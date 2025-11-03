3 tỷ phú ăn gà rán uống bia, trả tiền hóa đơn cho khách, quán ăn "vỡ trận"

3 tỷ phú ăn gà rán uống bia, thanh toán toàn bộ hóa đơn cho khách

3 tỷ phú công nghệ hàng đầu thế giới bất ngờ xuất hiện tại một quán gà rán nổi tiếng ở Seoul (Hàn Quốc) vào tối 30/10 trong sự ngỡ ngàng của thực khách. Sau đó, họ thanh toán toàn bộ hóa đơn cho tất cả mọi người có mặt tại quán.

Đó là sự có mặt của 3 tỷ phú Jensen Huang, Giám đốc điều hành Nvidia - tập đoàn sản xuất chip AI lớn nhất thế giới, Lee Jae-yong, Chủ tịch Samsung Electronics và Chung Eui-sun, Chủ tịch điều hành Tập đoàn Hyundai Motor trong quán ăn nhỏ nằm ở quận Gangnam để thưởng thức món gà rán và bia truyền thống.

Bữa ăn có gà rán và bia lạnh của 3 tỷ phú công nghệ hàng đầu gây sốt (Ảnh: News1).

Truyền thông Hàn Quốc cho biết, 3 tỷ phú đã chọn Kkanbu Chicken là chuỗi nhà hàng nổi tiếng với món "chimaek" có sự kết hợp với gà rán và bia vốn là biểu tượng ẩm thực quen thuộc của Hàn Quốc.

Xuất hiện trong bộ trang phục gồm áo khoác da màu đen đặc trưng, tỷ phú Jensen Huang thoải mái trò chuyện cùng người hâm mộ. Ông nhiều lần rời bàn để tự tay mang đồ ăn tặng khách qua đường.

“Tôi yêu gà rán, yêu bia và rất thích được ăn gà rán uống bia cùng bạn bè”, ông nói vui với phóng viên.

Chiếc bàn của ba tỷ phú được sắp ngay sát cửa sổ lớn của quán, giúp người qua đường dễ dàng nhìn thấy cảnh họ chạm ly, khoác tay nhau nâng cốc.

Đây vốn là khoảnh khắc rất hiếm hoi bởi thông thường lãnh đạo các tập đoàn lớn (chaebol) ở Hàn Quốc như ông Lee và ông Chung thường rất kín tiếng trong đời sống cá nhân.

Tỷ phú Jensen Huang đích thân mang gà rán mời thực khách (Ảnh: News1).

Chỉ ít phút sau, video về bữa tối lan truyền khắp các nền tảng mạng xã hội Hàn Quốc và gây bão.

Được biết trong bữa tối đặc biệt này, 3 tỷ phú công nghệ đã gọi 3 con gà nguyên con kèm phô mai que và bia. Họ thanh toán tổng hóa đơn khoảng 2,7 triệu won (gần 50 triệu đồng). Số tiền này bao gồm cả phần chi trả cho đồ ăn của các thực khách khác.

"Theo quan sát của tôi, ông Jensen Huang là người dẫn dắt câu chuyện trong suốt buổi trò chuyện. Chúng tôi không hề biết danh tính của khách nên vẫn chuẩn bị như bình thường ngoài việc dọn dẹp kỹ lưỡng hơn. Trước buổi phục vụ khách một ngày, chúng tôi mới được biết nhóm khách sẽ phục vụ là ai", chủ quán tiết lộ.

3 tỷ phú ăn gà rán uống bia chi hóa đơn 50 triệu đồng, quán ăn vỡ trận (Nguồn video: Bloomberg).

Cũng theo vị này, 9 ngày trước khi buổi gặp mặt diễn ra, ông nhận được cuộc gọi đặt bàn từ một nhân viên của tập đoàn Nvidia. Người này nói sẽ có 3 vị khách quan trọng tham gia bữa ăn, nhưng lại đặt tới 7 bàn, khiến chủ quán thấy lạ.

Một số nhân viên của quán cho biết, họ rất bất ngờ khi được trực tiếp phục vụ đoàn khách đặc biệt. Ba vị khách ngồi ở bàn, cùng nhau thưởng thức những miếng gà rán cay, uống bia lạnh và vui vẻ trò chuyện như mọi thực khách bình thường.

Quán ăn "vỡ trận" vì khách tăng đột biến

Được biết, một suất gà rán "chimaek" tại quán có giá từ 15.000 won đến 20.000 won (280.000 đồng-370.000 đồng). Gà rán giòn rụm được tẩm ướp hương vị cay nên khách muốn uống thêm bia để giải nhiệt.

Ngay sau bữa ăn đặc biệt, quán gà rán rơi vào tình trạng "vỡ trận" bởi lượng khách tăng đột biến. Cơn sốt gà rán bia lạnh bùng nổ, khiến nhiều thực khách và du khách tới Hàn Quốc dịp này đều uống tới quán để thưởng thức.

Suất gà rán cay kèm bia lạnh là món khoái khẩu với nhiều thực khách ở Hàn Quốc (Ảnh: Delicious).

Chiều 31/10, khi quán vừa mở cửa, cả chục khách đã lao vào trong, muốn tìm đúng vị trí ngồi của các tỷ phú trước đó để trải nghiệm. Tiếng chuông điện thoại đặt bàn không ngừng reo lên, càng làm không khí thêm huyên náo.

Tình trạng cháy hàng tới mức cửa hàng chủ lực của chuỗi gà rán này tại một chi nhánh thuộc quận Suji, tỉnh Gyeonggi, đưa ra thông báo tạm đóng cửa trong 2 ngày là 1/11 và 2/11.

"Do lượng đơn hàng vượt quá dự kiến nên chúng tôi phải tạm thời đóng cửa nhằm đảm bảo phục vụ cho thực khách tốt hơn. Khi mở cửa trở lại, chúng tôi cam kết sẽ có chất lượng và dịch vụ khiến khách hài lòng", đại diện cửa tiệm nói.