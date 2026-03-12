Dì Mai hát tiếng Anh nổi tiếng thế giới: Bán trái cây nuôi 2 con đại học

Dì Mai là cách gọi thân thiện của nhiều du khách dành cho bà Nguyễn Thị Mai (58 tuổi, trú tại phường Bắc Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa). Bà mưu sinh bằng nghề bán trái cây dạo cho du khách dọc bãi biển Nha Trang và cũng là người thể hiện ca khúc “Mango, pineapple, banana, watermelon…” (xoài, dứa, chuối, dưa hấu).

Bài hát “trái cây” của bà sau đó được nhạc sĩ người Nam Phi David Scott (nghệ danh The Kiffness) phối lại thành một ca khúc hoàn chỉnh. Từ đó, nhiều người trên thế giới biết đến bà Mai và du lịch Nha Trang hơn.

Bài hát "trái cây" của Dì Mai được nghệ sỹ David Scott phối nhạc (Video: The Kiffness).

Chia sẻ thêm, bà cho biết đã gắn bó với gánh hàng rong bán các loại trái cây như xoài, dứa, chuối, dưa hấu suốt 30 năm qua. Trong quá trình buôn bán, bà thường xuyên tiếp xúc với nhiều du khách đến từ khắp nơi trên thế giới.

Để thuận tiện cho việc kinh doanh, bà tự mày mò, học hỏi về ngoại ngữ, ban đầu là tiếng Anh, sau đó đến tiếng Nga và tiếng Trung Quốc.

Công việc của bà thường bắt đầu từ 9h đến hơn 15h hằng ngày. Việc gánh hàng chục kilogam trái cây đi dọc bãi biển dưới cái nắng chói chang, cát nóng rang, theo bà không hề dễ dàng. Tuy nhiên, vì hai con, bà luôn cố gắng bám nghề.

“Cuộc đời mình đã vất vả, không được đi học đến nơi đến chốn nên giờ phải cố gắng làm lụng để nuôi con”, bà Mai chia sẻ.

Cũng theo bà Mai, nhờ sự nỗ lực của bản thân, đến nay bà đã nuôi hai con khôn lớn và đều được học đại học.

Bà Mai cùng gánh hàng rong bán hoa của mình ở bãi biển Nha Trang (Ảnh: Lê Hoài).

Người phụ nữ bán hàng rong ở bãi biển Nha Trang cũng cho biết, sau khi nổi tiếng trên mạng, việc buôn bán của bà thuận lợi hơn. Nhiều người đến mua trái cây rồi yêu cầu bà hát lại bài “trái cây”, khiến bà rất vui.

“Nghe lại thì tôi thấy mình hát không hay lắm, nhưng lời bài hát có chút vui vẻ, hóm hỉnh”, bà nói.

Bà cũng khẳng định không vì bán đắt hàng mà “chặt chém” giá, gây ảnh hưởng xấu đến hình ảnh du lịch ở Nha Trang.

Theo một cán bộ công tác tại Hiệp hội Du lịch Nha Trang - Khánh Hòa, về mặt quản lý trật tự đô thị, loại hình kinh doanh bằng gánh hàng rong dọc bãi biển không được địa phương ủng hộ do tiềm ẩn rủi ro như bán hàng không niêm yết giá hoặc bán sai giá.

Tuy nhiên, những người bán hàng rong như bà Mai lại mang đến màu sắc riêng, góp phần quảng bá hình ảnh đẹp, thân thiện cho du lịch Nha Trang - Khánh Hòa. Vì vậy, tỉnh cần có cơ chế quản lý phù hợp đối với hoạt động bán hàng rong, vừa đảm bảo bán đúng giá, vừa góp phần quảng bá du lịch địa phương.