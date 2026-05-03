Du lịch TPHCM thu về gần 8.700 tỷ đồng dịp 30/4: Tour đêm, xe cổ hút khách

TPHCM đón gần 1,7 triệu lượt khách nhờ kỳ nghỉ dài

Kỳ nghỉ lễ kéo dài từ Giỗ Tổ Hùng Vương đến 30/4-1/5 đã biến TPHCM thành điểm đến nhộn nhịp. Từ trung tâm thành phố đến biển Vũng Tàu hay các điểm du lịch sinh thái vùng ven, nơi nào cũng ghi nhận lượng khách tăng mạnh.

Theo Sở Du lịch TPHCM, trong 9 ngày (25/4-3/5), thành phố ước đón khoảng 190.000 lượt khách quốc tế và 1,5 triệu lượt khách nội địa, tổng thu đạt khoảng 8.700 tỷ đồng.

Đằng sau những con số này là cả một chuỗi hoạt động được chuẩn bị từ sớm. Ngay từ đầu tháng 4, ngành du lịch đã tung ra gần 1.000 sản phẩm, dịch vụ mới, đồng thời triển khai nhiều chương trình kích cầu, trong đó có Ngày hội Du lịch TPHCM.

Lễ hội Bánh mì TPHCM diễn ra trong tháng 4, trở thành một trong những sự kiện thu hút du khách ở TPHCM (Ảnh: Mộc Khải).

Song song đó, Lễ hội Bánh mì 2026 quy tụ khoảng 150 gian hàng, tái hiện không gian “bánh mì xưa và nay” cùng nhiều hoạt động trình diễn, sáng tạo, thu hút đông đảo người dân và du khách.

Đỉnh điểm là đêm 30/4, pháo hoa đồng loạt thắp sáng bầu trời tại 7 điểm, kết hợp với các chương trình nghệ thuật ở phố đi bộ Nguyễn Huệ và nhiều khu vực khác. Không khí lễ hội lan tỏa khắp thành phố, thu hút đông đảo người dân và du khách.

TPHCM cũng ghi nhận tín hiệu tích cực từ dòng khách quốc tế khi đón đoàn MICE gần 890 người từ Indonesia, lưu trú tại các khách sạn trung tâm trong nhiều ngày.

Song song đó, các doanh nghiệp lữ hành liên tục làm mới sản phẩm để giữ chân du khách. Những tour gắn với lịch sử như “Biệt động Sài Gòn”, “Theo dấu chân Biệt động” hay hành trình về Rừng Sác - Củ Chi được thiết kế lại theo hướng tăng trải nghiệm, kết hợp nhiều loại hình di chuyển như đường bộ, đường sông, metro hay xe cổ.

Du lịch đường thủy TPHCM ngày càng khởi sắc, trở thành điểm nhấn thu hút du khách (Ảnh: Khoa Nguyễn).

Du lịch đường thủy cũng tiếp tục là điểm sáng với các tour ăn tối, ngắm hoàng hôn, biểu diễn nghệ thuật trên sông, cùng các sản phẩm lưu trú trên du thuyền cao cấp. Các công ty lữ hành lớn đồng loạt tung ưu đãi, có tour giảm giá tới 41%, giúp du khách dễ dàng lên kế hoạch cho chuyến đi ngắn ngày.

Nhiều điểm đến hấp dẫn

Không chỉ riêng khu vực trung tâm, dòng khách trong dịp lễ năm nay phân bổ khá đều. Tại TPHCM, các điểm vui chơi, tham quan luôn trong tình trạng đông khách.

Nhiều khu du lịch chủ động làm mới sản phẩm và tung ưu đãi để thu hút người dân: Suối Tiên tặng hàng chục nghìn phần quà, ra mắt trò chơi mới; Đầm Sen giảm giá vé; Địa đạo Củ Chi mở tour đêm “Trăng chiến khu”; Dinh Độc Lập thu hút khách với không gian trưng bày về ngày 30/4 lịch sử.

Ở hướng biển, Vũng Tàu tiếp tục là lựa chọn quen thuộc cho các chuyến đi ngắn ngày. Công suất phòng tại Long Hải, Hồ Tràm luôn ở mức cao. Dù có thời điểm xuất hiện rác thải và dầu hắc tại một số bãi tắm trong hai ngày đầu kỳ nghỉ, sự cố đã nhanh chóng được xử lý, đảm bảo môi trường du lịch an toàn.

Trong khi đó, Bình Dương lại thu hút nhóm khách gia đình với các điểm du lịch sinh thái, làng nghề và những chuyến đi cuối tuần không quá xa.

Biển Vũng Tàu đón đông đảo du khách dịp lễ (Ảnh: Xuân Đoàn).

Lượng khách tăng mạnh khiến công suất phòng tại TPHCM và Vũng Tàu lên cao trong những ngày cao điểm. Tuy nhiên, nhờ nguồn cung dồi dào và sự chuẩn bị từ sớm, thị trường lưu trú vẫn đáp ứng tốt nhu cầu.

Nhiều khách sạn đẩy mạnh các gói trải nghiệm trọn gói như lưu trú kết hợp buffet, spa, ngắm pháo hoa trên rooftop… giúp chuyến đi của du khách trở nên tiện lợi hơn.

Trong dịp lễ, 168 phường, xã, đặc khu đồng loạt vào cuộc, tăng cường đảm bảo an ninh trật tự, kiểm soát giá cả, vệ sinh an toàn thực phẩm và môi trường. Tình trạng chèo kéo, tăng giá bất hợp lý được hạn chế, các phản ánh của du khách được tiếp nhận và xử lý kịp thời.

TPHCM ước đón khoảng 190.000 lượt khách quốc tế dịp lễ năm nay (Ảnh: Cao Bách).

Không khí lễ hội cũng lan tỏa về các khu dân cư với nhiều hoạt động văn hóa, góp phần kéo dài thời gian lưu trú và làm phong phú trải nghiệm. Một số mô hình du lịch cộng đồng, du lịch nông nghiệp bắt đầu thu hút sự quan tâm, đặc biệt từ nhóm khách trẻ và gia đình.

Dịp lễ năm nay cho thấy du lịch TPHCM không chỉ phục hồi mà còn tăng trưởng rõ rệt. Thành phố vừa là điểm đến, vừa là nơi trung chuyển lượng lớn du khách đi các tỉnh, khiến giao thông có lúc chịu áp lực trong giờ cao điểm.

Dù vậy, với sự chủ động từ cơ quan quản lý và doanh nghiệp, toàn hệ thống vẫn vận hành khá trơn tru. Kỳ nghỉ dài một lần nữa cho thấy sức hút của TPHCM - một điểm đến năng động, ngày càng đa dạng trải nghiệm và kết nối chặt chẽ với các vùng lân cận.