Hội thảo có sự tham dự của lãnh đạo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Văn phòng UNESCO tại Việt Nam, Cục Du lịch quốc gia Việt Nam, Tổng Cục du lịch Hàn Quốc tại Việt Nam...

Các đại biểu tham dự hội thảo "Đưa công nghiệp văn hóa thành đòn bẩy để du lịch Ninh Bình cất cánh" (Ảnh: Thái Bá).

Ông Nguyễn Cao Sơn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình, cho biết Ninh Bình là vùng đất cổ, có tài nguyên thiên nhiên và văn hóa đa dạng trên nền cảnh quan đặc sắc, kết tinh bề dày lịch sử văn hóa nhân loại và Việt Nam. Dựa trên lợi thế đó, Ninh Bình đã nhập cuộc vào ngành "công nghiệp không khói" một cách mạnh mẽ.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình nhấn mạnh, với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, du lịch Ninh Bình đã trở thành một trong 10 điểm đến hàng đầu Việt Nam và được ghi nhận với nhiều giải thưởng danh giá.

Quần thể danh thắng Tràng An được bình chọn là "điểm đến có ảnh hưởng trên thế giới". Qua đó, năm 2024, Ninh Bình đón trên 8,7 triệu lượt khách, vượt 16% kế hoạch. Doanh thu đạt hơn 9.100 tỷ đồng, tăng trên 40% so với năm 2023. Giá trị GRDP ngành dịch vụ năm 2024 đạt hơn 22.000 tỷ đồng, tăng 9,5% so với năm 2023.

"Để du lịch Ninh Bình "cất cánh" cần có chiến lược phát triển toàn diện, đồng bộ, không chỉ là khai thác tài nguyên mà phải gắn liền với bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa. Vì thế, Đảng bộ tỉnh đã ban hành Nghị quyết 07 xác định rõ mục tiêu đến 2030 đưa du lịch thành kinh tế mũi nhọn, đóng góp 8% GRDP.

Hội thảo mang đến những ý kiến đóng góp của chuyên gia, đây sẽ là định hướng của chính sách, chiến lược phù hợp để Ninh Bình trở thành một trung tâm văn hóa - du lịch đặc sắc, là cơ sở khoa học để hoàn thành mục tiêu đến 2035 Ninh Bình trở thành thành phố trực thuộc Trung ương với đặc trưng Đô thị di sản thiên niên kỷ, thành phố sáng tạo", ông Sơn nói.

Ông Nguyễn Cao Sơn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình, phát biểu tại hội thảo (Ảnh: Thái Bá).

Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Phan Tâm chia sẻ, những năm gần đây, du lịch Ninh Bình phát triển mạnh mẽ. Thời gian tới, du lịch Ninh Bình cần tiếp tục bứt phá về chất, yếu tố văn hóa phải được xác định là hạt nhân của mọi chiến lược, nhất là du lịch văn hóa.

Ông Phan Tâm cho biết thêm, câu chuyện của Ninh Bình không phải là địa phương có gì, mà là làm như thế nào để thương hiệu du lịch có sức cạnh tranh, lan tỏa, vươn tầm quốc tế. Chúng ta cần nhìn văn hóa như một tài nguyên đặc biệt, có thể tái tạo, sinh lợi lâu dài, có giá trị kinh tế, tinh thần, tạo giá trị độc đáo cho sản phẩm du lịch.

"Để công nghiệp văn hóa thành đòn bẩy đưa du lịch "cất cánh", địa phương cần tạo chính sách thuận lợi để thu hút kinh tế tư nhân, đồng thời chú trọng chuyển đổi số, số hóa di sản, bảo tàng ảo.

Bên cạnh đó, chuyển đổi số trong văn hóa là tất yếu, để giá trị di sản vượt phạm vi địa phương. Ngành du lịch Ninh Bình không chỉ tập trung đo đếm lượng khách, doanh thu, mà cần xây dựng bộ đo về chỉ số phát triển du lịch văn hóa, trải nghiệm của du khách, hiệu quả khai thác tài nguyên", Thứ trưởng nói.

Theo ông Johnathan Baker, Trưởng đại diện Văn phòng UNESCO tại Việt Nam, UNESCO cam kết đồng hành cùng lãnh đạo tỉnh và người dân Ninh Bình để hiện thực hóa tầm nhìn về giữ gìn những giá trị quý báu của Di sản thế giới cho các thế hệ mai sau.

Ông Johnathan Baker, Trưởng đại diện Văn phòng UNESCO tại Việt Nam, hiến kế giúp du lịch Ninh Bình "cất cánh" (Ảnh: Thái Bá).

Vùng đất đặc biệt này không chỉ được tôn vinh vì những giá trị nổi bật toàn cầu mà còn là nơi có cảnh quan vô cùng sống động, có cộng đồng địa phương gắn bó sâu sắc với các tài nguyên tự nhiên và văn hóa. Tuy nhiên, cũng như nhiều Di sản Thế giới khác, Tràng An đang đối mặt với thách thức trong việc cân bằng giữa phát triển du lịch và bảo tồn di sản.

Câu hỏi đặt ra là không chỉ là làm thế nào thu hút thêm khách du lịch, mà còn là làm thế nào để du lịch nuôi dưỡng các di sản sống, góp phần nâng cao chất lượng sống của cộng đồng và giữ gìn bản sắc văn hóa của Tràng An.

Đầu tư cho văn hóa phải song hành với việc giữ gìn văn hóa. Di sản và hệ sinh thái là những giá trị quý giá và hữu hạn, một khi bị tổn thương sẽ rất khó để khôi phục hoàn toàn.

"Tôi muốn đề xuất một số hướng đi chiến lược để phát huy các ngành văn hóa sáng tạo, tận dụng di sản Tràng An làm nền tảng cho đổi mới và tăng trưởng kinh tế, bao gồm: Phát triển các tuyến du lịch văn hóa theo chủ đề và du lịch nông thôn, nhằm khuyến khích du khách khám phá di sản sống động của Ninh Bình vượt ra ngoài các điểm đến quen thuộc;

Thúc đẩy các mô hình hợp tác xã du lịch văn hóa do cộng đồng dẫn dắt, đảm bảo phân chia lợi ích một cách công bằng; thành lập các "vườn ươm" di sản để hỗ trợ khởi nghiệp cho thanh niên, phụ nữ, đồng bào dân tộc thiểu số, nghệ nhân và doanh nghiệp địa phương hoạt động trong lĩnh vực công nghiệp văn hóa. Trao quyền cho thanh niên thông qua các chương trình ghi chép lịch sử truyền miệng, kể chuyện số và đào tạo lãnh đạo trong lĩnh vực du lịch sinh thái", ông Johnathan Baker chia sẻ.

Nhiều chuyên gia, nhà nghiên cứu về văn hóa, du lịch; các nhà quản lý, cấp chính quyền địa phương, doanh nghiệp cũng đã cùng thảo luận, hiến kế góp phần đưa du lịch Ninh Bình lên tầm cao mới, "cất cánh", hướng tới mục tiêu trở thành điểm đến hàng đầu ASEAN.