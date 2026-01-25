Hai siêu tàu du lịch cập cảng quốc tế Cam Ranh

Ngày 25/1, cảng quốc tế Cam Ranh (tỉnh Khánh Hòa) cùng lúc đón hai chuyến tàu biển quốc tế đưa khách du lịch đến Khánh Hòa trong hành trình tham quan Việt Nam, là tàu Westerdam (quốc tịch Hà Lan) chở hơn 1.850 du khách và tàu Norwegian Sun (quốc tịch Bahamas) chở gần 1.860 du khách.

Sau khi cập cảng, du khách trên hai tàu được công ty du lịch tổ chức tham quan nhiều điểm du lịch tại tỉnh này.

Hai tàu du lịch cập cảng Cam Ranh (Ảnh: Văn Phát).

Du khách được đưa đi trải nghiệm đồng quê tại xã Diên Khánh; tìm hiểu văn hóa và các nghề truyền thống tại phường Tây Nha Trang; tham quan chợ Đầm, làng nghề Tường Sơn; du ngoạn sông Cái; tham quan vườn quốc gia Núi Chúa, vườn nho tại xã Vĩnh Hải, các nông trại trồng tỏi và vịnh Vĩnh Hy.

Thông tin từ Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Khánh Hòa, từ đầu năm đến nay, địa phương đã đón 6 chuyến tàu biển quốc tế với gần 16.000 du khách lên bờ tham quan.

Dự kiến trong năm nay, Khánh Hòa sẽ đón thêm 37 chuyến tàu du lịch biển.