không điều xe chở khách di chuyển từ Đà Nẵng tới Huế. Khoảng 17h cùng ngày, nhóm khách mới đặt chân tới homestay nằm trong thành phố Huế, trễ hơn rất nhiều so với dự kiến.

Dù mệt mỏi vì hành trình kéo dài, nhóm khách vẫn giữ nguyên sự háo hức muốn sớm khám phá Huế. Tuy nhiên sáng hôm sau (27/10), mưa lớn kéo dài suốt ngày khiến thành phố chìm trong biển nước. Dù nước ngập ngang người, nhóm khách vẫn quyết tâm mặc áo mưa, lội nước đi thăm Đại Nội.

Nước ngập cao khiến nhóm khách phải thuê xuồng di chuyển (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Khi tới cổng Đại Nội, họ không thể tiếp tục vào trong vì nước quá sâu. 3 cô gái chỉ kịp đứng ngoài chụp vài bức ảnh "kỷ niệm mưa lũ" rồi lội nước trở về.

Trên đường di chuyển về nhà, nhóm khách nhận được cuộc gọi từ chủ khách sạn báo cơ sở lưu trú đã mất điện. Lúc này điện thoại cũng sắp hết pin, họ phải ghé tạm một quán cà phê lớn gần trung tâm để nghỉ ngơi và sạc nhờ.

Lên sẵn danh sách thưởng thức đủ món ngon ở Huế nhưng thời điểm đó các hàng quán đều đóng cửa, Thoan cùng bạn phải ra tiệm tạp hóa mua mì gói, nước uống về phòng ăn tạm.

Công nông - phương tiện cứu cánh ngày lụt lịch sử

Thấy tình hình nước lũ dâng cao, nhóm khách Hà Nội đều lo lắng. Họ có chuyến bay trở về vào 21h ngày 28/10. Tuy nhiên ngay trong sáng cùng ngày, nhóm khách quyết định tìm sớm phương tiện để di chuyển ra sân bay bởi nếu ở lâu tình hình có thể khó đi lại hơn.

Nhóm khách ngồi công nông ra sân bay (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Từ tầng 3 của homestay, Thoan nhìn thấy một chiếc xuồng chở người dân đi qua vùng nước ngập. Cô vội vã gọi với theo, ngỏ ý muốn đi cùng. Được người lái xuồng đồng ý, cả nhóm vội vã thu xếp vali. Tại đây, họ được đưa tới một cây cầu có mực nước nông hơn xung quanh.

Đang loay hoay không biết phải tìm taxi như thế nào để ra sân bay, nhóm khách được người lái xuồng chỉ về phía chiếc công nông của một người dân địa phương. Qua hỏi, Thoan được biết người lái công nông đang tiện đường ra khu vực gần sân bay nên cô hỏi xem liệu có đi nhờ được không.

Thời điểm đó, công nông là phương tiện cứu cánh có thể đi qua nhiều tuyến đường bị ngập nặng trong khi các loại xe như taxi đều "bất lực".

Khách Hà Nội đi công nông ra sân bay Huế hôm mưa lũ, lái xe không lấy tiền (Nguồn video: Nhân vật cung cấp).

"Lúc này, chúng tôi còn cách sân bay khoảng 15km. Dù có chuyến bay lúc 21h, chúng tôi vẫn lo lắng vì sợ trễ giờ nên phải di chuyển sớm. Tôi cũng hoang mang vì không gọi được bất cứ hãng taxi nào. May mắn có anh lái xe công nông đã hỗ trợ kịp thời", Thoan nói.

Vị khách Hà Nội nhớ lại, thời điểm đó mọi thứ đều khó khăn, hành lý ướt sũng. Tuy nhiên nhóm khách được người dân xung quanh hỗ trợ nhiệt tình. Suốt quãng đường di chuyển, đi qua nhiều đoạn ngập sâu, xe công nông vẫn bền bỉ vượt qua nhờ gầm xe cao. Họ được người lái xe hộ tống đưa tới cửa của nhà ga.

Công nông đưa khách tới tận sân bay (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Thoan cho biết, thời điểm gọi xe khó khăn, cả nhóm xác định cho dù mất tiền triệu để di chuyển cũng chấp nhận. Tuy nhiên khi hỏi người lái xe công nông, anh nhất định không lấy tiền và nói chỉ muốn giúp đỡ nhóm khách.

"Chúng tôi mải nói chuyện với nhau nên cũng không kịp hỏi tên người lái xe. Anh dứt khoát không muốn nhận tiền, nhưng tôi kịp để chút tiền vào túi của anh như một lời cảm ơn", cô gái Hà Nội kể lại.

Cuối cùng, cả nhóm tới sân bay từ khá sớm và ngồi chờ tại đây tới 21h để lên máy bay. Họ hạ cánh xuống sân bay Nội Bài để trở về nhà an toàn vào lúc tối muộn.

Dù không thể tham quan nhiều địa điểm nổi tiếng và trải nghiệm các món ăn đặc sản như đã dự tính, nhưng những kỷ niệm đáng nhớ và sự giúp đỡ nhiệt tình của người dân Huế giúp chuyến đi trở thành một kỷ niệm khó quên.

Thoan cho biết, trên đường đi, cô vẫn nhận được điện thoại hỏi thăm của người chủ khách sạn xem tình hình di chuyển ra sao, đã về nhà an toàn hay chưa. Điều này khiến cô thấy ấm lòng dù Huế vẫn đang mưa lạnh.

"Người Huế nồng ấm và nhiệt thành quá, khiến chúng tôi rất cảm kích. Chắc chắn chúng tôi sẽ quay lại Huế vào một ngày không xa để được trọn vẹn khám phá nơi này", vị khách Hà Nội nói.