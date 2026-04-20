Khách Tây ví đến Việt Nam phải ghé Hạ Long, giống đi Paris phải thăm Eiffel

Vịnh Hạ Long - điểm “phải đến” của khách quốc tế

Theo Ban Quản lý Di sản Thế giới Vịnh Hạ Long - Yên Tử, chỉ trong 9 ngày đầu tháng 4, vịnh đón hơn 72.500 lượt khách, trong đó khách quốc tế chiếm tới khoảng 85%. Tính từ đầu năm đến ngày 9/4, tổng lượng khách đạt gần 893.000 lượt, với hơn 814.000 lượt là khách nước ngoài - gấp hơn 10 lần khách Việt.

Lý giải sức hút này, ông Phạm Hà - CEO Lux Group - cho rằng vị thế của Vịnh Hạ Long trong mắt du khách quốc tế gần như là “biểu tượng”.

“Vịnh Hạ Long là điểm đến gần như bắt buộc với khách quốc tế, giống như đến Paris phải thăm tháp Eiffel. Đây là điểm đến nổi bật, được quảng bá nhiều qua truyền hình, phim ảnh và các chương trình du lịch”, ông nói.

Vịnh Hạ Long là điểm đến yêu thích của khách quốc tế (Ảnh: Instagram/@belenapar).

Theo ông, hầu hết tour quốc tế đều bố trí 1-2 đêm trên vịnh, thậm chí kéo dài 3 đêm hoặc kết hợp nhiều vịnh trong cùng hành trình. Đây cũng là trải nghiệm được khách nước ngoài đặc biệt ưa chuộng.

Trong khi đó, ông Nguyễn Tiến Đạt - CEO AZA Travel, Phó Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Hà Nội - cũng nhận định: “Khách quốc tế gần như chắc chắn sẽ đi vịnh Hạ Long. Hiện nay, hình thức ngủ đêm trên tàu chiếm đa số vì đây là trải nghiệm đặc biệt”.

Theo ông, chi phí cho hành trình 2 ngày 1 đêm chỉ từ 4-5 triệu đồng, bao gồm đầy đủ dịch vụ, ăn uống và tiện ích cao cấp, được xem là hợp lý với khách quốc tế.

Thực tế, hệ thống sản phẩm tại Hạ Long đang được thiết kế phù hợp với thị hiếu quốc tế, từ du thuyền nghỉ đêm, khám phá hang động đến chèo kayak hay trải nghiệm làng chài. Những yếu tố này tạo nên sự khác biệt so với nhiều điểm đến trong khu vực.

Sự khác biệt trong thói quen du lịch của khách ta và khách Tây

Trái ngược với đà tăng của khách quốc tế, lượng khách nội địa đến Hạ Long gần như không tăng. Ông Nguyễn Tiến Đạt cho rằng yếu tố biến động theo mùa đóng vai trò quan trọng.

“Hiện tại vẫn trong giai đoạn cao điểm của khách quốc tế, thường kéo dài đến hết tháng 4. Sau thời điểm này, lượng khách Việt mới bắt đầu tăng lên theo các kỳ nghỉ lễ, nghỉ hè”, ông nói.

Tuy nhiên, không chỉ yếu tố thời điểm, nhiều nguyên nhân khác cũng tác động đến hành vi của du khách trong nước.

“Sau sự cố tàu ở Hạ Long cuối năm ngoái, nhiều người vẫn còn tâm lý lo ngại về an toàn nên lượng khách Việt giảm mạnh. Trong khi đó, khách quốc tế ít bị ảnh hưởng tâm lý hơn”, ông Đạt chia sẻ.

Bên cạnh đó, trong bối cảnh kinh tế còn nhiều khó khăn, người dân có xu hướng thắt chặt chi tiêu, giảm tần suất du lịch hoặc chuyển sang các chuyến đi ngắn ngày với chi phí thấp hơn.

