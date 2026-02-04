Đức có bến tàu mang tên Đồng Xuân

Việc một bến tàu điện tại Berlin mang tên thuần Việt là trường hợp hiếm hoi, gần như chưa có tiền lệ. Đây là một tin vui đối với cộng đồng người Việt tại Berlin nói riêng và trên toàn Cộng hòa Liên bang Đức nói chung.

Đằng sau sự kiện này là quá trình bền bỉ của cộng đồng người Việt, gắn với sự hình thành và phát triển của Trung tâm Thương mại Đồng Xuân tại quận Lichtenberg.

Năm 2003, khu đất nơi nay là Trung tâm Thương mại Đồng Xuân vẫn còn là một nhà máy cũ, hoang phế, bến tàu điện Herzbergstraße - Industriegebiet chỉ gắn với ký ức về một khu công nghiệp đã qua thời kỳ hoạt động.

Trong bối cảnh đó, ý tưởng xây dựng một trung tâm thương mại - dịch vụ của người Việt mang ý nghĩa kinh tế, thể hiện tầm nhìn dài hạn về sự hiện diện hợp pháp, ổn định của cộng đồng người Việt tại Berlin đã hình thành.

Bến tàu điện Herzbergstraße - Industriegebiet được đổi tên thành Herzbergstraße - Dong Xuan (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Sau hơn 2 thập kỷ, từ một khu xưởng cũ, Trung tâm Thương mại Đồng Xuân đã trở thành không gian kinh tế - văn hóa đặc thù, thu hút đông đảo người dân địa phương và du khách.

Cùng với sự phát triển ấy, bến tàu điện trước cửa trung tâm cũng có sự thay đổi rõ rệt về lưu lượng hành khách, trở thành một trong những bến tàu điện nhộn nhịp nhất trên tuyến M8. Bến tàu này kết nối với các tuyến M18 và 21 trong mạng lưới giao thông đô thị Berlin.

Ông Nguyễn Văn Hiền tặng hoa nghị sỹ Quốc hội Đức khi đến thăm Đồng Xuân (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Từ thực tế ấy, ông Nguyễn Văn Hiền, Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc Trung tâm Thương mại Đồng Xuân, đã khởi xướng ý tưởng đặt tên “Đồng Xuân” cho bến tàu điện.

Với ông, đó không chỉ là câu chuyện về một tấm biển mới - giúp cho giao thông đô thị thuận tiện hơn - mà còn là sự ghi dấu cho quá trình lao động, hội nhập và đóng góp của cộng đồng người Việt tại nước Đức.

Ý tưởng này dần nhận được sự ủng hộ của các đối tác và người dân địa phương. Năm 2015, một ban vận động được thành lập để thu thập chữ ký ủng hộ việc đổi tên bến tàu.

Chỉ trong 2 tuần, khoảng 10.000 chữ ký hợp lệ - kèm đầy đủ họ tên và địa chỉ cư trú - đã được thu thập, thể hiện sự đồng thuận nghiêm túc của người dân Đức đối với đề xuất mang tên “Đồng Xuân”.

Hồ sơ sau đó được gửi tới các cơ quan chức năng của thành phố Berlin và trải qua quá trình xem xét kéo dài nhiều năm với nhiều yêu cầu bổ sung theo quy trình hành chính chặt chẽ của nước Đức.

Đến đầu năm 2026, quyết định chính thức được ban hành: Bến tàu điện Herzbergstraße - Industriegebiet được đổi tên thành Herzbergstraße - Dong Xuan.

Gần như cùng thời điểm, trong bản cập nhật Quy hoạch phát triển đô thị Berlin – Stadtentwicklungsplan Zentren 2040, Thượng viện Berlin đưa Trung tâm Thương mại Đồng Xuân vào danh mục các “trung tâm đặc thù” của thành phố, ghi nhận đây là mô hình kinh doanh - dịch vụ gắn với bản sắc cộng đồng trong không gian đô thị đa văn hóa.

Đánh giá về sự kiện này, Đại sứ Việt Nam tại Đức Nguyễn Đắc Thành, cho rằng, việc đổi tên bến tàu điện không chỉ là niềm vui của riêng Trung tâm Thương mại Đồng Xuân mà còn là sự ghi nhận của chính quyền Berlin, chính quyền nước sở tại đối với vai trò của cộng đồng người Việt tại Đức. Sự kiện cũng còn có ý nghĩa tích cực trong quan hệ giao lưu nhân dân giữa hai nước.

Theo Tiến sĩ Nguyễn Việt Đức, Chủ tịch Hội Người Việt tại Berlin - Brandenburg, đây là một điểm sáng trong quá trình hội nhập, kết nối hoạt động kinh doanh với giao lưu văn hóa.

Ông Hoàng Trọng Minh, Phó Chủ tịch Hội Người Hà Nội tại Đức, cho rằng đây là kết quả của sự chung tay của cộng đồng người Việt tại Berlin trong nhiều năm.

Là người trực tiếp làm việc tại trung tâm thương mại, bà Đỗ Thị Thu Hằng, đại diện văn phòng dịch vụ, cho biết, bến tàu mang tên Đồng Xuân đã giúp hành khách, đặc biệt là những người lần đầu tới đây dễ dàng xác định điểm đến hơn, đồng thời tạo cảm giác gần gũi và thuận tiện trong sinh hoạt, giao thương.

Hùng Lý (Berlin, Đức)