Ở góc độ khác, ông Phạm Hà cho rằng: “Khách quốc tế thường thích gần gũi thiên nhiên, tìm đến những nơi vắng vẻ, riêng tư, có thể bơi lội, chèo kayak hoặc khám phá các bãi biển, đảo ít người. Ngược lại, khách Việt thường thích không khí sôi động, đông vui, thích các hoạt động như karaoke, ăn uống nhiều, đặc biệt là hải sản”.

Ông Nguyễn Tiến Đạt cũng chỉ ra xu hướng tương tự khi cho rằng khách Việt có thể không đi vịnh mà lựa chọn tham quan trên bờ hoặc kết hợp các điểm khác như cáp treo, du lịch tâm linh tại Vân Đồn.

Sự khác biệt này buộc các doanh nghiệp phải thiết kế sản phẩm riêng biệt. Theo ông Hà, tour cho khách quốc tế ưu tiên sự riêng tư, trải nghiệm thiên nhiên, văn hóa và nghệ thuật, trong khi khách Việt chú trọng tiện nghi và hoạt động giải trí.

Trải nghiệm chèo thuyền kayak trên Vịnh Hạ Long (Ảnh: Mạnh Quân).

Lễ 30/4: Tour kín chỗ, khách Việt bắt đầu tăng

Theo ông Phạm Hà, dịp 30/4 và các ngày xung quanh, hầu hết các tour tham quan, nghỉ dưỡng trên du thuyền đã kín lịch, không còn chỗ. Ông cho biết lượng khách Việt năm nay đặt nhiều hơn so với các năm trước, đặc biệt ở phân khúc du lịch gia đình, điểm đến gần.

Trong khi đó, ông Nguyễn Tiến Đạt lại nhìn nhận tổng thể thị trường có phần chững lại. “Nhìn chung chậm hơn năm ngoái. Do kinh tế khó khăn, nhiều người hạn chế du lịch hoặc chuyển sang đi ngắn ngày, chọn tour giá rẻ hơn”, ông nói.

Một xu hướng đáng chú ý khác là du khách ngày càng chủ động tự tổ chức chuyến đi thay vì mua tour trọn gói, từ việc đặt vé, đặt phòng, đến tự di chuyển. Các điểm đến gần Hà Nội như Ba Vì, Sóc Sơn hay Hòa Bình đang trở thành lựa chọn phổ biến với hình thức này.

Bên cạnh những tín hiệu tích cực, các chuyên gia cũng chỉ ra không ít hạn chế đang ảnh hưởng đến trải nghiệm tại Hạ Long. Ông Phạm Hà cho rằng thủ tục còn phức tạp, thiếu liên thông, hạ tầng bến tàu chưa đồng bộ, nhiều khu vực quá tải do tập trung khách vào một số điểm.

“Việc tập trung khách vào một số điểm khiến du khách cảm thấy đông đúc, trong khi hoàn toàn có thể phân bổ ra nhiều khu vực khác để tạo trải nghiệm đa dạng hơn. Cần lấy khách hàng làm trung tâm, giảm bớt các rào cản không cần thiết, mở rộng không gian trải nghiệm và cải thiện hạ tầng”, ông Hà nhấn mạnh.

Khách quốc tế nghỉ dưỡng trên du thuyền ở Vịnh Hạ Long (Ảnh: Instagram/@_thetravelher).

Dữ liệu những năm gần đây cho thấy xu hướng khách quốc tế chiếm ưu thế tại Vịnh Hạ Long đang ngày càng rõ rệt. Từ mức gần ngang bằng với khách nội địa vào năm 2023, đến nay, khoảng cách đã nới rộng đáng kể.

Dự báo dịp nghỉ lễ 30/4-1/5 sẽ phần nào làm thay đổi cán cân này khi lượng khách Việt bắt đầu tăng mạnh, bước vào mùa cao điểm du lịch hè.

Trong bối cảnh đó, bài toán đặt ra không chỉ là thu hút thêm khách Việt, mà còn là cân bằng lại trải nghiệm giữa các nhóm khách, đồng thời nâng cao chất lượng dịch vụ để giữ vững sức hút của một trong những điểm đến biểu tượng của du lịch Việt Nam.